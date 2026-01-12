Die Wahrheit im Zeitalter der Informationsüberflutung erkennen

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Informationsüberflutung – Die heutige endlose Datenflut überfordert den Geist, was zu Instabilität und einer Abhängigkeit von vereinfachenden Narrativen führt – alte Meditationspraktiken schaffen die innere Stabilität, die erforderlich ist, um sich in diesem Chaos klar zurechtzufinden.

Filter schaffen Realität – Der Geist wendet Filter an, um die Realität so zu vereinfachen, dass sie vom Bewusstsein verarbeitet werden kann, wodurch zwangsläufig viele wichtige Details entfernt werden und eine verzerrte und ungenaue Wahrnehmung der Realität entsteht.

Starre Trennungen – In der Politik führt diese Filterung dazu, dass Menschen auf beiden Seiten starr davon überzeugt sind, dass ihre Wahrheit die richtige ist. Ebenso führt sie dazu, dass Ärzte Impfstoffe verehren und nicht in der Lage sind, die Schäden von Arzneimitteln zu erkennen, selbst wenn ihre eigenen Patienten geschädigt werden.

Patientenorientierte Heilung – In der Medizin können viele Diagnosen nur gestellt werden, wenn ein Arzt sich bemüht, über die Filter hinauszugehen, die ihm beigebracht wurden, und stattdessen direkt die Komplexität sieht, die jeder Patient mitbringt.

Der Weg zu einer klaren Wahrnehmung – Die Intuition für wichtige Daten schulen, Voreingenommenheit der Quellen erkennen, sich auf die Kernwahrheiten konzentrieren und das Bewusstsein durch die Gesundheit des Nervensystems erweitern – all dies ist unerlässlich, um in unserer hypervernetzten, einflussreichen Zeit die Realität zu erkennen.

Ein immer wiederkehrendes Thema in der menschlichen Gesellschaft ist, wie oft Gruppen diametral entgegengesetzte Standpunkte vertreten, wobei beide Seiten absolut überzeugt sind, dass sie völlig richtig liegen und die andere Seite völlig falsch liegt. In jedem Fall bedeutet dies, dass mindestens die Hälfte der beteiligten Personen falsch liegt und nicht in der Lage ist, die ihnen wiederholt vorgelegten Beweise zu erkennen.

So hat beispielsweise kürzlich das ACIP (das Gremium, das die CDC in Bezug auf den Impfplan berät) beschlossen, die Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene neu zu bewerten, weil:

Jahrzehntelange Erkenntnisse darauf hindeuten, dass sie erhebliche Schäden verursacht (z. B. greift sie die Myelinscheide an), jedoch wurde trotz wiederholter Forderungen nie in einer formellen Studie untersucht, ob diese Schäden tatsächlich bestehen.

Die öffentliche Begründung für die Massenimpfung von Neugeborenen lautet, dass sie als Sicherheitsnetz für die etwa einen von einer Million Fälle dient, in denen eine Hepatitis-B-positive Mutter nicht auf Hepatitis B getestet wird, ihr Kind während der Geburt infiziert und der teilweise Schutz, den der Impfstoff bietet, verhindert, dass das Kind eine lebenslange Hepatitis-B-Infektion entwickelt. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass diese Politik in den letzten dreißig Jahren zu einem Rückgang der Hepatitis B geführt hat.

ACIP schlug daher vor, die Impfung von Neugeborenen für Mütter, die negativ auf Hepatitis B getestet wurden, optional zu machen. Aufgrund der religiösen Leidenschaft rund um den Impfstoff stieß dies jedoch auf breiten Widerstand, und bei der Sitzung zeigten die Vertreter der Medizin, dass sie nicht in der Lage waren, sich vorzustellen, dass der Impfstoff Schaden anrichten könnte, da ihr gesamter Fokus auf der Verhinderung des (einen von einer Million) Falls einer Hepatitis-Übertragung auf Neugeborene lag.

