Die schlimmste Impfstoffkatastrophe vor COVID

Von The Vigilant Fox

Dies war der Impfstoff, den Eltern am meisten fürchteten. Und sie hatten guten Grund, Angst zu haben.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie hier den Originalbericht.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihr Kind gegen HPV impfen zu lassen, sollten Sie sich dieses Video ansehen.

Dr. Paul Thomas warnt: „Es wird mehr Todesfälle durch diesen [HPV]-Impfstoff geben als jemals durch Gebärmutterhalskrebs. Schauen Sie sich nur die Anzahl der Studien und die Anzahl der Todesfälle an, es ist erschreckend.“

Der Gardasil-HPV-Impfstoff stammt von Merck, einem Unternehmen, das dafür bekannt ist, wissentlich gefährliche Produkte zu verkaufen.

Vor COVID war dies der Impfstoff, den Eltern am meisten fürchteten. Und sie hatten guten Grund, Angst zu haben.

If you’re thinking about giving your child the HPV shot, you need to see this video.



Dr. Paul Thomas warns, “There will be more deaths from that [HPV] vaccine than there will ever be from cervical cancer. You just look at the number of studies and the number of deaths, and it’s… pic.twitter.com/pAtF7Flbsa — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 10, 2026

Zwei Jahrzehnte vor COVID perfektionierte Big Pharma ein Drehbuch aus Angst, Narrativkontrolle und regulatorischer Vereinnahmung.

Es begann mit Vioxx – einem Medikament von Merck, von dem das Unternehmen wusste, dass es Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigte, das aber dennoch weiter verkauft wurde.

Das Ergebnis? Schätzungsweise 120.000 Amerikaner starben, bevor es schließlich vom Markt genommen wurde.

Dr. David Graham bezeichnete es als „die größte Katastrophe in der Geschichte dieses Landes im Bereich der Arzneimittelsicherheit“.

Nach dem Zusammenbruch von Vioxx brauchte Merck einen Ersatz-Blockbuster, um sich über Wasser zu halten.

Sie fanden ihn in Gardasil, einem Impfstoff, mit dem still und leise dieselbe Strategie getestet wurde, die später auf die ganze Welt angewendet werden sollte.

Two decades before COVID, Big Pharma perfected a playbook of fear, narrative control, and regulatory capture.



It began with Vioxx—a Merck drug the company knew increased heart attacks and strokes, yet kept selling anyway.



The result? An estimated 120,000 Americans dead before… pic.twitter.com/593qoeZrCz — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 10, 2026

Gardasil hatte alles.

Auf Angst basierendes Marketing.

Regulatorische Abkürzungen.

Aggressive Verkaufstaktiken.

Versteckte Signale aus Studien.

Und ein System, das die Hersteller schützte, während Patienten und ihre Familien mit den Folgen fertig werden mussten.

Der Impfstoff wurde nicht als medizinische Maßnahme vermarktet, sondern als moralische Verpflichtung, „Krebs zu verhindern“.

Aber dank erfolgreicher Maßnahmen wie Pap-Abstrichen war die Zahl der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs bereits seit Jahrzehnten rückläufig.

Vielleicht erinnern Sie sich an die „One Less“-Kampagne von Merck. Sie hat nicht aufgeklärt – sie hat konditioniert.

Jungen Mädchen wurde gesagt, sie seien „eine weniger“ Opfer … oder eine weniger Überlebende.

Eltern wurden dank einer Marketingkampagne, die eine nicht existierende Gebärmutterhalskrebs-Epidemie erfand, emotional in die Enge getrieben.

Der Öffentlichkeit wurde gesagt, sie solle Gebärmutterhalskrebs fürchten.

Und es hat funktioniert.

Im Jahr 2007 erhielten nur etwa 25 % der Mädchen die Impfung. Bis 2011 waren es etwa 54 %. Bis 2023 wurden fast 80 % der Teenager geimpft, was Gardasil zu einem der profitabelsten Produkte von Merck machte – Jahr für Jahr.

Unterdessen sank die Zahl der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs aufgrund von Vorsorgeuntersuchungen und Änderungen des Lebensstils weiter, nicht aufgrund des Impfstoffs.

Und bald darauf begannen die durch den Impfstoff verursachten Schäden sprunghaft anzusteigen.

Hier ist, was sie den Eltern nicht mitteilen wollten.

In den Gardasil-Studien wurde kein inertes Placebo verwendet.

Die „Kontrollgruppe” erhielt einen aluminiumhaltigen Hilfsstoff, der die Sicherheitssignale verschleierte, indem er sicherstellte, dass beide Gruppen Schaden erlitten.

Das ist ein schrecklicher Trick, der nicht nur bei Gardasil angewendet wird. Es handelt sich um eine Taktik, die häufig in Impfstoffstudien zum Einsatz kommt. Aber kein Arzt wird Ihnen das sagen. Die meisten Ärzte wissen nicht einmal davon.

Die Details des Zulassungsverfahrens für Gardasil sind schockierend. Wenn Sie die Wahrheit erfahren, werden Sie verstehen, warum „Vertrauen Sie der Wissenschaft“ nie eine ehrliche Aufforderung war.

Als die Studiendaten ehrlich analysiert wurden, entwickelten fast 49,6 % der Gardasil-Empfängerinnen neue Erkrankungen.

Dazu gehörten Autoimmun- und neurologische Störungen.

Die Aufsichtsbehörden stuften diese Zahlen jedoch als „akzeptabel” ein.

Wenn dies Ihrer Tochter passieren würde, würden Sie es dann als „akzeptabel” betrachten?

Die Daten zur Reproduktionssicherheit waren sogar noch alarmierender.

