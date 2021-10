CDC-Direktor überstimmt Expertengremium bei Booster-Politik und Moderna und J & J Booster sind auf dem Weg mit der Drittimpfung

Mercola.com

Während die FDA für eine Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen und Personen über 65 Jahren gestimmt hat, war der beratende Expertenausschuss der CDC anderer Meinung. Sie stimmten sogar gegen die Empfehlung einer Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände. Sie waren der Meinung, dass nur Personen über 65 Jahren zu diesem Zeitpunkt für eine Auffrischungsimpfung infrage kommen sollten.

CDC-Direktorin Rochelle Walensky setzte sich über ihre eigenen Experten hinweg und empfahl am 24. September 2021 eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene, die aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände ein hohes Infektionsrisiko haben

Und es kommt noch schlimmer: Pfizer bereitet sich darauf vor, eine Ausweitung der Notfallanwendung auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu beantragen. Die FDA und die CDC könnten die Daten prüfen und bereits Ende Oktober 2021 über das Thema abstimmen

Mitte September 2021 kündigte Italien als erstes europäisches Land die Einführung eines obligatorischen COVID-19-Gesundheitspasses (sog. „Green Pass“) für alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor an. Das Mandat tritt am 15. Oktober 2021 in Kraft.

Laut CNN hat das Tempo, mit dem die Amerikaner die COVID-Impfung erhalten, seit Mitte Januar, als die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention mit der Erfassung der täglichen Impfstatistiken begannen, erheblich nachgelassen.

In der letzten Septemberwoche 2021 erhielten im Sieben-Tage-Durchschnitt 231.695 Personen ihre erste Dosis, 31 % weniger als in der Vorwoche und 47 % weniger als in der letzten Woche des Monats August 2021.

Nach Angaben von CNN ist dieser Rückgang nicht darauf zurückzuführen, dass die meisten Menschen ihre Impfung bereits erhalten haben. Etwas mehr als 55 % der Amerikaner sind vollständig geimpft, entweder mit einer Dosis von Janssen oder zwei Dosen von Moderna oder Pfizer. Fast 25 % der anspruchsberechtigten Erwachsenen und Jugendlichen sind noch nicht geimpft, und in 16 Bundesstaaten liegt die Impfrate unter 50 %.

Sobald die Impfungen für Kinder unter 12 Jahren zugelassen sind, wird die Zahl der berechtigten Ungeimpften natürlich weiter steigen, und dieser Tag rückt näher. Der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, Albert Bourla, geht davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten Tagen Daten über Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einreichen wird.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagte, sie rechne damit, dass die Daten über Kinder innerhalb weniger Wochen geliefert und geprüft werden. Sobald Pfizer die Daten über Kinder vorlegt, werden zwei Ausschüsse, einer für die FDA und einer für die CDC, ihre Prüfungen durchführen und Empfehlungen abgeben. Einige Analysten sagen voraus, dass diese Überprüfungen bereits Ende Oktober stattfinden könnten.

Moderna und J & J Booster sind ebenfalls im Kommen

Walensky betonte auch, dass Booster auch für Moderna und Janssen zugelassen werden. Wie CNN berichtet:

Walensky sagte, dass Auffrischungsimpfungen für Personen, die mit den Impfstoffen von Moderna und J&J geimpft wurden, mit ähnlicher Dringlichkeit behandelt werden wie der Impfstoff von Pfizer. Sie wies erneut darauf hin, dass die aktuellen Auffrischungsempfehlungen nur für Personen gelten, die ihre zweite Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer/BioNTech vor mehr als sechs Monaten erhalten haben. Wir haben Sie nicht vergessen, wenn Sie Moderna und J&J erhalten haben, sagte Walensky auf die Frage, wie bald Auffrischungsimpfungen für diese Gruppen zu erwarten seien und ob es in naher Zukunft zu einer Vermischung der Impfstoffe kommen könnte. Wir werden uns mit der gleichen Dringlichkeit mit Auffrischungsimpfungen für diese Bevölkerungsgruppen befassen und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten für eine Mischung und Anpassung prüfen.

