Catherine Austin Fitts: „Wirtschaftswachstum durch schrumpfende Bevölkerung – Das neue Modell des globalen Finanzsystems“

Catherine Austin Fitts, Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Report, beschreibt in einer kürzlichen Folge der Serie „Financial Rebellion“ von ChildrensHD, wie „Mr. Global“ (d.h. die Kontrolleure der weltweiten Finanz-, Politik- und Militärsysteme) das ökonomische Modell so verändert haben, dass „eine schrumpfende Bevölkerung wirtschaftliches Wachstum erzeugt“. Fitts zeigt in der Episode einen inzwischen berüchtigten Ausschnitt, in dem Larry Fink, CEO von BlackRock, auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums (WEF) erklärt, dass „KI und Technologie…in der Lage sein werden, den Lebensstandard von Ländern und Einzelpersonen zu erhöhen, selbst bei schrumpfenden Bevölkerungen“.

Fitts beschreibt, wie es seit Mitte der 1990er Jahre einen „finanziellen Putsch“ in den USA gibt, und sie hat an anderer Stelle erklärt, wie das Verteidigungsministerium (DOD) 20 Billionen Dollar an Steuergeldern gestohlen hat.

Mit einem Teil dieses Geldes hat das DOD einen Plan umgesetzt, um die Lebenserwartung in den USA zu senken, unter anderem durch injizierbare Biowaffen, die als „COVID-Impfstoffe“ bekannt sind.

Das DOD hat nicht nur die Lebenserwartung in den USA gesenkt, indem es viele Menschen mit den COVID-Biowaffen-Injektionen getötet hat, sondern es ist ihnen auch gelungen, die Geburtenraten zu senken – eine Anstrengung, die Fitts auf Jahrzehnte zurückverfolgt, als der großangelegte Raub von US-Steuergeldern durch das DOD begann. Diese Bemühungen zur Senkung der Geburtenrate wurden durch die COVID-Biowaffen-Injektionen verstärkt, die verheerende Auswirkungen auf das weibliche Fortpflanzungssystem und die Fruchtbarkeit haben.

„Während des gesamten finanziellen Putsches habe ich immer wieder gesagt: ‚Schaut, wenn wir das nicht in den Griff bekommen und die Bücher ausgleichen, werden sie letztlich die Lebenserwartung senken müssen.‘ Und was ich in ‚Musings on the Department of Defense‘ beschrieben habe, ist, dass die Fruchtbarkeitsraten in den USA abstürzen. Unsere Lebenserwartung sinkt im Vergleich zu den anderen 19 führenden Industrieländern.“

Fitts zeigt dann einen weiteren Ausschnitt von Larry Fink, in dem er vor einem WEF-Publikum erklärt:

„Diese Länder [mit schrumpfenden Bevölkerungen] werden rasch Robotik, KI und Technologie entwickeln. Und es ist ein Versprechen – ich sage nicht, dass es passieren wird –, aber das Versprechen all dessen ist, die Produktivität zu transformieren… Wir werden in der Lage sein, den Lebensstandard der Länder, den Lebensstandard der Individuen zu erhöhen, selbst bei schrumpfenden Bevölkerungen.“

Fink fügt hinzu: „Das Paradigma des negativen Bevölkerungswachstums wird sich verändern. Und die sozialen Probleme, die entstehen, wenn Menschen durch Maschinen ersetzt werden, werden in diesen Ländern mit schrumpfenden Bevölkerungen viel leichter zu bewältigen sein.“

Teilauszug aus dem Clip:

„Seit Mitte der 90er Jahre erleben wir einen finanziellen Putsch. Wir haben das in ‚Financial Rebellion‘ viele, viele Male beschrieben, und ich ermutige euch, einige dieser Sendungen anzusehen, die Carolyn, Polly und ich über den finanziellen Putsch gemacht haben. Aber während des gesamten Putsches habe ich immer wieder gesagt: ‚Schaut, wenn wir das nicht in den Griff bekommen und die Bücher ausgleichen, werden sie letztlich die Lebenserwartung senken müssen.‘ Und was ich in ‚Musings on the Department of Defense‘ beschrieben habe, ist, dass die Fruchtbarkeitsraten in den USA abstürzen. Unsere Lebenserwartung sinkt im Vergleich zu den anderen 19 führenden Industrieländern.

„Schaut euch diese unterste schwarze Linie an. Das, wisst ihr, begann sich zu unterscheiden, also das sind die 20 führenden Industrieländer. Die USA begannen sich von den anderen 19 zu unterscheiden, als der Putsch begann, und natürlich ist es seit der Pandemie noch dramatischer gefallen. Und dann sehen wir auf der rechten Seite die sinkenden Geburtenraten. Das einzige Land, das noch stärker gefallen ist als die USA, ist China, das viele Jahre die Ein-Kind-Politik hatte. Sie haben sie gerade erst rückgängig gemacht. Aber was ihr seht… und wir haben ein Video von Larry Fink, dem Vorsitzenden von BlackRock, der beschreibt, wie sich das Modell verändert hat. Viele Amerikaner glauben, schaut, ich bin wichtig. Ich werde als Konsument und Kunde gebraucht. Nein. Sie haben das Modell geändert. Sie haben ein Modell, bei dem eine schrumpfende Bevölkerung wirtschaftliches Wachstum erzeugt. Und das Modell hat sich verändert, und Fink beschreibt es absolut.“

Fink: „Das ist etwas, worüber die meisten Leute nie gesprochen haben. Wir haben immer gedacht, dass eine schrumpfende Bevölkerung ein Grund für negatives Wachstum ist. Aber in meinen Gesprächen mit der Führung dieser großen entwickelten Länder, die fremdenfeindliche Einwanderungspolitiken haben, niemanden reinlassen… schrumpfende Arbeitslosigkeit – Entschuldigung, schrumpfende Demografie. Diese Länder werden rasch Robotik, KI und Technologie entwickeln. Und es ist ein Versprechen – ich sage nicht, dass es passieren wird –, aber das Versprechen all dessen ist, die Produktivität zu transformieren, was die meisten von uns glauben. Wir werden in der Lage sein, den Lebensstandard der Länder, den Lebensstandard der Individuen zu erhöhen, selbst bei schrumpfenden Bevölkerungen.

„Und so wird sich das Paradigma des negativen Bevölkerungswachstums ändern. Und die sozialen Probleme, die man hat, wenn man Menschen durch Maschinen ersetzt, werden in diesen Ländern mit sinkenden Bevölkerungszahlen viel leichter zu bewältigen sein. Und in diesen Ländern, in denen die Bevölkerung wächst, wird die Antwort Bildung sein, um sich rasch zu entwickeln. Für die Länder, die keine Grundlage des Rechtsstaats oder der Bildung haben, wird die Kluft immer größer werden.“

Fitts: „Ich habe jahrelang daran gearbeitet, zu verstehen, warum sie das Bildungssystem in den USA zerstören. Und nachdem ich mir das angeschaut habe, dachte ich: ‚Ah, deswegen.‘“