In den Gardasil-9-Studien endeten schockierende 27,4 % der Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt, wobei das Risiko höher war, wenn die Impfung kurz vor der Empfängnis erfolgte.

Es wurden auch Geburtsfehler beobachtet.

Trotzdem wurden niemals Langzeitstudien zur Fruchtbarkeit verlangt.

Die Zulassung wurde trotzdem erteilt.

Selbst Todesfälle wurden beiseite geschoben.

Bei Zehntausenden von Studienteilnehmern lag die Sterblichkeitsrate in der Impfstoffgruppe über den erwarteten Hintergrundraten für junge, gesunde Frauen.

Die Aufsichtsbehörden erklärten, dies sei „nicht besorgniserregend”.

Wie bitte?!

Jahre später dominierten erneut unerklärliche plötzliche Todesfälle während COVID die Schlagzeilen. Und die Reaktion war dieselbe.

Ignorieren, ablenken, beruhigen.

Wenn Sie das für übertrieben halten, sollten Sie sich die Belege ansehen.

Nach der Zulassung explodierte die Zahl der Warnmeldungen.

Die VAERS-Meldungen für Gardasil übertrafen alle bisherigen Impfstoffe – doch anstatt Nachforschungen anzustellen, verstärkten die Behörden ihre Werbemaßnahmen und behaupteten, das Meldesystem selbst sei „das Problem“.

Eine wiederkehrende Verletzung stach besonders hervor: POTS, eine Erkrankung, die Schwindel, Ohnmacht, Herzrhythmusstörungen und manchmal sogar einen Kollaps im Stehen verursacht.

POTS trat auch nach der COVID-Impfung auf.

Genau wie in den USA setzten die dänischen Behörden alles daran, um einen Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs an jugendliche Mädchen zu vermarkten. Und schließlich ließen sie die Familien der Geschädigten im Stich, wie das eindrucksvolle Video unten zeigt.

Leider erlaubt X nicht dieses Video einzubetten. Sehen Sie es sich hier an.

Dann trat ein Problem auf, vor dem nur wenige Menschen gewarnt worden waren. Die Auslösung von Krankheiten.

Impfstoffe belasten das Immunsystem. Wenn jemand also bereits eine Infektion hat, kann diese Immunaktivierung zu einer Verschlimmerung führen.

Wie viele Menschen kennen Sie, die nach der Grippeimpfung an Grippe erkrankt sind? Oder nach der Impfung einen schweren COVID-Verlauf hatten?

Dieses Phänomen ist seit über einem Jahrhundert dokumentiert.

Die Studien ergaben, dass bestehende HPV-Infektionen nach der Impfung mit höherer Wahrscheinlichkeit fortschreiten.

Anstatt jedoch vor der Impfung eine einfache Vorsorgeuntersuchung durchzuführen, war die Reaktion eine andere. Das Alter senken.

Warum? Weil jüngere Empfänger weniger nachweisbare Infektionen bedeuteten. Und weniger unbequeme Fragen.

Eine Voruntersuchung auf HPV war nie erforderlich. Es ging nicht darum, Risiken zu identifizieren, sondern darum, so viele Menschen wie möglich zu impfen.

Dieses Muster wiederholte sich später während COVID, wo frühere Expositionen und der Immunstatus weitgehend ignoriert wurden.

Eine Einheitsmedizin wurde zur Regel, nicht die individuelle Risikobewertung.

Ein weiteres Problem lag unter der Oberfläche.

Die Herstellung von Impfstoffen ist kein sauberer Prozess.

Gentechnisch hergestellte Impfstoffe basieren auf synthetischen DNA-Fragmenten, sogenannten Plasmiden. Diese Fragmente sollten eigentlich entfernt werden, was jedoch oft nicht geschieht.

In mehreren Fällen gelangten kontaminierte „Hot Lots” auf den Markt und verletzten oder töteten die Empfänger.

Der Haftungsschutz sicherte das Überleben des Systems. Selbst wenn die Patienten nicht überlebten.

Bei HPV-Impfstoffen fanden Forscher wiederholt synthetische DNA-Fragmente im Endprodukt. Aber das spielte keine Rolle.

Die hier aufgeführten Informationen kratzen nur an der Oberfläche.

Das war kein Zufall. Es war ein systemisches Versagen.

Die Aufsichtsbehörden haben sich der Industrie untergeordnet, Marketing wurde als Medizin getarnt und unbequeme Daten wurden stillschweigend unter den Teppich gekehrt.

Und die Parallelen sind unübersehbar: Die gleiche regulatorische Verdrehung, die gleiche Dominanz des Marketings, die gleiche Ignorierung aufkommender Sicherheitssignale, die wir bei Gardasil gesehen haben, wiederholten sich in viel größerem Umfang bei den COVID-19-Impfstoffen.

Raubtier-Systeme werden zunächst an kleineren Populationen getestet.

Wenn der Widerstand versagt, werden sie ausgeweitet.

HPV-Impfung.

Anthrax-Vorschriften.

Masernpolitik.

COVID-Vorschriften.

Jede baut auf der vorherigen auf.

Als COVID kam, war die Maschinerie bereit.

Nur der Umfang hat sich geändert. Und niemand hat den Preis dafür bezahlt.

Deshalb ist Geschichte wichtig. Wenn Wissenschaft durch Überzeugungskraft ersetzt wird, wiederholen sich Tragödien.

COVID kam nicht aus dem Nichts. Es folgte einem Drehbuch, das bereits funktioniert hatte.

Ein System, in dem Risiken minimiert, abweichende Meinungen abgetan und Schäden als Zufall umgedeutet werden.

Wenn man dieses Muster einmal erkannt hat, kann man es kaum noch übersehen.

Und es ist unmöglich, es zu vergessen.