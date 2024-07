CBDC-Katastrophe: Technisches Versagen offenbart eine fragile, dystopische Zukunft

Stellen Sie sich vor: Ein belebter Flughafen, voll mit Reisenden. Plötzlich flackern die elektronischen Abflugtafeln und werden dunkel. Es ist, als hätte jemand am größten Verkehrsknotenpunkt der Welt den Schalter umgelegt. Willkommen zum globalen Tech-Alptraum der vergangenen Woche, verursacht von niemand Geringerem als Microsoft und CrowdStrike.

In einer beispiellosen Demonstration digitalen Unheils entschied sich das letzte Update von CrowdStrike letzte Woche für eine improvisierte, versehentliche Rebellion. Das Ergebnis? Eine globale Störung, die sich über den ganzen Globus ausbreitete und Flughäfen, Krankenhäuser, Banken und Medien lahmlegte. Es war wie eine techno-dystopische Folge von Black Mirror, nur ohne Satire.

Auf den Flughäfen Heathrow und Gatwick zum Beispiel war der Stromausfall an dem Tag am schlimmsten, der eigentlich der verkehrsreichste sein sollte, seit COVID die Welt in eine riesige Quarantänezone verwandelt hatte. Als die elektronischen Anzeigetafeln für die Abflüge ausfielen, blieben die Passagiere in einem verwirrenden Schwebezustand zurück. Es war wie das Jahr 2000, nur diesmal wirklich. Ähnlich düster sah es am Los Angeles International Airport aus. Gestrandete Passagiere verteilten sich in den Gängen, ihre Träume von einem pünktlichen Abflug lösten sich in Luft auf.

In Spanien verwandelten sich die Flughafenterminals in ein Chaos aus Warteschlangen, da die Menschen versuchten, sich ohne die Hilfe ihrer digitalen Wegweiser zurechtzufinden. In Indien hingegen nahm die Situation eine kuriose Wendung. Das Personal des Flughafens von Delhi kramte Whiteboards hervor, um die Fluginformationen per Hand zu kritzeln – ein analoger Rettungsanker im überdigitalisierten Zeitalter. Auch Australien blieb nicht verschont: Einzelhändler im ganzen Land gaben den digitalen Zahlungsverkehr auf und wechselten zu bargeldlosem Bezahlen, als ihre Systeme spektakulär abstürzten.

Abgesehen von den unmittelbaren Unannehmlichkeiten und dem Spektakel, dass die Flughäfen der Ersten Welt auf Whiteboards zurückgreifen, gibt es ein viel schleichenderes Problem. Dieses digitale Armageddon hat die gefährliche Schattenseite unseres zentralisierten Technologie-Ökosystems offenbart. Wenn die Panne eines einzigen Unternehmens – sei es Microsoft oder ein anderer Technologiegigant – die globale Infrastruktur im Alleingang lahmlegen kann, ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir zu viele Eier in einen prekären Korb gelegt haben.

Man stelle sich die hypothetischen Schrecken eines ähnlichen Versagens in einer Welt vor, die vollständig auf die digitale Zentralbankwährung (CBDC) angewiesen ist. Stellen Sie sich vor, das gesamte Finanzsystem eines Landes – oder, schlimmer noch, der ganzen Welt – würde aufgrund einer einzigen fehlgeschlagenen Aktualisierung zum Stillstand kommen. Keine Käufe, keine Transaktionen, keine Geschäfte – einfach ein lähmendes wirtschaftliches Vakuum. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist eine drohende Gefahr.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines schönen Morgens auf, wollen Geld überweisen oder eine Rechnung bezahlen und stellen fest, dass Ihr digitales Portemonnaie aufgrund eines größeren technischen Defekts nicht zugänglich ist. Klingt wie eine Szene aus einem dystopischen Science-Fiction-Film, oder? Und doch ist es genau die Situation, die viele während des jüngsten Microsoft-Debakels erlebt haben. Wenn das noch nicht genug ist, um ein paar Federn zu rupfen, stellen Sie sich vor, dass ein CBDC diese Schwachstelle noch verschlimmert.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Geld nur im Äther existiert, abhängig von digitalen Plattformen und anfällig für Stromausfälle, technische Pannen und Cyberangriffe. Das klingt wie ein Traum für Hacker und ein Albtraum für den Rest von uns. In einem CBDC könnte ein Stromausfall dazu führen, dass Sie ohne Geld dastehen und nicht mehr auf Ihr Geld zugreifen oder es ausgeben können, wenn Sie es am dringendsten benötigen. Plötzlich erscheinen die altmodischen Papierrechnungen gar nicht mehr so altmodisch, oder?

Kommen wir nun zu den Vergessenen in dieser schönen neuen Welt: den Menschen, die in Gegenden mit schlechter digitaler Infrastruktur leben oder – Gott bewahre – überhaupt keinen Zugang zur Technik haben. Für sie ist die Umstellung auf eine rein digitale Währung nicht nur unangenehm, sondern auch eine Eintrittskarte in die wirtschaftliche Ausgrenzung. Die digitale Kluft ist real und eine CBDC könnte diese Kluft noch vertiefen, indem sie die technisch unerfahrenen und ressourcenschwachen Menschen auf der falschen Seite des finanziellen Spektrums zurücklässt.

