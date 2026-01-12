Catherine Herridge enthüllt, wie CBS die Hunter-Biden-Laptop-Story blockierte und ihre Dateien beschlagnahmte

Die erfahrene investigative Journalistin Catherine Herridge hat offen über die Umstände ihres Ausscheidens bei CBS im Jahr 2024 gesprochen – einschließlich der Kontroverse um den Hunter-Biden-Laptop-Skandal, bei dem sie nach eigenen Angaben bereits im Oktober 2020 mehrere Dokumente authentifiziert hatte, dann jedoch auf internen Widerstand stieß, der verhinderte, dass die Geschichte vollständig verfolgt oder ausgestrahlt wurde, als sie sendefertig war.

Transkript:

Diese Woche bei „Straight to the Point“ eine persönliche Botschaft. Im Jahr 2025 hat unser Team groß auf unabhängigen Journalismus gesetzt. Wir glaubten, dass Sie der Talking-Points-Fernsehsendungen müde waren, dass Sie der vorhersehbaren, abgestandenen Formate am Sonntag überdrüssig waren und dass Sie offen für etwas Neues sind.

Eine aktuelle Gallup-Umfrage bestätigte unsere Berichterstattung. Sie ergab, dass weniger als 30 Prozent der Amerikaner Vertrauen haben, dass die Medien Nachrichten vollständig, korrekt und fair berichten. Ich habe das selbst erlebt, als leitende investigative Korrespondentin von CBS News, die mit der Untersuchung der Hunter-Biden-Affäre betraut war.

Nachdem ich gegangen war, wollte ich transparent über die Blockaden sprechen, mit denen ich bei CBS News konfrontiert war. Zu dieser Zeit stand CBS News unter einer anderen Leitung und äußerte sich nicht dazu. Eine der offensichtlichen Fragen ist: Warum sitze ich hier und spreche über meine Zeit bei CBS News?

Ich hatte immer großen Respekt vor meinen früheren Arbeitgebern, aber in diesem Fall hatte ich so viele Fragen zu meiner Zeit bei CBS. Ich halte hier inne, um zu versuchen, diese Fragen zu beantworten. Ich denke, es ist besser, es von mir zu hören als von jemand anderem.

Ich wollte so lange ich mich erinnern kann bei CBS News arbeiten. Das erste Mal dachte ich an CBS News, als ich Praktikantin bei ABC News in London war, umgeben von vielen erfahrenen Auslandskorrespondenten. Einige von ihnen waren in Vietnam gewesen. Einige hatten bei CBS News gearbeitet. CBS schien ein Ort für unabhängigen investigativen Journalismus zu sein. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich bei „60 Minutes“ arbeiten würde.

Mit 55 einen Job bei CBS zu bekommen, war für mich ein Zeichen dafür, dass sich die Branche verändert und Frauen anerkennt, die gut vernetzt und erfahren im Bereich der nationalen Sicherheit sind. Ich wurde im Februar 2024 entlassen. Wir wussten, dass Entlassungen bevorstanden.

Ich hatte nicht erwartet, entlassen zu werden. Ich glaube nicht, dass es an meiner Leistung lag. Ich war Teil eines Emmy-prämierten Teams, hatte mehrere Emmy-Nominierungen, wir hatten einen renommierten Umweltpreis gewonnen. Darauf bin ich bis heute stolz.

Unsere Berichterstattung betraf eine Million Veteranen und führte zu einer Ausweitung ihrer Leistungen. An diesem Morgen kam eine unternehmensweite E-Mail, dass es Entlassungen geben werde. Innerhalb von sechs oder sieben Minuten erhielt ich eine Nachricht von meinem Büroleiter Mark Lima mit der Aufforderung, an einem Zoom-Call teilzunehmen.

Mein Mann fragte mich, was ich heute mache. Ich sagte: „Ich glaube, ich werde entlassen.“ Im Zoom-Call war eine Person aus der Personalabteilung, die mir sagte, mein Arbeitsverhältnis werde beendet, ich sei aus dem Büro und aus meinen E-Mails ausgesperrt, und meine persönlichen Gegenstände würden mir irgendwann zugeschickt.

Ich war zunächst wie betäubt. Was mich mehr überraschte, war, dass CBS News meine Recherchedaten beschlagnahmte.