CDC-Direktor überstimmt Expertengremium

Das Vaccines and Related Biologic Products Advisory Committee (VRBPAC) der FDA stimmte am 17. September 2021 dafür, eine dritte Auffrischungsimpfung der COVID-Spritze Comirnaty von Pfizer-BioNTech für Personen über 65 Jahre und andere Risikopersonen zuzulassen.

Beachten Sie, dass die Impfung, die Sie tatsächlich erhalten, immer noch die Pfizer-Spritze ist, für die eine erweiterte Notfallzulassung (EUA) gilt – und nicht das vollständig zugelassene Comirnaty. Obwohl die beiden als austauschbar gelten, sind sie aus rechtlicher Sicht nicht identisch. Für Comirnaty gibt es keinen EUA-Haftungsschutz, für die EUA-Spritze von Pfizer hingegen schon.

Während der VRBPAC für eine Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen und Personen über 65 Jahren gestimmt hat, hat der beratende Sachverständigenausschuss der CDC dies nicht befürwortet. Der beratende CDC-Ausschuss stimmte sogar gegen die Empfehlung einer Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände. Sie waren der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt nur Personen über 65 Jahren für eine Auffrischungsimpfung in Frage kommen sollten.

Walensky beschloss jedoch, nicht auf ihre eigenen Experten zu hören. Am 24. September 2021 setzte sie sich einfach über das CDC-Expertengremium hinweg und fuhr mit der Empfehlung fort, eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene mit hohem Infektionsrisiko aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände zu verabreichen. Dies ist erst das zweite Mal in der Geschichte der CDC, dass ihr eigenes ACIP-Beratungsgremium überstimmt wurde. Aber das ist in diesen tyrannischen Zeiten völlig vorhersehbar.

Im Liberty Report am Anfang dieses Artikels erörtert Ron Paul diese offensichtliche Ablehnung der Wissenschaft. Wie der unabhängige Journalist Glenn Greenwald in einem Tweet vom 24. September 2021 feststellte (zitiert von Paul):

Unglaublich: Nach 18 Monaten, in denen sie von allen verlangte, sich an die Wissenschaft zu halten, und jedes Infragestellen verachtete, ignoriert Bidens CDC-Direktorin die überwältigende Empfehlung ihrer Wissenschaftler über den Pfizer-Booster – und setzt sich über sie hinweg, um sich dem anzuschließen, was Biden wollte.

Walensky erklärte gegenüber CBS News, dass ihre Entscheidung, sich gegen das CDC-Gremium und für die FDA und die Impfstoffhersteller auszusprechen, „eine wissenschaftlich knappe Entscheidung“ war und dass sie „es für angemessen hielt, dass diese Menschen für Auffrischungsimpfungen infrage kommen“. Wie CNN berichtete, haben nun folgende Personen Anspruch auf eine Pfizer-Auffrischungsimpfung:

Senioren im Alter von über 65 Jahren

Erwachsene mit einer gesundheitlichen Grunderkrankung

Menschen in Obdachlosenunterkünften

Menschen, die in Gruppenheimen leben

Menschen, die in Pflegeheimen leben

Beschäftigte im Gesundheitswesen

Lehrerinnen und Lehrer

Angestellte in Lebensmittelgeschäften

Angestellte im öffentlichen Nahverkehr

Häftlinge und Gefängnispersonal

Dies ist keine endgültige Liste. Walensky räumte ein, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er für eine Auffrischungsimpfung in Frage kommt. So kann beispielsweise ein gesunder 20-Jähriger, der in einem Restaurant kellnert, entscheiden, dass er durch seinen Beruf einem hohen Risiko ausgesetzt ist.

Pfizer rechnet mit jährlichen Auffrischungsimpfungen

Laut Pfizer-CEO Bourla wird das normale Leben ohne regelmäßige COVID-Impfungen von nun an nicht mehr zurückkehren. In einem ABC-Interview bei „This Week with George Stephanopoulos“ sagte Bourla, die Normalität werde wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres zurückkehren – allerdings nur für diejenigen, die sich an die COVID-Impfempfehlungen halten. Im Wesentlichen sieht er keine Zukunft voraus, in der die Menschen nicht gezwungen werden, die Gewinne von Pfizer in die Stratosphäre zu treiben.