Trotz der offensichtlichen Vorbehalte und einer beträchtlichen Portion öffentlicher Skepsis fährt der CBDC-Zug weiter. Verschiedene Regierungen und Finanzinstitutionen entwickeln und implementieren diese digitalen Währungen in rasender Geschwindigkeit, oft unter eklatanter Missachtung der öffentlichen Meinung. Es ist, als wären die Bedenken der Bürger nur ein Hindernis auf dem Weg zum “Fortschritt”.

Die Regierungen preisen CBDCs als Markenzeichen wirtschaftlicher Modernisierung und finanzieller Sicherheit an und versprechen rationellere Transaktionen und geringere Kosten im Zusammenhang mit physischem Geld. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass diese vermeintlichen Vorteile mit dem hohen Preis einer verstärkten staatlichen Überwachung und Kontrolle jeder einzelnen Transaktion erkauft werden. Der Kompromiss für ein wenig digitale Effizienz? Ihre finanzielle Privatsphäre und Autonomie, die unter dem Deckmantel der Innovation an den Meistbietenden verkauft wird.

Wir stehen also am Rande einer Finanzrevolution, die eigentlich niemand wollte. Regierungen auf der ganzen Welt drängen auf die Einführung von CBDCs, und die öffentliche Reaktion ist eine Mischung aus Verwirrung, Skepsis und offenem Widerstand. Aber seien wir ehrlich: Wann hat die öffentliche Meinung jemals Bürokraten daran gehindert, ihre großen Pläne durchzusetzen?

Nehmen wir zum Beispiel China. Die Regierung versucht sich nicht nur an einer digitalen Währung, sondern stürzt sich Hals über Kopf in den Kampf um den digitalen Yuan. Sie hat ihn in den Städten mit glitzernden Lotterien und Werbeveranstaltungen eingeführt und die Menschen mit dem Versprechen von Bequemlichkeit gelockt, ihn anzunehmen. Was kommt als Nächstes? Eine glänzende, bargeldlose Utopie, in der jeder ausgegebene Yuan vom allwissenden Auge der Zentralbank verfolgt werden kann?

Es geht nicht darum, das Leben zu vereinfachen. Es geht um Kontrolle. Bargeld bedeutet Freiheit – Anonymität beim Einkaufen, die Möglichkeit, ein Sandwich zu kaufen, ohne einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Nimmt man das weg, bleibt eine Gesellschaft, in der der Große Bruder genau weiß, wie oft man sich das schuldhafte Vergnügen seiner Wahl gegönnt hat, seien es Donuts oder abseitige Literatur.

Die leise Dampfwalze westlicher Demokratien

Glauben Sie nicht, dass dies nur ein Problem des Fernen Ostens ist. Auch die westlichen Demokratien mischen mit, wenn auch unter einem etwas höflicheren Deckmantel. Das erzählte Narrativ ist das des unaufhaltsamen Fortschritts: Das Finanzsystem wird digital, warum also nicht in die Zukunft schauen? Diese “Zukunft” ignoriert die Tatsache, dass nicht jeder bereit oder willens ist, auf den digitalen Zug aufzuspringen.

Man denke nur an ältere Menschen, die sich mit neuen Technologien schwertun, oder an Landbewohner ohne stabilen Internetzugang. Und dann gibt es diejenigen, die einfach ihre Privatsphäre schätzen. Werden ihre Bedenken gehört? Nein, natürlich nicht. Die Entscheidungen werden in hochtrabenden Vorstandsetagen und Regierungsbüros getroffen, weit weg vom Alltag der Menschen, die am meisten betroffen sein werden.

In den USA zum Beispiel ist die Debatte über CBDCs leiser, aber nicht weniger heimtückisch. Die Federal Reserve führt Forschungs- und Pilotprogramme durch und nähert sich einem digitalen Dollar. Aber wie viel echte öffentliche Konsultation hat es gegeben? Wann haben Sie das letzte Mal eine Bürgerversammlung gesehen, auf der über das mögliche Ende des Bargelds diskutiert wurde? Die Diskussion findet hinter verschlossenen Türen statt, und von der Öffentlichkeit wird erwartet, dass sie stillschweigend zustimmt.

Ein neuer Finanzfeudalismus?

Nehmen wir kein Blatt vor den Mund: Der Vorstoß für CBDCs ist ein heimlicher Griff nach der Macht, getarnt unter dem Deckmantel der Modernisierung. Durch die Abschaffung des Bargeldes erhalten die Regierungen eine nie dagewesene Kontrolle über die Finanzen ihrer Bürger. Jede Transaktion kann überwacht, besteuert und sogar eingeschränkt werden. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Ausgabeverhalten Ihren Zugang zu Dienstleistungen bestimmt oder in der abweichende Meinungen durch das Kappen Ihrer finanziellen Lebensader unterdrückt werden können.

Was ist zu tun, wenn die Mehrheit der Bevölkerung eines Landes ein CBDC einfach nicht nutzen will – trotz aller Anreize und der allgemeinen positiven Stimmung, die von der Regierung und verschiedenen internationalen und globalen Organisationen erzeugt wird?

