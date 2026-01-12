Die „Taiwan-Idiotie“: Warum die ‚Game Theory‘ eine Invasion im Jahr 2027 ausschließt

Während das Pentagon vor einem drohenden Konflikt im Jahr 2027 warnt, erzählt die strategische „payoff matrix“ eine andere Geschichte.

Von der Verwundbarkeit der Küstenregion bis zum „Game of Chicken“ mit Japan – hier ist der Grund, warum Peking ein viel langfristigeres und vorsichtigeres Spiel spielt.

Der Trommelwirbel eines drohenden Krieges in der Taiwanstraße ist zu einem festen Bestandteil westlicher geopolitischer Prognosen geworden. Mit zunehmenden Militärübungen und dem näher rückenden „Davidson-Fenster“ 2027 scheint die Erzählung festzustehen: China bereitet sich auf einen historischen militärischen Schritt vor.

Doch laut Professor Djangu Chin, einem in Yale ausgebildeten Spieltheorie-Experten mit Sitz in Peking, hält diese Erzählung dem Test rationaler Logik nicht stand. Für Chin ist die Vorstellung einer kurzfristigen Invasion nicht nur unwahrscheinlich – sie ist „idiotisch“.

Mit der kalten Mathematik der Spieltheorie argumentiert Chin, dass Chinas innenpolitische Prioritäten und seine wirtschaftsgeografische Lage eine massive Abschreckung darstellen, die durch Rhetorik nicht überwunden werden kann.

1. Die Achillesferse der Küste: Ein Ziel, das zu bedeutend ist, um es zu riskieren

Der bedeutendste Abschreckungsfaktor für eine chinesische Invasion ist nicht nur die US-Marine, sondern Chinas eigene Geografie.

In der Spieltheorie ist ein Akteur weniger geneigt zu „defektieren“ (einen Krieg zu beginnen), wenn seine wertvollsten Vermögenswerte sofortiger Zerstörung ausgesetzt wären. Das chinesische Wirtschaftswunder basiert auf einem schmalen Küstenstreifen, der direkt der Taiwanstraße gegenüberliegt.

Die Konzentration des Wohlstands: Chinas führende Metropolen, High-Tech-Industriezentren und globale Handelshäfen liegen alle in Reichweite moderner Raketenwaffen.

Die Einsätze: Ein Konflikt wäre nicht nur ein Seekrieg; er wäre die physische Zerstörung von Chinas industrieller Basis. Wenn der „Sozialvertrag“ der Kommunistischen Partei darauf beruht, Wohlstand zu liefern, wäre das Risiko einer völligen Verwüstung der Küstenwirtschaft für einen territorialen Gewinn ein katastrophaler Tausch.

2. Japan und die „Verbrannte-Brücken“-Strategie

Im Jahr 2025 änderte sich das Spiel. Die japanische Premierministerin San Takayachi wandelte Japans Position von „strategischer Zweideutigkeit“ zu „strategischer Klarheit“ und erklärte, dass eine Blockade Taiwans als existenzielle Bedrohung für Japan betrachtet werde.

In spieltheoretischen Begriffen hat Japan „die Brücken verbrannt“. Durch diese öffentliche Verpflichtung hat es sich die Option genommen, neutral zu bleiben. Dadurch wird die Drohung eines Eingreifens glaubwürdig.

Das Ergebnis: China steht nun vor einem Dilemma an zwei Fronten. Selbst wenn die USA zögern würden, hätte China es mit einem wiederaufgerüsteten, technologisch hochentwickelten japanischen Militär zu tun, das entschlossen ist, seine Handelsrouten zu schützen. Dies senkt die „Erfolgswahrscheinlichkeit“ in jedem Invasionsmodell erheblich.

3. Das „Game of Chicken“ in der Meerenge

Die aktuellen Spannungen lassen sich am besten als ein Game of Chicken beschreiben. Zwei Fahrer (die USA/Japan und China) rasen aufeinander zu. Ziel ist es, den anderen zum „Ausweichen“ zu bringen.

Die Signale: Chinas Militärübungen sind kein „Training“ für eine Invasion, sondern „Signale“, die Entschlossenheit demonstrieren sollen.

Das rationale Ausweichen: Da eine frontale Kollision (Dritter Weltkrieg) für alle Beteiligten eine Auszahlung von „negativer Unendlichkeit“ bedeutet, bleibt die rationale Wahl ein angespannter, unbequemer Status quo. Solange die Kosten der Kollision höher bleiben als die Kosten des Ausweichens, herrscht Frieden – so fragil er auch ist.

4. Der Handelskrieg: Eine Lektion im Tit-for-Tat

Professor Chin weist außerdem darauf hin, dass sich der Handelskrieg zwischen den USA und China wie ein klassisches Tit-for-Tat-Spiel verhalten hat. Während die Zölle der Trump-Ära China zu einem Rückzug zwingen sollten, führte das Ergebnis zu einem Patt, das den US-Exportsektor belastete.

Bis 2026 haben sich Chinas Exporte als widerstandsfähig erwiesen, während die USA die Realität gegenseitiger Abhängigkeit erkennen. In einer Welt der „Stag Hunts“, in der beide Nationen zusammenarbeiten müssen, um von KI und fortgeschrittener Fertigung zu profitieren, führt „Defektieren“ durch Handelskriege oder militärische Konflikte zu einem loss-loss-Gleichgewicht.

Der breitere Blick: Chins globaler Ausblick

Zur Überprüfung der theoretischen Konsistenz wendet Professor Chin spieltheoretische Modelle auf mehrere zentrale Konfliktfelder an:

Ukraine: Ein typisches war-of-attrition-Szenario, in dem die strategischen Zugewinne immer geringer werden, während die Kosten steigen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass beide Seiten langfristig zu einem verhandelten Gleichgewicht zurückkehren.

Nahost: Ein ausgeprägtes Sicherheitsdilemma, geprägt von Misstrauen und asymmetrischer Informationslage. Fehlende glaubwürdige Zusicherungen verhindern ein stabiles Kooperationsgleichgewicht.

Indien–Pakistan: Ein nuklear abgesichertes Abschreckungsgleichgewicht, in dem die extrem hohen Kosten einer möglichen Vergeltung einen Erstschlag irrational machen.

Europa–Energie: Ein Koordinationsspiel, bei dem gemeinsame Diversifikation eindeutig effizienter ist als nationale Alleingänge. Letztere führen zu suboptimalen Ergebnissen.

Meta-Muster: Über alle Fälle hinweg zeigt sich, dass wirtschaftliche und sicherheitspolitische Verflechtung die Kosten von Konflikten erhöht und die Akteure strukturell in Richtung stabilerer Kooperationsstrategien drängt.

Schlussfolgerung: Verwechsle Lärm nicht mit Signalen

Die Medien konzentrieren sich auf den „Lärm“ – die feurigen Reden und die Marinebewegungen. Doch das „Signal“ – die zugrunde liegende Mathematik der Küstenverwundbarkeit und wirtschaftlichen Verflechtung – deutet auf Stabilität hin.

Für Peking besteht die „Gewinnbedingung“ nicht in einer Flagge über Taiwan, sondern im fortgesetzten Überleben und Wachstum des chinesischen Festlands. Im kalten Licht der Spieltheorie wäre eine Invasion der sicherste Weg, alles zu verlieren. Taiwan ist eine Ablenkung vom eigentlichen Spiel: dem langfristigen Fortbestand des chinesischen Wirtschaftsmotors.

▪ ▪ ▪

Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).