Als die völlig vernünftige Empfehlung des ACIP, die Impfung von Neugeborenen hepatitis B-negativer Mütter einzustellen, umgesetzt wurde, wurde dies sowohl von der Ärzteschaft als auch von den Medien als existenzielle Katastrophe angesehen, und der Vorsitzende des ACIP wurde von seinem Krankenhaus in Texas entlassen. Dazu gäbe es viel zu sagen, aber ich möchte vor allem Folgendes hervorheben:

Ein zentrales Thema in Robert Mendelsohns Buch „Confessions of a Medical Heretic” aus dem Jahr 1979 war, dass jeder, der medizinische Dogmen in Frage stellte, ausgeschlossen und als Ketzer behandelt wurde (z. B. wurden Ärzte, die versuchten, COVID-Patienten vor Faucis Remdesivir-Protokollen zu retten, entlassen und ihre Lizenzen wurden ihnen entzogen).

Ärzte (zumindest vor COVID) sprachen sich in der Regel nur am Ende ihrer Karriere gegen die Ärzteschaft aus, um nicht ausgeschlossen zu werden.

Die größten Opfer dieser „Cancel Culture“ sind die Patienten, da die Ärzte, die exkommuniziert werden, in der Regel diejenigen sind, die die Patienten in ihren verzweifeltsten Momenten am liebsten sehen würden – was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass das Vertrauen in Ärzte und Krankenhäuser von 71,5 % im April 2020 auf 40,1 % im Januar 2024 gesunken ist.

Frühes Erkennen

Mein ganzes Leben lang konnte ich Dinge sehen, die für die meisten Menschen unsichtbar blieben. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es wahrscheinlich falsch war, wenn die Masse etwas tat, doch selbst wenn man darauf hinwies, suchten die meisten Menschen weiterhin Sicherheit darin, ihren Mitmenschen nachzueifern (während etwa 10 % der Menschen stattdessen selbstbestimmt waren und viel weniger anfällig für äußeren Druck oder die Masse waren, die ihr Handeln diktierte).

Aus diesem Grund wurde mir (und vielen anderen dissidenten Ärzten, mit denen ich gesprochen habe) innerhalb weniger Tage nach der Markteinführung der COVID-Impfstoffe klar, dass diese extrem gefährlich waren (da jeden Tag mehrere Menschen mit erheblichen Reaktionen auf die Impfung zu mir kamen und ich innerhalb eines Monats Berichte aus dem ganzen Land von Menschen hörte, die jemanden kannten, der plötzlich an den Folgen der Impfung gestorben war).

Im Gegensatz dazu sah ich, wie Kollegen, die ich respektierte (und die in einer fast religiösen Begeisterung über den „zu 95 % wirksamen” Impfstoff, der die Pandemie beenden sollte, gefangen waren), völlig unfähig waren, irgendwelche Schäden anzuerkennen – selbst wenn Patienten nicht erschienen und ihre Angehörigen angaben, dass sie nach der Impfung plötzlich verstorben waren.

Da mir klar war, dass dies niemals in einer „glaubwürdigen Quelle” berichtet werden würde, beschloss ich, das nächste Jahr damit zu verbringen, all diese Berichte zu dokumentieren, damit ich skeptischen Parteien etwas vorlegen konnte. Ein Jahr später, da nichts Vergleichbares unternommen worden war, veröffentlichte ich sie im Februar 2022 auf einem brandneuen Substack, wo sie viral gingen, und so kam ich im Wesentlichen dorthin, wo ich jetzt bin.

Anmerkung:Bei der Zusammenstellung dieser Fälle fiel mir auf, dass zahlreiche Fälle stark darauf hindeuteten, dass Menschen durch die Ausscheidung von mRNA-Impfstoffen geschädigt wurden – etwas, das nach allen bekannten Mechanismen unmöglich war. Ich vertraute diesem frühen Hinweis und verbrachte fast zwei Jahre damit, ihn zu untersuchen. Mit Hilfe von Pierre Kory gelang es mir, einen ausreichend starken Beweis dafür zu erbringen, dass die Ausscheidung real war(z. B. Hunderte ähnlicher Berichte, die einem vorhersehbaren Muster folgten, und mechanistische Beweise), sodass dies nun von vielen anerkannt wird.

