Bundesrichter erlässt einstweilige Verfügung gegen NY COVID-19-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen

Ein Bundesrichter hat am Dienstag zugunsten von 17 Beschäftigten im Gesundheitswesen des Bundesstaates New York entschieden, die sich aus religiösen Gründen gegen die COVID-19-Impfung wehren.

Der Richter erklärte, dass die Beklagten, Beamte des Bundesstaates, nicht ausreichend erklärt hätten, warum den Beschäftigten religiöse Ausnahmen von der im August eingeführten Impfpflicht verweigert wurden.

Es gibt keine angemessene Erklärung der Beklagten, warum die „angemessenen Vorkehrungen“, die gemäß 2.61 auf medizinisch freigestellte Beschäftigte im Gesundheitswesen ausgedehnt werden müssen, nicht auch auf Beschäftigte im Gesundheitswesen ausgedehnt werden können, die ernsthafte religiöse Einwände haben“, schrieb der von Clinton nominierte US-Bezirksrichter David Hurd in einem 27-seitigen Urteil, in dem er eine einstweilige Verfügung erließ und den Beschäftigten gestattete, unter Pseudonym vorzugehen.

Die Kläger argumentierten, dass das vom Staat am 26. August erlassene Mandat oder § 2.61 ihre verfassungsmäßigen Rechte verletze, da es Arbeitgebern im Wesentlichen verbiete, religiöse Anpassungen zu berücksichtigen.

Hurd stimmte dem zu und sagte, die wichtigste Frage sei, ob das Mandat des Staates „mit dem bundesstaatlich geschützten Recht der Kläger und anderer Personen kollidiert, von ihren individuellen Arbeitgebern eine religiöse Anpassung zu verlangen“.

„Die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig ja. Die Kläger haben nachgewiesen, dass § 2.61 mit dem seit langem bestehenden bundesstaatlichen Schutz für religiöse Überzeugungen kollidiert und dass sie und andere Personen einen nicht wieder gutzumachenden Schaden erleiden werden, wenn keine einstweilige Verfügung erlassen wird“, fügte er hinzu.

Die Thomas More Society vertritt die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Stephen Crampton, ein Anwalt von Thomas Moore, sagte, dass das Urteil „ganz klar eine Entscheidung ist, die die verfassungsmäßigen Rechte dieser medizinischen Angestellten unterstützt, deren Anträge auf religiöse Befreiung vom Impfstoffmandat von Gouverneurin [Kathy] Hochul und ihrer Verwaltung abgelehnt wurden“.

Hochul, eine Demokratin, sagte in einer Erklärung: „Meine Verantwortung als Gouverneurin ist es, die Menschen in diesem Staat zu schützen, und die Impfpflicht für medizinisches Personal erfüllt diese Aufgabe. Ich stehe hinter diesem Mandat und werde diese Entscheidung vor Gericht bekämpfen, um die Sicherheit der New Yorker zu gewährleisten.“

In einer anderen Entscheidung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wies ein anderer Bundesrichter die Anfechtung des COVID-19-Impfausweisverfahrens der Stadt New York zurück.

Die Kläger in diesem Fall, eine Gruppe von Geschäftsinhabern und anderen Personen, die in der Stadt arbeiten und leben, behaupteten, dass die Durchführungsverordnungen, die viele Unternehmen dazu zwingen, für den Zutritt einen Impfnachweis zu verlangen, ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzen.

Der demokratische Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, ordnete im August an, dass Restaurants, Fitnessstudios und Unterhaltungseinrichtungen in geschlossenen Räumen Personen, die nicht gegen den COVID-19-Virus geimpft sind, den Zutritt verwehren müssen. Mit der Anordnung wurde ein System namens Key to NYC eingerichtet, das bei der Umsetzung der neuen Anforderungen hilft.

Die Dringlichkeitsanordnung (EEO) sowie zwei weitere Anordnungen sehen vor, dass New Yorker, die sich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen, nicht mehr essen gehen oder Sport treiben dürfen, so die Kläger. Auch diejenigen, die über eine sogenannte natürliche Immunität oder einen Schutz gegen das Virus verfügen, werden von vielen Einrichtungen ausgeschlossen.

Die Durchimpfungsrate ist bei Minderheiten in New York viel niedriger, heißt es in dem Antrag, die Anordnung zu blockieren.

Doch US-Bezirksrichter Brian Cogan, ein von George W. Bush nominierter Richter, wies die Argumente zurück und erklärte, er werde keine einstweilige Verfügung gegen die Anordnung erlassen.

Cogan entschied, dass die Stadt „rationale Begründungen“ für die Anordnungen hat, einschließlich des Anstiegs der COVID-19-Fälle, die beobachtet wurden, nachdem die Delta-Variante in den Vereinigten Staaten weit verbreitet war, und des Anstiegs der Fälle, die bei Menschen verzeichnet wurden, die einen Impfstoff erhielten.

Die Anordnungen seien nicht rassendiskriminierend oder diskriminierend gegenüber bestimmten Religionen, fügte Cogan in einem 27-seitigen Urteil vom 10. Oktober hinzu, das am 12. Oktober veröffentlicht wurde, da sie lediglich zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden.

Darüber hinaus zitierte der Richter das Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1905 in der Rechtssache Jacobson gegen Massachusetts, in der es heißt, dass Menschen kein Grundrecht haben, Impfungen zu verweigern.

„Dieser Fall ist sogar noch einfacher als Jacobson, weil die Stadt nicht verlangt, dass jedes erwachsene Mitglied der Öffentlichkeit geimpft wird“, schrieb Cogan und zitierte ein neueres Urteil. Stattdessen wird die Impfung lediglich für diejenigen verlangt, die Zugang zu den „erfassten Räumlichkeiten“ erhalten oder behalten wollen. Somit zwingen diese EBOs die New Yorker nicht, sich impfen zu lassen. Sie legen lediglich denjenigen Beschränkungen auf, die sich dagegen entscheiden.

Die Versuche, die Anordnungen als Verletzung der Rechte der Kläger auf Berufsausübung, Kindererziehung und Beeinträchtigung der geschäftlichen Effizienz darzustellen, wurden vom Richter ebenfalls als unzureichend bezeichnet.

„Wir sind erfreut über die Entscheidung. Key2NYC ist ein wichtiges Instrument, um mehr Menschen zu impfen und die Stadt wieder auf Vordermann zu bringen“, erklärte ein Sprecher der New Yorker Rechtsabteilung in einer E-Mail an die Epoch Times.

Rob DeLuca und Alison Marchese, zwei der Kläger, teilten der Epoch Times per E-Mail mit: „Wir sind zwar über das heutige Urteil enttäuscht, werden aber in Kürze Berufung einlegen und beabsichtigen, bis zum Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu kämpfen. Unsere Anwälte haben ein überzeugendes Argument vorgebracht, dass jedes einzelne bestehende öffentliche und private Impfmandat in diesem Land gegen Bundesgesetze verstößt, neben anderen Behauptungen.“

„Wir bitten jeden Patrioten, sich uns anzuschließen, indem er über unseren Crowdfunding-Link einen Beitrag leistet, so viel er kann. Wir bitten auch jedes Restaurant, IROAR beizutreten, um uns noch mehr Kraft zu geben“, fügten sie hinzu.

Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikels wurde ein Zitat falsch wiedergegeben. Rob DeLuca und Alison Marchese, zwei der Kläger, reagierten auf das Urteil. Die Epoch Times bedauert den Fehler.