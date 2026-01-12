Nach Maduro: der Fall der lateinamerikanischen Berliner Mauer und die Israelisierung des Kontinents

Alfredo Jalife-Rahme

Die US-Operation in Venezuela muss im Kontext von Donald Trumps Übernahme lateinamerikanischer Öl- und Lithiumreserven interpretiert werden. Aber vor allem muss es als Schlag Israels für das iranisch-venezolanische Bündnis verstanden werden.

Mit seiner „Enthauptungsoperation“ in Venezuela hofft Trump, die Folgen des Epsteingate-Skandals zu minimieren und versucht, seinen Rückgang in den Umfragen vor den Zwischenwahlen zu stoppen. Die Frage der schweren Finanzkrise der USA, gekennzeichnet durch rasende Inflation und katastrophale Schulden schiebt er beiseite. Die post-Maduro Ära in Venezuela ist Gegenstand vieler subjektiver Interpretationen, wovon manche korrekt, andere es aber nicht sind. (ich habe in einem Video die Punkte dargelegt, die in der Operation gewonnen wurden, in Bezug auf Öl, Gold, den Dollar, geopolitische Vorherrschaft, die Ausweitung der Monroe-Doktrin, die bald Donroe wird, und bald von der Arktis bis zur Antarktis reicht, die triumphierende Israelisierung Lateinamerikas, zur völligen Zufriedenheit Netanjahus und des