Dies berührt einen entscheidenden Punkt: Um ein Problem zu lösen, muss man die Fähigkeit (und Bereitschaft) haben, eine Vielzahl möglicher Datenpunkte zu sehen, und dann die Intuition besitzen, zu wissen, auf welche man sich konzentrieren muss. Ebenso muss man den Mut haben, nach dem zu handeln, was man für wahr hält, auch wenn alle anderen einem davon abraten.

Warum Vernunft?

Wenn man sich mit kontroversen Themen mit hoher Unklarheit befasst, ist es meiner Meinung nach entscheidend, sich nicht an eine bestimmte Interpretation zu klammern.

Leider sehe ich regelmäßig, wie Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft Datenpunkte zu einer logischen Kette zusammenfügen, die zu einem vorab festgelegten Ergebnis führt, obwohl viele ihrer logischen Sprünge nicht rational sind. Sobald dies geschieht, versuchen sie aggressiv, anderen diese Überzeugung aufzuzwingen, können aber gleichzeitig nicht erkennen, dass sie dies tun (obwohl sie dies bei denen, die nicht ihrer Meinung sind, sofort bemerken).

Dies berührt eine tiefere Frage, die Menschen selten stellen: „Was ist Ihre eigentliche Grundlage dafür, dass Sie etwas glauben wollen?“ Ich habe festgestellt, dass die häufigsten Gründe folgende sind: um das Unbehagen zu beseitigen, das dadurch entsteht, dass die Welt schwer zu verstehen ist; um Trost in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu suchen; um das eigene Ego zu bestätigen; oder um Macht über andere zu erlangen.

Anmerkung: Dies knüpft an die Sichtweise der Evolutionspsychologie an, dass sich das logische Denken in erster Linie entwickelt hat, um Macht innerhalb sozialer Gruppen zu erlangen. Ebenso zeigen Untersuchungen, dass intelligentere Menschen zwar hervorragend argumentieren können, aber viel weniger in der Lage sind, Daten wahrzunehmen, die ihren tief verwurzelten Überzeugungen widersprechen.

In meinem Fall hatte ich kein Interesse an diesen Gründen und wollte etwas, das meinem Leben eine tiefere Erfüllung geben konnte. Daher beschloss ich, ein funktionales Mittel zur Erkennung der Wahrheit zu entwickeln, das bescheiden, flexibel und gut durchdacht genug war, um mich allmählich der Wahrheit anzunähern.

Informationsüberflutung

Ein Kollege hat eine überzeugende Theorie aufgestellt, um zu erklären, warum unsere Gesellschaft von einer spürbaren Verrücktheit erfasst zu sein scheint: Es stehen heute so viele Informationen zur Verfügung, dass sie die Verarbeitungskapazität des menschlichen Geistes übersteigen, was zu einer inneren Destabilisierung der Menschen führt. Mit zunehmender Informationsflut wird sich dieses Problem noch verschärfen.

Eine grundlegende Schutzmaßnahme des Geistes gegen diese Überlastung besteht darin, die Realität mit einer vereinfachten Erklärung zu überdecken oder sich der Masse anzuschließen. Leider übersteigt die derzeitige Belastung des Geistes diese Pufferfunktion – daher sehen wir zunehmend viele mentale „Störungen”, die viele Menschen zuvor noch nie erlebt haben.

Glücklicherweise haben viele Meditationstraditionen diesen zugrunde liegenden Prozess seit Jahrtausenden erkannt und Methoden entwickelt, um die innere Stabilität zu kultivieren, die notwendig ist, um diese Lücke zu schließen – Methoden, die in meinem persönlichen Leben, in meiner medizinischen Praxis und beim Verfassen dieses Newsletters von unschätzbarem Wert waren; ohne sie hätte ich mein Lebenswerk einfach nicht vollbringen können.

Fokus auf Werte

In vielen Umgebungen gibt es eine riesige Menge an Daten, die das Bewusstsein nicht verfolgen kann. Das Unterbewusstsein lenkt Ihre Aufmerksamkeit jedoch auf das, was für Ihr Bewusstsein „wertvoll” ist.