Im Oktober 2020 bat mich eine leitende CBS-Führungskraft, Ingrid Cyprian-Matthews, bestätigte Berichte zur Hunter-Biden-Geschichte zu liefern. Ich brachte ihr mehrere Unterlagen, bei denen ich gründliche Prüfungen vorgenommen hatte. Ich war sehr sicher, dass es sich um bestätigte Laptop-Dokumente handelte.

Was ich sagen kann: Es wäre Standard gewesen, dass die investigative Abteilung tiefer gräbt, um eigene Berichte zu entwickeln. Das geschah nicht. Das enttäuschte mich, denn ich sah darin eine Chance für CBS News, voranzugehen und sich von anderen Netzwerken abzuheben.

Diese Chance wurde verpasst. Das war nicht meine Entscheidung. Es war frustrierend.

Ich tat meinen Teil. Ich lieferte die Unterlagen, wie verlangt. Aber irgendwo weiter oben bei CBS wurde entschieden, die Sache zu diesem Zeitpunkt nicht weiterzuverfolgen.

Als ich dann den „60 Minutes“-Beitrag sah, in dem Lesley Stahl zu Präsident Trump sagte, man könne das nicht verifizieren, wurde mir übel – denn ich wusste, dass ich mehrere Dokumente authentifiziert hatte.

Das zeigte mir, dass da noch viel mehr war. Mit genügend journalistischer Schlagkraft hätte man vieles verifizieren können. Ich weiß nicht, ob die linke Hand der Nachrichtenabteilung nicht wusste, was die rechte Hand bei „60 Minutes“ tat.

Ich weiß nicht, was dort geschah. Als Nora O’Donnell den damaligen Kandidaten Biden fragte, ob es sich um eine russische Desinformationskampagne handle, schrieb mir Ingrid Cyprian-Matthews, ich solle alle bestätigten Berichte schicken. Ich tat das.

Ich weiß nicht, ob diese Informationen Nora jemals erreichten. Ich wurde gebeten, bestätigte Berichte zu liefern. Ich weiß nicht, was dann geschah.

Ich habe im Oktober 2020 keinerlei Hinweise gefunden, dass es sich um eine russische Informationsoperation handelte. Die Aussagen ehemaliger Geheimdienstler, die von „klassischen Merkmalen“ sprachen, waren vage. Ich sah keine Belege dafür.

Alle Dokumente, die ich überprüfte, passten zusammen. Der Brief der über 50 ehemaligen Geheimdienstler störte mich zutiefst – es war eine gefährliche Vermischung von Geheimdiensten und Politik.

Ich wurde von der obersten CBS-Führung mit der Hunter-Biden-Geschichte beauftragt. George Cheeks sagte mir mehrfach, es sei höchste Priorität für das Netzwerk und für seine Chefin Shari Redstone.

Es gab Unterstützung im Unternehmen, aber auch massiven Widerstand. Fakten spielten für einige keine Rolle. Das hat mich als Journalistin sehr belastet.

Warum ich nicht kündigte? Ich fühlte mich verpflichtet, den Auftrag auszuführen – trotz interner Blockaden.

Wir strahlten schließlich 2022 nach den Zwischenwahlen einen Beitrag aus. Ich argumentierte dagegen, weil die Geschichte vorher fertig war. Journalismus sollte nicht vom politischen Kalender diktiert werden.

Es gab weitere Themen – rassistische Textnachrichten, mögliche E-Mails von Joe Biden – alles wurde abgelehnt.

Ich verstand nicht, wie eine Anweisung von ganz oben so offen ignoriert werden konnte.

Als ich schließlich entlassen wurde, überprüfte ich die Metadaten meines Kündigungsschreibens: Es wurde einen Tag nach meiner Berichterstattung über den Sonderermittler Robert Hur erstellt. Das war bemerkenswert.

Am Tag meiner Entlassung bat ich darum, weiterarbeiten zu dürfen – insbesondere an einer Veteranen-Geschichte. CBS lehnte ab. Jon Stewart half später, diese Geschichte abzuschließen.

Dass CBS meine Recherchedaten beschlagnahmte, überschritt eine rote Linie. Quellen riefen mich an und fragten, ob ihre Identität gefährdet sei. Ich konnte das nicht mehr verneinen.

Quellenschutz und freie Presse sind mein Nordstern.

Heute arbeite ich unabhängig. Es ist befreiend. Fakten haben ihre eigene Kraft.

Und das ist jetzt mein Fokus.