Bourla geht davon aus, dass die COVID-Impfung zu einer jährlichen Wiederholungsimpfung werden wird, aber angesichts dessen, was wir in Israel sehen, wo man bereits über eine vierte Dosis spricht, nachdem man gerade erst Anfang August 2021 mit der dritten begonnen hat, würde es mich persönlich nicht überraschen, wenn sie zu einer vierteljährlichen Injektion wird. Wie von Summit News angemerkt:

Die Äußerungen des CEO von Pfizer zu jährlichen Impfungen sind interessant, da die FDA Auffrischungsimpfungen bisher nur für ältere Menschen und „Hochrisikopersonen“ zugelassen hat. Bourlas Rhetorik ähnelt der von Moderna-CEO Stephane Bancel, der letzte Woche sagte, dass selbst jüngere Menschen mindestens alle drei Jahre eine Auffrischungsimpfung erhalten müssen. Dies unterstreicht einmal mehr, wie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen wird, in der nur diejenigen, die sich regelmäßig impfen lassen, ein relativ normales Leben führen können. Für diejenigen, die sich weiterhin weigern, sich impfen zu lassen, werden Reisen, Beschäftigung und möglicherweise sogar grundlegende Freizeitaktivitäten weiterhin eingeschränkt, sodass sie sich de facto auf unbestimmte Zeit in einem Zustand der Verschlossenheit befinden.

Italien schreibt Impfpass für alle Arbeitnehmer vor

Mitte September 2021 kündigte Italien als erstes europäisches Land an, dass es einen obligatorischen COVID-19-Gesundheitspass (den so genannten „Grünen Pass“) für alle Arbeitnehmer, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, einführen wird.

Wenn Sie in Italien Ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, müssen Sie die COVID-Impfung und natürlich alle empfohlenen Auffrischungsimpfungen nachholen. Ohne die Impfung können Sie für kein Unternehmen arbeiten. Derzeit kann der Grüne Pass sowohl in Papierform als auch in digitaler Form erworben werden.

Ab dem 15. Oktober 2021 wird jeder Arbeitnehmer, der seinem Arbeitgeber keinen Grünen Pass vorlegt, für bis zu fünf Tage ohne Bezahlung suspendiert. Seltsamerweise berichtet NPR, dass Mitarbeiter bei Nichteinhaltung nicht automatisch entlassen werden. Es ist unklar, ob das bedeutet, dass die Suspendierung wiederholt wird, wenn der Arbeitnehmer sich weiterhin weigert, die Spritze zu bekommen.

Forscher fragen: Warum werden Kinder geimpft?

Um die Sache noch schlimmer zu machen, drängen die Impfstoffhersteller nun darauf, dass Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren die genverändernde Injektion erhalten, und je früher, desto besser. Pfizer und BioNTech haben ihre Daten vorgelegt und erklärt, dass ihre COVID-Spritze bei 5- bis 11-Jährigen sicher ist. Die Frage ist, wie ist das möglich? Diese und andere Fragen werden in einem Bericht des Toxicology Reports vom August 2021 mit dem Titel „Why Are We Vaccinating Children Against COVID-19? gestellt.

Das Team, dem Wissenschaftler aus fünf Ländern angehören, stellt in Frage, warum Kinder gegen COVID-19 geimpft werden sollen, da das Risiko für Kinder, an COVID-19 zu sterben, „vernachlässigbar“ sei.

Das höchste Krankheits- und Sterberisiko haben ältere Menschen, so die Studienautoren, die darauf hinweisen, dass der Großteil der normalisierten Todesfälle nach der Impfung ebenfalls bei älteren Menschen mit schweren Erkrankungen auftritt, während die normalisierten Todesfälle nach der Impfung bei Kindern zwar gering, aber nicht vernachlässigbar sind.