Wenn Sie die Regierung der Bahamas sind, verzichten Sie auf Überzeugungsarbeit und Anreize und zwingen Sie Ihre Bürger, auf diese Art von Geld umzusteigen, die von Datenschutz- und Sicherheitsexperten stark kritisiert wird.

Die digitale Version des bahamaischen Dollars, der “Sand Dollar”, gibt es seit 2020, womit der Inselstaat einer der ersten war, der ein CBDC einführte. Er wird als “sichere und einfache Alternative zum Bargeld” beworben – aber die Bahamaer wollen ihn einfach nicht.

Die Akzeptanz war in den vergangenen vier Jahren erschreckend gering und lag bei weniger als 0,41 Prozent des gesamten Bargeldumlaufs – Tendenz fallend, so die Zentralbank des Landes, die den Sand-Dollar herausgibt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Idee aufgegeben werden sollte – sie wird vor allem in Ländern wie den Bahamas und Nigeria für eine mögliche weltweite Anwendung getestet.

Der Gouverneur der Zentralbank der Bahamas, John Rolle, äußerte sich kürzlich gegenüber Reuters, und die Agentur vermutet, dass seine Äußerungen bedeuten, dass das Zuckerbrot des Experiments nun zur Peitsche wird, da neue Vorschriften in Vorbereitung sind, die die Geschäftsbanken zwingen sollen, mit dem Vertrieb des lokalen CBDC zu beginnen.

Laut Rolle ist geplant, dass die neuen Regeln eines Tages in den nächsten zwei Jahren in Kraft treten.

Aber wenn man zu dem komplexen Thema der CBDC-Akzeptanz noch irgendeine Form von Zwang (oder de facto Erpressung – wie in Nigeria, wo die Akzeptanz ebenfalls extrem niedrig war, dann aber künstlich erhöht wurde) hinzufügt, könnte das auf lange Sicht und im Großen und Ganzen nach hinten losgehen.

In Nigeria stieg die CBDC-Nutzung nur von 0,5 auf 6 Prozent, nachdem die Behörden eine Bargeldverknappung beschlossen hatten, was zu Straßenunruhen führte, aber letztlich vielen Menschen keine andere Wahl ließ.

Der Ansatz der Zentralbank der Bahamas ist weit weniger drastisch und umständlich – “der Druck wird auf die Banken verlagert, die ihrerseits ihren Kunden den Zugang” zum Sand Dollar ermöglichen sollen. Er ist aber immer noch umstritten und möglicherweise letztlich nutzlos und kontraproduktiv.

Denn selbst wenn die Zahlen dank der verschiedenen, mehr oder weniger radikalen Maßnahmen steigen, wird der Rest der Welt dies zur Kenntnis nehmen, und die ohnehin schon angeschlagenen und stark kritisierten CBDC-Programme werden in vielen Ländern wahrscheinlich noch unangenehmer werden.

Die Republikaner haben kürzlich versprochen, im Falle eines Wahlsieges ihres Kandidaten die Initiative des derzeitigen Weißen Hauses zur Einführung eines digitalen Dollars rückgängig zu machen. Angesichts der Rolle und des Einflusses der USA auf internationaler Ebene wird dies zweifellos Auswirkungen darauf haben, wie andere Länder das Thema angehen.

Die politische Kluft hat hier mit persönlicher und finanzieller Freiheit zu tun. Die Gegner des CBDC argumentieren, dass digitales Geld von zentralisierten Finanzbehörden in eine perfekte “Waffe zur Massenkontrolle und -überwachung” verwandelt werden kann.

Das Oslo Freedom Forum der Human Rights Foundation war eine Veranstaltung, die sich in diesem Jahr mit einigen dieser Probleme befasste. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Menschenrechtsaktivisten und die Frage, wie als autoritär geltende Regierungen die bestehenden Finanzsysteme nutzen, um gegen politische Gegner und Dissidenten vorzugehen.

(Nicaragua, Russland und Hongkong wurden in einigen Berichten über die Veranstaltung erwähnt – aber merkwürdigerweise nicht Kanada, ein eklatantes Beispiel für diese Praxis, das während des als “Freedom Convoy” bekannten Truckerprotests auftrat).

Wie dem auch sei, eine Schlussfolgerung ist, dass, da Geld in den Händen von Regierungen und Finanzinstitutionen bereits ein mächtiges Kontrollinstrument ist, die Situation durch den zunehmenden Einsatz von CBDCs nur noch schlimmer wird.

Und das gilt nicht nur für diejenigen, die bereits Probleme haben, wie Demonstranten, Dissidenten und Aktivisten, sondern für ganze Bevölkerungsgruppen. Einfach ausgedrückt, kann ein CBDC-System, wenn es einmal eingerichtet ist, dazu benutzt werden, um sicherzustellen, dass es gar nicht erst zu Protesten oder Dissens kommt.

Dies gilt für ein sehr breites Themenspektrum, da die Grenzen zwischen Autoritarismus und Demokratie in vielen Ländern zunehmend verschwimmen.