Ein klassisches Beispiel ist der „Cocktailparty-Effekt”, bei dem Sie sich in einem Raum befinden, in dem viele Gespräche durcheinanderlaufen, aber dennoch irgendwie genau das eine Gespräch heraushören, in dem Ihr Name erwähnt wurde. Ein Grund, der dafür verantwortlich gemacht wird, ist das „retikuläre Aktivierungssystem”.

Hinweis: Es ist umstritten, ob das RAS letztendlich dafür verantwortlich ist, aber ich werde es verwenden, um die zentralen Punkte dieses Aufsatzes zu vermitteln.

Es wird vermutet, dass sich die Filterfunktion des RAS entwickelt hat, damit frühe Menschen Nahrung und Gefahren in ihrer Umgebung schnell erkennen konnten.

Wir sind diesen hohen Risiken heute nicht mehr ausgesetzt, aber das RAS besteht weiterhin und sucht nun nach Dingen, die unsere Kultur uns als wertvoll vermittelt hat – Geld, Produkte oder potenzielle Partner (insbesondere seitdem sich das dopaminorientierte Marketing darauf konzentriert, das RAS darauf zu konditionieren, diese Dinge zu suchen).

In zwischenmenschlichen Beziehungen ist es äußerst wertvoll, die Bedeutung des RAS zu erkennen, da Ihre Worte und Handlungen oft weit weniger wichtig sind als das, worauf die andere Partei vorbereitet wurde, zu achten.

Wenn jemand einen positiven ersten Eindruck von Ihnen hat, filtert sein RAS nach Dingen, die Ihren Wert zeigen; wenn der Eindruck negativ ist, filtert es nach Anzeichen, die dafür sprechen, dass Sie ignoriert werden sollten (dies ist beispielsweise der Grund, warum Menschen, die in missbräuchlichen Beziehungen gefangen sind, den Missbrauch oft nicht wahrnehmen und stattdessen ein paar halbwegs anständige Dinge, die der Missbraucher getan hat, als Beweis dafür anführen, dass er ein guter Mensch ist).

Hinweis: Dieses Konzept wird oft als „Bestätigungsfehler” bezeichnet (wobei man nur Dinge sieht, die die eigenen vorgefassten Meinungen bestätigen).

Filter schaffen Ihre Realität

Ein Großteil der Realität, die wir für wahr halten, entspricht nicht der objektiven Realität – vielmehr schafft unser RAS Filter, die uns einen selektiven Ausschnitt der Realität zeigen. Leider sind sich die Menschen selten bewusst, dass sie dies tun, was zu dem wiederkehrenden Phänomen führt, dass Menschen „denselben Film sehen, aber einen völlig unterschiedlichen Film wahrnehmen“.

Leider sind die Medien sehr gut darin, Menschen dazu zu bringen, einen ganz bestimmten Filter zu verwenden, und ihnen dann selektiv nur Informationen zu liefern, die diesen Filter bestätigen. Einige klare Beispiele für diesen Priming- und Verstärkungszyklus aus der jüngeren Vergangenheit sind:

„Der Himmel stürzt wegen COVID-19 ein.“

„Die COVID-Impfstoffe sind 100 % sicher und der einzige Weg zurück zur Normalität.“

„Ivermectin ist nur ein Entwurmungsmittel für Pferde und hat bei der Behandlung von COVID – oder Krebs – nichts zu suchen.“

„Trump ist buchstäblich Hitler.“

„Biden ist hellwach und geistig fitter denn je.“

„Der Klimawandel bedeutet, dass der totale Zusammenbruch der Gesellschaft unmittelbar bevorsteht und bereits unaufhaltsam ist.“

Anmerkung: Das Erschreckendste daran war, dass die Prägung so stark war, dass häufig eine sich selbst verstärkende Glaubensstruktur entstand, die dazu führte, dass diejenigen, die darin gefangen waren, diejenigen verteufelten und exkommunizierten, die die Welt anders sahen.