Da der Impfstoff bei Kindern nicht ordnungsgemäß untersucht wurde und niemand die wahren Langzeitwirkungen kennt – und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht kennen wird – fragen die Wissenschaftler: „Wo sind die Daten, die eine Impfung für Kinder rechtfertigen, ganz zu schweigen von den meisten Menschen unter 40 Jahren?“

Sie führen eine Reihe unbeantworteter Sicherheitsfragen an, die ihrer Meinung nach für Kinder noch nicht geklärt wurden. Dazu gehört auch die Tatsache, dass zahlreiche Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen der Impfungen auftauchen, wie z. B. kardiovaskuläre, gastrointestinale, endokrine, neurologische und Immunprobleme sowie Seh- und Atemprobleme.

Überwiegen die Vorteile wirklich die Risiken für Kinder?

Die Autoren des Toxicology Reports betonen auch, dass Kinder, die ein vernachlässigbares Risiko haben, an einer COVID-Infektion zu sterben, dennoch das Risiko haben, an der Impfung zu sterben:

Eine neuartige Kosten-Nutzen-Analyse im besten Fall zeigte sehr konservativ, dass die Zahl der Todesfälle, die auf jede Impfung zurückzuführen sind, fünfmal so hoch ist wie die Zahl der Todesfälle, die auf COVID-19 in der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppe über 65 zurückzuführen sind. Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, nimmt mit zunehmendem Alter drastisch ab, und die längerfristigen Auswirkungen der Impfungen auf die unteren Altersgruppen werden das Risiko-Nutzen-Verhältnis möglicherweise erheblich verbessern.

Da das Risiko für Kinder, an der eigentlichen Infektion zu sterben, so gering ist, muss das Risiko, an der COVID-Impfung zu sterben, ebenfalls vernachlässigbar sein – entweder gleich hoch oder niedriger als das Risiko, an der Infektion zu sterben -, damit der Nutzen das Risiko überwiegt.

Wenn man bedenkt, dass in der Altersgruppe der 65-Jährigen und Älteren, bei denen das Risiko, an COVID-19 zu sterben, am höchsten ist, fünfmal mehr Menschen an der Impfung als an der Infektion sterben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Nutzen die Risiken bei Kindern überwiegt, deren Risiko, an der Infektion zu sterben, nahe Null liegt.

Überschüssige Todesrate ist ‚inakzeptabel‘

Nach Aussagen von Experten auf der VBAC-Sitzung der FDA am 17. September 2021 (siehe Video oben), könnte die Situation weitaus bedrohlicher sein, als man annimmt. Steve Kirsch, Exekutivdirektor des COVID-19 Early Treatment Fund, zitierte Daten, die darauf hindeuten, dass 1 von 317 Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die Impfung eine Myokarditis bekommen wird, und nach einer dritten Auffrischung kann diese Zahl sogar 1 von 25 erreichen!

Er zitierte auch Daten, die zeigen, dass die Pfizer-Impfung für jeden Menschen, den sie rettet, zwei Menschen töten kann. „Wenn die Netto-Gesamtmortalität durch die Impfstoffe negativ ist, dann sind Impfungen, Auffrischungsimpfungen und Impfverordnungen unsinnig“, so Kirsch. Hier ist ein Screenshot aus Kirschs Diashow, der die Anzahl der durch die COVID-Impfung getöteten Menschen im Vergleich zu den durch sie geretteten Menschenleben zeigt.

Kirsch fuhr fort, dass die VAERS-Daten zwar die einzigen Daten sind, die statistisch signifikant sind, die beiden anderen Datenquellen aber dennoch „beunruhigend“ sind:

Selbst wenn die Impfstoffe einen 100-prozentigen Schutz bieten, bedeutet das immer noch, dass wir zwei Menschen töten, um ein Leben zu retten … Vier Experten haben Analysen durchgeführt, bei denen völlig unterschiedliche Datenquellen außerhalb der USA verwendet wurden, und alle kamen zu ungefähr der gleichen Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen – etwa 411 Todesfälle pro Million Dosen … Die realen Zahlen bestätigen, dass wir mehr Menschen töten als wir retten. Und ich würde mich freuen, wenn sich jeder die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums zu den über 90-Jährigen ansehen würde, wo wir in den letzten vier Monaten von einer 94,4 % geimpften Gruppe auf 82,9 % Geimpfte zurückgegangen sind.

Im optimistischsten Szenario bedeutet dies, dass 50 % der geimpften Menschen gestorben sind und 0 % der nicht geimpften Menschen. Solange man das der amerikanischen Öffentlichkeit nicht erklären kann, kann man die Auffrischungsimpfungen nicht genehmigen.

Impfstoffhersteller behaupten 100%ige Wirksamkeit bei Kindern

Trotz solch düsterer Statistiken und der überwältigenden Beweise, die zeigen, dass Kinder mit der COVID-Impfung ein unnötiges Risiko eingehen, beharren Regierung und Gesundheitsbehörden weiterhin darauf, dass die Impfung von Kindern unerlässlich ist, wenn wir der Pandemie ein Ende setzen wollen. Sie neigen auch dazu, sich mehr auf die angebliche Wirksamkeit der Impfung bei Kindern zu konzentrieren, als sich mit den möglichen schweren Nebenwirkungen zu befassen.

Nach Angaben von Pfizer/BioNTech ist die COVID-Impfung zu 100 % wirksam bei der Vorbeugung von COVID-19-Infektionen bei Kindern im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Wie von CNBC am 31. März 2021 berichtet:

An der Studie nahmen 2.260 Personen in den Vereinigten Staaten teil. In der Placebogruppe wurden 18 bestätigte Covid-19-Infektionen beobachtet, in der Gruppe, die den Impfstoff erhielt, gab es keine bestätigten Infektionen, so das Unternehmen. Daraus ergebe sich eine Wirksamkeit des Impfstoffs von 100 %. Außerdem sei die Impfung gut verträglich, die Nebenwirkungen entsprächen im Allgemeinen denen, die bei Erwachsenen auftreten. Das Unternehmen sagte auch, dass der Impfstoff eine „robuste“ Antikörperreaktion bei Kindern hervorrief, die die in einer früheren Studie mit 16- bis 25-Jährigen übertraf …

Pfizer sagte am Mittwoch [31. März], dass es plant, bei der FDA eine Änderung seiner derzeitigen Notfallzulassung zu beantragen, um Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren einzubeziehen. Alle Studienteilnehmer werden nach ihrer zweiten Dosis noch zwei Jahre lang weiter beobachtet, so das Unternehmen.

Auf der Grundlage dieser Daten erweiterte die FDA in der zweiten Maiwoche 2021 die Notfallzulassung (EUA) für die Pfizer-Spritze auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren. Wie bereits erwähnt, könnte die EUA bereits Ende Oktober 2021 auf Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren erweitert werden. Aber auch hier gilt: Was nützt eine 100-prozentige Wirksamkeit gegen Infektionen, wenn die Überlebensrate von Kindern, die COVID-19 erhalten, bereits nahezu 100 % beträgt?

Keine Verletzungs- oder Todesrate ist zu hoch

Es ist kaum zu glauben, dass es keine Obergrenze zu geben scheint, ab der die Zahl der Todesfälle und Behinderungen als zu hoch angesehen wird. Warum sind die FDA und die CDC nicht um die Sicherheit besorgt, wenn mehr als eine halbe Million Berichte über Nebenwirkungen vorliegen? Wie kommt es, dass fast 15.000 gemeldete Todesfälle keinen Alarm ausgelöst und keine gründlichen Untersuchungen eingeleitet haben?

In der Vergangenheit waren 50 Todesfälle die Grenze, ab der ein Impfstoff zurückgezogen wurde. Jetzt sind wir so weit darüber hinaus, dass es scheint, als seien alle Schwellenwerte für Schäden aufgehoben worden. In Anbetracht der beispiellosen Risiken dieser Impfungen fordere ich Sie dringend auf, so viele Daten wie möglich zu prüfen, bevor Sie auf den Auffrischungszug aufspringen. Nach allem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass das Risiko von Nebenwirkungen mit jeder Dosis exponentiell zunehmen wird.

Wenn Sie eine Auffrischung der Informationen über die potenziellen Schadensmechanismen benötigen, laden Sie Stephanie Seneffs ausgezeichneten Aufsatz „Worse Than The Disease“ (Schlimmer als die Krankheit) herunter und lesen Sie ihn: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19″, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh.

