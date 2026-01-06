Dies ist der größte Rückgang bei routinemäßigen Kinderimpfungen in der Geschichte der USA.

Nicolas Hulscher, MPH

Heute hat die CDC offiziell einen überarbeiteten Impfplan für Kinder und Jugendliche verabschiedet, gemäß einem Präsidialmemorandum, das eine Angleichung an internationale Best Practices vorschreibt.

Dies stellt den größten Rückgang bei routinemäßigen Impfungen von Kindern in der Geschichte der Vereinigten Staaten dar.

Nach der Überprüfung der Impfpläne anderer Länder und der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse räumte die Bundesgesundheitsbehörde ein, dass Kinder in den USA übermäßig geimpft wurden.

Das Ergebnis ist ein deutlich reduzierter Impfplan für Kinder im frühen Kindesalter – eine Reduzierung um etwa 55 Routinedosen.

Dies ist ein großer Erfolg – auch wenn weiterhin ernsthafte Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Impfstoffe bestehen, die nach wie vor empfohlen werden.

Die wichtigste Änderung: etwa 55 Routinedosen entfallen

Bisheriger Routine-Impfplan in den USA (2024)

84–88 Routineimpfungen

Ziel: 17 Krankheiten

(18, wenn monoklonale RSV-Antikörper einbezogen werden)

Neuer CDC-Routineplan (2026)

Etwa 30 Routinedosen

Ziel: 10–11 Krankheiten

Basierend auf internationalem Konsens

Nettoveränderung:

Etwa 54–58 Routinedosen entfernt, üblicherweise zusammengefasst als rund 55 Routinedosen.

Wichtig ist, dass diese Reduzierung nur für Impfstoffe gilt, die zuvor als „Routine für alle Kinder“ gekennzeichnet waren. Es wurden keine Impfstoffe verboten oder vom Markt genommen.

Was aus dem Routineplan entfernt wurde

Die folgenden Impfstoffe werden nicht mehr standardmäßig für alle Kinder empfohlen:

COVID-19

Influenza (Grippe)

Hepatitis A

Hepatitis B (einschließlich Verzicht auf die universelle Geburtsimpfung, wenn die Mutter HBsAg-negativ ist)

Rotavirus

Meningokokken ACWY

Meningokokken B

Diese Impfstoffe machen nahezu die gesamte Reduzierung um etwa 55 Dosen aus.

Was Routine bleibt

Die CDC beschränkt routinemäßige Impfungen für Kinder nun auf folgende Impfstoffe:

Masern, Mumps, Röteln (MMR)

Diphtherie

Tetanus

Keuchhusten

Polio

Haemophilus influenzae Typ B (Hib)

Pneumokokken

Varizellen (Windpocken)

Humanes Papillomavirus (HPV), reduziert von zwei Dosen auf eine

Dies ist nach Ansicht des Autors weiterhin nicht „standardmäßig sicher“.

Diese Impfstoffe bleiben nach wie vor:

Unzureichend hinsichtlich langfristiger Ergebnisse untersucht

Nicht in placebokontrollierten Studien getestet

Nie als kumulativer Zeitplan bewertet

Mit über 20 chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht

Unerwünschte Ereignisse wie Fieberkrämpfe, schwere neurologische Schäden einschließlich Autismus, ADHS, Tics, Autoimmunerkrankungen, Asthma, Allergien, Haut- und Darmerkrankungen, Ohrenentzündungen sowie eine lange Liste weiterer chronischer Erkrankungen wurden für mehrere Impfstoffe auf dieser Liste dokumentiert.

Wohin diese Impfstoffe verlagert wurden

Nicht konsensfähige Impfstoffe wurden neu klassifiziert, nicht verboten.

Gemeinsame klinische Entscheidungsfindung:

COVID-19

Influenza

Hepatitis A

Hepatitis B

Rotavirus

Meningokokken ACWY

Meningokokken B

Nur für Risikogruppen:

RSV-monoklonaler Antikörper

Hepatitis A (Reisen, Ausbrüche, Lebererkrankungen)

Hepatitis B (HBsAg-positiver oder unbekannter Status der Mutter)

Dengue

Meningokokken-Impfstoffe für bestimmte Risikogruppen

Alle bleiben verfügbar und sind vollständig versichert.

Angesichts tief verwurzelter institutioneller Gewohnheiten und der ideologischen Befürwortung einer maximalen Impfstrategie werden viele Ärzte wahrscheinlich weiterhin gemeinsame klinische Entscheidungsfindung faktisch als Routine fördern – sofern Familien nicht informiert sind und entschlossen auftreten.

Warum dies dennoch ein großer Erfolg ist

Über Jahrzehnte hinweg wurde der Impfplan für Kinder erweitert, ohne:

Sicherheitsprüfungen auf Zeitplanebene

Langzeit-Ergebnisdaten

Sinnvolle öffentliche Debatte

Informierte Einwilligung

Diese Entscheidung kehrt diesen Kurs um. Sie:

Reduziert die routinemäßige Exposition drastisch

Stellt die elterliche Entscheidungsfreiheit wieder her

Zwingt zukünftige Entscheidungen, sich realistisch mit Risiken und Nutzen auseinanderzusetzen

Am wichtigsten ist, dass sie die falsche Prämisse durchbricht, dass „mehr Impfstoffe immer besser“ seien.

Schlussfolgerung

Die CDC hat alle nicht konsensfähigen Impfstoffe aus dem routinemäßigen Impfplan für Kinder gestrichen und damit die routinemäßige Exposition um etwa 55 Dosen reduziert – ein implizites Eingeständnis, dass die Sicherheit des erweiterten Zeitplans nie ausreichend nachgewiesen wurde.

Diese Entscheidung löst das Problem nicht. Die Impfstoffe, die weiterhin routinemäßig empfohlen werden, sind nach Ansicht des Autors nach wie vor weitgehend ungetestet in langfristigen, placebokontrollierten Studien, werden in kritischen Phasen der neurologischen Entwicklung verabreicht und geben weiterhin Anlass zu ernsthaften Sicherheitsbedenken. Infolgedessen werden weiterhin beträchtliche Zahlen von Autismusfällen und anderen chronischen Erkrankungen auftreten.

Durch die drastische Reduzierung der kumulativen Exposition in der frühen Kindheit stellt diese Änderung jedoch den ersten glaubwürdigen Schritt dar, die Entwicklung umzukehren. Die Belastung durch neurologische Entwicklungsstörungen sollte allmählich abnehmen – nicht verschwinden, aber abnehmen.

Trotz ihrer Einschränkungen stellt diese Maßnahme die folgenreichste Kurskorrektur in der US-amerikanischen Impfpolitik für Kinder in der modernen Geschichte dar. Sie widerlegt die Annahme, dass ein ständig wachsender Impfplan von Natur aus sicher ist, stellt die Verhältnismäßigkeit wieder her und öffnet die Tür für längst überfällige Rechenschaftspflicht, Transparenz und echte Sicherheitswissenschaft.