Darüber hinaus nimmt diese dogmatische Art, mit der Welt umzugehen, einen Großteil der Lebendigkeit des Lebens. Im Gegensatz dazu habe ich festgestellt, dass es mir Freude bereitet, demütig genug zu sein, um zu erkennen, dass etwas, das ich schon oft beobachtet hatte und zu verstehen glaubte, tatsächlich eine Tiefe hatte, die ich zuvor nie gesehen hatte.

Während diese gesellschaftliche Programmierung uns dazu erzieht, uns auf intellektuelle Ideen zu fixieren, hat der Großteil der menschlichen Kommunikation nichts mit der Vermittlung spezifischer Informationen zu tun, sondern vielmehr damit, was im Körper, Geist und in der Seele jedes Teilnehmers vor sich geht – ein Bereich, der denjenigen, die sich darauf einlassen, echte Befriedigung verschafft und in dem ein Dialog stattfinden muss, um tief verwurzelte Überzeugungen auf beiden Seiten zu verändern.

Filter und Medizin

„Medizinisches Gaslighting“ beschreibt das medizinische System, das jemandem Schaden zufügt und ihm dann sagt, dass die Verletzung nur in seinem Kopf existiert (was wirklich schrecklich ist). Bemerkenswerterweise ist dies seit mindestens 140 Jahren ein fester Bestandteil der westlichen Medizin, was darauf hindeutet, dass dieses Problem weiterhin auftreten wird, da die Medizin auf Behandlungen setzt, die erhebliche Schäden mit sich bringen.

Es gibt viele Erklärungen für diese Dynamik (z. B. wollen Ärzte sich nicht der Haftung aussetzen oder sich eingestehen, dass sie einem Patienten Schaden zugefügt haben). Ich glaube, das Hauptproblem sind Filter, denn wenn Ärzte ausgebildet werden, um die überwältigende Flut an Informationen, mit denen sie bombardiert werden, zu vereinfachen, werden ihnen grundlegende Überzeugungen über die Medizin vermittelt, die „zufällig“ die medizinische Industrie unterstützen.

Beispielsweise werden Ärzte dazu ausgebildet, Magensäure als nicht essenzielles Ärgernis und nicht als entscheidend für die Verdauung anzusehen, was eine lebenslange Einnahme von säurehemmenden Medikamenten rechtfertigt, obwohl eine Erhöhung der Magensäure oft der einfachste Weg ist, um Reflux zu heilen – etwas, das laut einer kürzlichen Aussage von Senator Ron Johnson seinen Reflux geheilt hat.

Ebenso ist es üblich, dass Ärzte, wenn Patienten zu ihnen kommen, nicht direkt wahrnehmen, was vorliegt, sondern schnell alle Filter durchlaufen, die ihnen für die Beurteilung von Patienten beigebracht wurden.

Da fast keine medizinische Ausbildung Filter zur Identifizierung von Arzneimittelschäden vermittelt (sondern nur Filter zur Erkennung psychiatrischer Erkrankungen), können Ärzte oft keine eindeutigen Anzeichen dafür erkennen, dass ihr Patient einen Arzneimittelschaden erlitten hat, sondern kommen schnell zu dem Schluss, dass die Beschwerden des Patienten auf seine eigenen psychischen Probleme zurückzuführen sind. Ich plädiere für drei Strategien, um dies zu vermeiden:

Nehmen Sie an externen Schulungen zu Filtern teil, mit denen komplexe Erkrankungen identifiziert werden können (z. B. chronisches Erschöpfungssyndrom, Komplikationen durch SSRI-Antidepressiva oder spirituelle Ungleichgewichte wie frühzeitige Medikamentenpsychosen).

Betrachten Sie alles als Manifestation eines zugrunde liegenden Prozesses und konzentrieren Sie sich darauf, diesen Prozess zu identifizieren, anstatt auf bestimmte Symptome.

Schaffen Sie sich einen Wahrnehmungsrahmen, der Ihnen die Sensibilität vermittelt, subtile Anzeichen wahrzunehmen, während Sie den Patienten als Ganzes im Blick behalten, anstatt ihn als gefilterte Diagnose zu betrachten.

Hinweis:Durch Impfstoffe verursachte Mikro-Schlaganfällesind recht häufig, aber so subtil, dass sie nur erkannt werden können, wenn man entweder darin geschult ist, nach ihnen zu suchen, oder in der Lage ist, den Patienten als Ganzes zu betrachten und zu erkennen, dass etwas „nicht ganz stimmt”.

Wahrnehmen ohne Filter

Im alten China gab es ein Sprichwort: Es ist einfacher, eine Armee von 10.000 Mann aufzustellen, als einen General zu finden, der sie anführt. Dies spiegelt wider, dass auf einem Schlachtfeld so viele Dinge geschehen, dass es zum Untergang der Armee führen kann, wenn ein General auch nur eines davon aus den Augen verliert. Um es mit den Worten aus „Die Kunst des Krieges“ zu sagen:

„Inmitten des Tumults und der Unruhe einer Schlacht mag es scheinbar chaotisch zugehen, doch in Wirklichkeit herrscht überhaupt keine Unordnung.“

Die moderne Welt ist viel sicherer, sodass weniger Druck besteht, unsere Umgebung ständig im Blick zu behalten, und viele dieser alten Fähigkeiten sind verloren gegangen. Ähnlich veranschaulichen Meditationssätze wie „Wenn du für die Zeit, die eine Ameise braucht, um deine Nase hinunterzulaufen, vollkommen präsent sein könntest, würdest du Erleuchtung erlangen“, dass um dich herum so viel passiert, dass dein Verstand es herausfiltert, und es tatsächlich außerordentlich schwierig ist, sich dessen, was direkt vor dir liegt, voll bewusst zu sein.

In der Medizin sind diejenigen mit diesem breiteren Bewusstsein in der Regel am besten in der Lage, eine Verbindung zu Patienten herzustellen und Dinge zu erkennen, auf die sie nie trainiert wurden. Umgekehrt nimmt diese Fähigkeit ab, wenn Menschen sich immer mehr von ihrem Körper entfremden, ihr Nervensystem erschöpfen und überwiegend in ihrem Geist leben – allesamt Merkmale des modernen digitalen Zeitalters.

Leider gibt es keinen Anreiz, dieses Bewusstsein zu kultivieren, da die gewinnorientierte Medizin zunehmend auf Automatisierung (profitable Tests, Bildgebung und Behandlungsalgorithmen) anstelle von menschlicher Verbindung setzt. Im Gegenzug habe ich aufgehört zu zählen, wie vielen Menschen ich relativ einfache Probleme diagnostiziert habe, die Dutzende angesehener Ärzte übersehen haben, weil sie in den Wahrnehmungsfiltern ihrer Algorithmen gefangen waren.

Hinweis: KI könnte dies ändern, da vieles, was Ärzte automatisiert tun, auch von KI übernommen werden kann. Damit Ärzte ihren Wert behalten, müssen sie wahrscheinlich über das algorithmische Wiederkäuen von Richtlinien hinausgehen und sich auf die einzigartigen Qualitäten konzentrieren, die nur ein bewusster Mensch in die Heilung einbringen kann.

Filter und Informationen

Wenn Menschen übermäßigen Informationen ausgesetzt sind (was überraschend schnell der Fall sein kann), verlieren sie die Fähigkeit, all diese Informationen aufzunehmen. Stattdessen verwendet ihr RAS einen bereits vorhandenen Filter, der erkennt, was für sie von Wert ist (und in vielen Fällen entscheidet, für welche Hälfte eines Arguments sie eine überwältigende Überzeugung haben werden).

In der Politik manifestiert sich dies durch „nuancierte Ideen und vereinfachte Wahrheiten”. Nuancierte Ideen erfordern es, mehrere Prämissen zusammenzufügen, um den größeren Zusammenhang zu verstehen. Vereinfachte Wahrheiten geben eine einzige Prämisse wieder, der das Publikum bereits zustimmt. Der Vorteil vereinfachter Wahrheiten besteht darin, dass die meisten Zuhörer sie verstehen und den Redner emotional unterstützen.

Der Nachteil ist, dass sie komplexe Themen nicht behandeln können. Ich finde, dass bei vielen komplexen Themen, wenn ihre Nuancen vollständig verstanden werden, beide Seiten häufig zu gemeinsamen Positionen gelangen, die sie einnehmen können. Da jedoch in der Regel nur vereinfachte Wahrheiten verwendet werden, bleiben so viele Dinge auf unbestimmte Zeit polarisiert.

Anmerkung:Viele für die Wahrnehmung notwendigen Eigenschaften sind bei verkürzter Aufmerksamkeitsspanne schwerer wahrzunehmen. Leider haben uns die visuellen Medien dies antrainiert (durch schnelle Szenenwechsel), und medizinische Schäden (z. B. Impfstoffe, die häufig ADHS verursachen) verschlimmern dies noch.

Fazit

Da wir in einer überwältigenden Flut von Informationen leben, ist es fast unmöglich, all diese Informationen vollständig wahrzunehmen. Menschen konzentrieren sich in der Regel auf das, was ihr RAS zu erkennen vermag, und auf alles, was starke emotionale Reaktionen auslöst. Beides ist nicht hilfreich, wenn Sie herausfinden möchten, was tatsächlich wahr ist. Ich habe folgende Möglichkeiten gefunden, um diese Probleme zu umgehen:

Entwickeln Sie ein Gespür dafür, auf welche Datenpunkte, Artikel oder Bücher Sie sich konzentrieren sollten. Viele erfolgreiche Analysten (z. B. im Finanzbereich) haben mir erzählt, dass sie über eine ähnliche intuitive Fähigkeit verfügen.

Entwickeln Sie ein natürliches Gespür für die Voreingenommenheit verschiedener Quellen – jede Quelle hat sie, und wenn Sie sich dessen bewusst sind, fällt es Ihnen viel leichter, von deren Studium zu profitieren.

Erkennen Sie sinkende Erträge (z. B. habe ich aufgehört, bestimmte Literatur- oder Nachrichtengenres zu lesen, als ich feststellte, dass sich diese so sehr wiederholten, dass ich keine neuen Informationen mehr daraus gewinnen konnte).

Dringen Sie zum Kern dessen vor, was Sie lesen. Diesen Prozess wende ich auch bei meinen Patienten an (und beim herzzentrierten Schreiben).

Überlegen Sie immer, ob das Dargestellte die Behauptung rechtfertigt oder ob es sich lediglich um unklare Datenpunkte handelt, die zusammengestellt wurden, um etwas zu suggerieren (ein Standard, der fast alles „beweisen” kann).

Lassen Sie Ihren Geist sich erweitern, um sich großer Informationsmengen voll bewusst zu werden, ohne sich zurückzuziehen (z. B. kann ich nur dann viele komplexe Texte schreiben, wenn mein Geist locker genug ist, damit diese Erweiterung stattfinden kann). Dies ist die wichtigste und oft am schwierigsten zu entwickelnde Fähigkeit, und ich habe oft festgestellt, dass es hilfreich ist, Substanzen zu vermeiden, das Nervensystem zu regenerieren, gesunden Schlaf zu haben, Blaulichtfilter (z. B. f.lux) zu verwenden und ungesunde Beleuchtung (z. B. Leuchtstoffröhren) zu vermeiden.

Unsere moderne Zeit ist voller Herausforderungen, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat, und wir müssen sie mit Klarheit und Ausgewogenheit meistern – insbesondere, da unsere Handlungen in diesem hypervernetzten Zeitalter einen immensen Einfluss haben und leicht weit in die Zukunft hineinwirken können. Ich danke jedem von Ihnen, dass Sie mich auf dieser Reise begleiten.

Anmerkung des Autors:Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der näher auf die hier erwähnten Punkte eingeht. Dieser Artikel sowie weitere Links und Referenzen können hier gelesen werden.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

Artikel als PDF

Quellen: