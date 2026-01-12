China zwingt die Autoindustrie zur Effizienz – und die Welt muss nachziehen

Ab dem 1. Januar 2026 setzt China als erster Markt der Welt verbindliche Energieverbrauchsgrenzen für batterieelektrische Autos durch. Personenwagen, welche die Limits überschreiten, dürfen nicht mehr verkauft werden. Keine Empfehlungen, kein „wir schauen mal“ – sondern harte Fakten. Und sie verändern alles. Jahrelang drehte sich der Wettkampf unter Elektroautoherstellern um Reichweite: Größere Batterien, schwerere Fahrzeuge, höherer Energieverbrauch. China macht jetzt Schluss damit. Effizienz zählt mehr als Kapazität. Jede Kilowattstunde pro Kilometer wird zur Messlatte – und wer sie nicht erfüllt, fällt durch. Als größter EV-Markt der Welt sendet China damit ein Signal, das globale Designstandards, Produktionsstrategien und Ressourcenplanung auf den Kopf stellen wird.

Die neuen Regeln sind gewichtsabhängig und damit differenziert für verschiedene Fahrzeugtypen. Gleichzeitig verschärfen sie die Standards um rund 11 Prozent gegenüber früheren Empfehlungen – keine Schlupflöcher,