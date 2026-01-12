EXKLUSIV: Der wahre Grund, warum sich die Wirtschaft manipuliert anfühlt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Mittelschicht ist nicht zusammengebrochen. Sie wurde bewusst demontiert.

Eine um 45 % höhere Sterblichkeitsrate – nur weil man sich für das falsche Krankenhaus entschieden hat.

Das ist kein Tippfehler.

Wenn Sie sich in einer Einrichtung unternehmenseigenem Kapital einer Operation unterziehen, steigt Ihr Risiko, an Komplikationen zu sterben, sprunghaft an – und fast niemand spricht darüber.

Das ist eine der erschreckendsten Statistiken, die Sie dieses Jahr hören werden.

Und das ist erst der Anfang.

Das Jahr 2026 begann mit einer Flut von Insolvenzen. Im Mittelpunkt steht dabei kein kaputtes System – es ist ein System, das darauf ausgelegt ist, Dinge kaputt zu machen.

Private-Equity-Fonds profitieren vom Zusammenbruch. Unternehmen werden ausgehöhlt, Arbeitsplätze verschwinden und die Öffentlichkeit muss die Scherben auflesen.

Tiffany Cianci schlägt Alarm: Die Private-Equity-Blase steht kurz vor dem Platzen, und Ihre Altersvorsorge könnte bereits gefährdet sein.

Während diese Firmen still und leise Kasse machen, verkaufen sie Ihnen auch „Lösungen”. Wie zum Beispiel 401k-Pläne, die voller Schlupflöcher sind – vermarktet als Sicherheitsnetze, aber so konzipiert, dass sie der Wall Street zugute kommen.

Was als Schutz für die Mittelschicht verkauft wird, könnte in Wirklichkeit eine Falle sein.

Tiffany ist bei uns zu Gast, um aufzudecken, was wirklich vor sich geht und was Sie noch tun können, um sich zu schützen, bevor es zu spät ist.

Nach diesem Interview werden Sie die Wirtschaft – und Ihre Altersvorsorge – mit anderen Augen sehen.

A 45% higher chance of death—just for picking the wrong hospital.



That’s not a typo.



If you undergo surgery at a private equity–owned facility, your risk of dying from complications skyrockets—and almost no one is talking about it.



It's one of the most horrifying stats you'll…

Tiffany Cianci begann das Interview mit einer brutalen Wahrheit: 70 % der großen Insolvenzen im Jahr 2025 standen im Zusammenhang mit Private Equity. Aber das war nicht nur schlechtes Geschäftsgebaren – es war eine bewusste Strategie.

Sie beschrieb, wie Unternehmen von innen heraus ausgehöhlt werden. Lieferanten werden nicht bezahlt, Arbeitnehmer verlieren ihre Jobs und sogar die Wartungsmannschaften für Parkplätze bleiben auf der Strecke. Unterdessen kommen die großen Investoren ungeschoren davon.

„Die Steuerzahler müssen die Rechnung bezahlen“, warnte sie.

Von Medicaid bis hin zu ruinierten Renten – die Auswirkungen sind überall zu spüren. „Das ist Wahnsinn“, sagte Maria und schüttelte den Kopf.

@TheVinoMom kicked off the interview with a brutal truth: 70% of major bankruptcies in 2025 were tied to private equity. But this wasn’t just bad business—it was a deliberate strategy.



She described how companies are gutted from the inside out. Vendors go unpaid, workers lose…

Tiffany nannte ein seltenes Beispiel für ein Unternehmen, das anders vorgeht: Hobby Lobby.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen ihrer Branche bauten sie ihr Imperium mit ihren eigenen Gewinnen auf, lehnten externe Investoren ab und vermieden Schulden. Es ist die Art von ethischem Kapitalismus, die früher den amerikanischen Traum ausmachte – und ironischerweise könnte genau das sie am Leben erhalten, während alle anderen zusammenbrechen.

Aber selbst sie sind nicht sicher.

„Jemand in den Aufsichtsbehörden, der die Ethik von Hobby Lobby nicht mag, wird sie wegen eines Monopols verfolgen, das sie nie wollten“, warnte sie.

Sie haben keine Konkurrenten aufgekauft. Sie haben keine Lücken im Insolvenzrecht ausgenutzt. Sie haben einfach überlebt – und in der heutigen Wirtschaft könnte das ihr größtes Verbrechen sein.

Tiffany offered a rare example of a company doing things differently: Hobby Lobby.



Unlike others in their industry, they built their empire with their own profits, refused outside investors, and avoided debt. It's the kind of ethical capitalism that used to define the American…

Dann kam einer der atemberaubendsten Momente des Interviews.

Tiffany erklärte, wie Trumps 401k-Verordnung es Private-Equity-Firmen ermöglichte, auf Altersvorsorgeguthaben zuzugreifen – und Fondsmanagern dann Immunität vor Klagen gewährte, wenn die Dinge schief gingen.

Damit nicht genug.

Tiffany deckte eine Praxis namens „Continuation Vehicles” auf, bei der Firmen notleidende Vermögenswerte übernehmen und sie zwischen ihren eigenen Fonds hin und her verkaufen. Das Geld neuer Investoren wird zur Auszahlung alter Investoren verwendet – ohne dass jemals ein echtes Produkt verkauft wird.

„Das ist die Definition eines Ponzi-Schemas”, sagte sie.

Then came one of the most jaw-dropping moments of the interview.@TheVinoMom explained how Trump’s 401k executive order allowed private equity firms to tap into retirement savings—and then gave fund managers immunity from lawsuits if things went south.



She didn't stop there.…

Je tiefer das Gespräch ging, desto düsterer wurde das wirtschaftliche Bild.

„Die unteren 90 % tragen so wenig bei … Das Einzige, was die Wirtschaft am Leben hält, sind die Ausgaben der Superreichen und die KI-Blase“, erklärte Tiffany.

Wenn eine dieser Säulen zusammenbricht, gibt es nur noch ein historisches Muster, auf das man zurückgreifen kann.

„Statistisch gesehen … Krieg“, sagte sie, „stärkt den Markt.“

Das war mehr als eine Warnung – es war die Wahrheit: Wenn ein Finanzsystem so fragil wird, verwandelt sich ein globaler Konflikt von einer Tragödie in eine Strategie.

The deeper the conversation went, the darker the economic picture became.



“There is so little coming from the bottom 90%… the only thing keeping the economy alive is spending from the ultra-wealthy and the AI bubble,” Tiffany explained.



If either of those pillars collapses,…

Als Nächstes analysierte Tiffany Trumps vorgeschlagene Lösung für das Wohnungsproblem und äußerte Bedenken darüber, wie leicht diese umgangen werden könnte.

Sein Versprechen, „Großinvestoren” den Kauf von Einfamilienhäusern zu verbieten, mag mutig klingen, aber die Formulierung lässt eine riesige Lücke offen. „Man kann 999 Mitarbeiter haben und trotzdem ein kleines Unternehmen sein”, erklärte sie.

Das bedeutet, dass Unternehmen wie BlackRock einfach Tausende von Scheingesellschaften gründen könnten, um weiterhin Häuser aufzukaufen – ohne technisch gesehen gegen die Regel zu verstoßen.

Sie betonte, dass sich ohne eine „zwangsweise Veräußerung” der bereits erworbenen Häuser nichts ändern werde. Die Preise würden nicht sinken. Der Wettbewerb würde nicht zurückkehren. Und die einfachen Amerikaner würden weiterhin vom Markt ausgeschlossen bleiben.

Next, Tiffany broke down Trump’s proposed housing fix and raised concerns about how easily it could be circumvented.



His promise to ban "large investors" from buying up single-family homes might sound bold, but the language leaves a mile-wide loophole. "You can have 999…

Das Interview endete mit einer erschreckenden Feststellung.

Tiffany nahm kein Blatt vor den Mund: „Beide Parteien sind von Private Equity vereinnahmt“, sagte sie. Und wenn die Wähler nicht aufwachen und handeln, wird das System genau so weiterlaufen, wie es konzipiert wurde – zum Vorteil einiger weniger auf Kosten der vielen.

Sie wies die Zuschauer auf Tools wie die BYR-App und das Private Equity Stakeholders Project hin, mit denen man verfolgen kann, wohin das eigene Geld fließt und wem die Unternehmen und Krankenhäuser in der Umgebung wirklich gehören.

Dann ließ sie die letzte Bombe platzen.

„In diesem Jahr wurde bekannt, dass man, wenn man sich in einem chirurgischen Zentrum, das sich im Besitz von Private Equity befindet, einer Operation unterzieht, ein um 45 % erhöhtes Risiko hat, innerhalb eines Monats nach der Operation an Komplikationen zu sterben.“

Hier geht es nicht nur um Geld. Es geht um das Überleben.

The interview ended on a chilling note.



Tiffany didn’t sugarcoat it: “Both parties are captured by private equity,” she said. And unless voters wake up and take action, the system will continue running exactly as it was designed—to benefit the few at the cost of the many.



She…

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich den vollständigen Bericht unten nicht entgehen lassen und ihn unbedingt mit Freunden teilen.

Sehen Sie sich das vollständige Video an: