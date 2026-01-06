Krebszeitschrift mit Studie über Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfung und Krebs wird Ziel eines „Cyberangriffs”

Von Nicolas Hulscher, MPH

Führende Krebszeitschrift bestätigt weltweites Sicherheitswarnsignal für Turbo-Krebs, da kriminelle Cyberangriffe, die möglicherweise mit PubPeer in Verbindung stehen, den Zugang zu der Studie stören.

Seit mehreren Jahren dokumentieren Kliniker, Pathologen und unabhängige Forscher Turbo-Krebserkrankungen nach COVID-19-Impfungen: plötzliche Rückfälle, explosive Beschleunigung der Krankheit, seltene bösartige Tumore, die aus dem Nichts auftauchen, und Tumore, die sich an den Injektionsstellen oder den drainierenden Lymphknoten lokalisieren. Diese Signale sind schon seit einiger Zeit sichtbar – wurden jedoch bewusst fragmentiert, als Zufall abgetan oder unter der Behauptung „Fallberichte zählen nicht“ begraben.

Diese Ausrede ist nun vollständig zusammengebrochen.

Eine kürzlich veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete systematische Übersicht in Oncotarget – verfasst von Charlotte Kuperwasser, PhD, und Wafik S. El-Deiry, MD, PhD – ist die erste, die die gesamte veröffentlichte Literatur zu Krebserkrankungen, die zeitlich mit COVID-19-Impfungen und SARS-CoV-2-Infektionen in Verbindung stehen, offiziell zusammenfasst und analysiert.

Wichtig ist, dass dieser Artikel zwar angenommen, veröffentlicht und mit einem Veröffentlichungsdatum versehen wurde, die Zeitschrift jedoch mitgeteilt hat, dass sie den Artikel aufgrund eines anhaltenden böswilligen Cyberangriffs auf ihre Server derzeit nicht in ihren Live-Zeitschriftenindex aufnehmen kann. Laut einer Erklärung, die jetzt auf der Website von Oncotarget veröffentlicht wurde – und uns direkt von Dr. El-Deiry übermittelt wurde –, war die Zeitschrift im Dezember 2025 und Januar 2026 anhaltenden Cyberangriffen ausgesetzt, die dem FBI gemeldet wurden und bis heute andauern. In der Zwischenzeit hat Dr. El-Deiry einen Link zum Zugriff auf diesen wichtigen Artikel bereitgestellt. Sie können ihn hier lesen.

Die Zeitschrift gibt weiter an, dass sie untersucht, ob Personen, die mit PubPeer (PubSmear Mob) in Verbindung stehen, sich an cyberkriminellen Aktivitäten beteiligt oder diese erleichtert haben, darunter Server-Hacking, das Offline-Schalten von Zeitschriften-Websites und die Manipulation von Google-Suchergebnissen, um Zeitschriften und Wissenschaftler zu unterdrücken. Oncotarget berichtet, dass es derzeit mit den Bundesvollzugsbehörden in Kontakt steht, um die identifizierten Verdächtigen zu verfolgen.

Die Autoren führten eine globale Suche in mehreren Datenbanken (PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, React19) durch, die den Zeitraum von Januar 2020 bis Oktober 2025 abdeckte, und suchten dabei ausdrücklich nach Krebsdiagnosen, Rezidiven oder aggressivem Fortschreiten nach Impfungen oder Infektionen.

Was sie letztendlich identifizierten, ist nicht trivial:

69 begutachtete Veröffentlichungen

333 einzelne Krebsfälle

27 Länder

66 Fallberichte und Fallserien auf Artikelebene

2 große Kohortenstudien auf Bevölkerungsebene

1 longitudinale Analyse zur Krebsüberwachung beim US-Militär

Mehrere mechanistische und translationale Studien

Insgesamt handelt es sich hierbei um die umfassendste onkologische Sicherheitsbewertung im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung, die bisher veröffentlicht wurde.

Über alle 66 Fallberichte/Fallserien (333 Krebsfälle) hinweg verteilten sich die Krebserkrankungen wie folgt:

Lymphom: ~38 %

~38 % Karzinom: ~16 %

~16 % Andere Tumoren: ~16 %

~16 % Melanom: ~9 %

~9 % Sarkom: ~9 %

~9 % Gliom/Glioblastom: ~7 %

~7 % Leukämie: ~6 %

Unter den COVID-19-Impfstoff-assoziierten Fällen waren lymphatische Malignome sogar noch häufiger:

Lymphom: ~43 %

~43 % Karzinom: ~16 %

~16 % Sarkom: ~11 %

~11 % Sonstige Tumoren: ~16 %

~16 % Melanom: ~5 %

~5 % Gliom/Glioblastom: ~4 %

~4 % Leukämie: ~5 %

SARS-CoV-2-Infektionen allein waren selten und zeigten ein begrenztes Tumorspektrum:

Karzinom: ~40 %

~40 % Gliom/Glioblastom: ~40 %

~40 % Melanom: ~20 %

Fälle, die sowohl eine SARS-CoV-2-Infektion als auch eine COVID-19-Impfung betrafen, zeigten eine breitere Verteilung:

Melanom: ~29 %

~29 % Andere Tumoren: ~29 %

~29 % Lymphom: ~14 %

~14 % Leukämie: ~14 %

~14 % Gliom/Glioblastom: ~14 %

Insgesamt zeigt dies, dass impfstoffassoziierte Meldungen den Datensatz dominieren, während Meldungen über ausschließlich durch Infektionen verursachte Krebserkrankungen vergleichsweise selten sind und dass lymphatische Malignome den größten Anteil der Fälle ausmachen, insbesondere in der impfstoffassoziierten Gruppe.

Unter den Berichten über impfstoffassoziierte Krebserkrankungen machen mRNA-Injektionen den Großteil der Fälle aus, gefolgt von adenoviralen Vektorplattformen, während inaktivierte Impfstoffe nur selten gemeldet werden.

Pfizer–BioNTech (BNT162b2): ~56 %

Moderna (mRNA-1273): ~25 %

AstraZeneca / ChAdOx1 (Covishield): ~17 %

Johnson & Johnson / Ad26.COV2.S: ~8 %

Nicht näher bezeichneter COVID-19-Impfstofftyp: geringer Anteil

geringer Anteil Nicht näher bezeichneter mRNA-Impfstoff: geringer Anteil

geringer Anteil Inaktivierte Impfstoffe (Sinovac/CoronaVac, Sinopharm/BBIBP-CorV): selten

Andere Impfstoffplattformen: selten

Insgesamt zeigt die Abbildung, dass gemeldete bösartige Tumore überwiegend mit mRNA-Impfstoffplattformen in Verbindung stehen, wobei Adenovirus-Vektorimpfstoffe einen geringeren, aber dennoch nennenswerten Anteil ausmachen und inaktivierte Impfstoffe nur einen minimalen Anteil der Meldungen ausmachen.

Zeitlichkeit

Über die 333 Krebsfälle hinweg:

~50 % der Fälle traten innerhalb von 2–4 Wochen nach der Impfung auf

auf Einige traten innerhalb von 7–14 Tagen auf

auf Andere traten über einen Zeitraum von 2–6 Monaten oder länger auf

auf Mehrere zugrunde liegende Studien berichteten über durchschnittliche Zeitintervalle bis zum Auftreten von ~8–9 Wochen

Wichtig ist, dass viele Ereignisse nach der zweiten Dosis oder Auffrischungsimpfung auftraten, was auf eine kumulative Störung des Immunsystems hindeutet. Diese Zeitabläufe stehen in völligem Einklang mit Tumorförderung, Immunflucht oder Reaktivierung einer ruhenden Erkrankung, nicht nur mit der Entstehung eines neuen Krebses. Die widerlegte These, dass „Krebs Jahrzehnte braucht“, ist nicht mehr haltbar.

Bevölkerungsbezogene Daten stützen das klinische Signal

Über einzelne Fallberichte hinaus identifizierten die Autoren auch drei groß angelegte bevölkerungsbezogene Analysen, die unabhängig voneinander mit den beobachteten klinischen Mustern übereinstimmen.

Südkorea (≈8,4 Millionen Personen): Eine landesweite Kohortenanalyse ergab statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen COVID-19-Impfungen und verschiedenen Krebsarten, darunter Schilddrüsen-, Darm-, Lungen-, Brust- und Prostatakrebs. Die Zusammenhänge variierten je nach Impfstoffplattform, kumulativer Dosis, Alter und Geschlecht, was eher auf Heterogenität als auf einen einheitlichen Hintergrundeffekt hindeutet.

Eine landesweite Kohortenanalyse ergab statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen COVID-19-Impfungen und verschiedenen Krebsarten, darunter Schilddrüsen-, Darm-, Lungen-, Brust- und Prostatakrebs. Die Zusammenhänge variierten je nach Impfstoffplattform, kumulativer Dosis, Alter und Geschlecht, was eher auf Heterogenität als auf einen einheitlichen Hintergrundeffekt hindeutet. Italien (≈300.000 Personen): Eine bevölkerungsbasierte Studie ergab höhere Krebs-Krankenhausaufenthaltsraten bei geimpften Personen, wobei die stärksten Signale bei kürzeren Latenzintervallen nach der Impfung beobachtet wurden.

Eine bevölkerungsbasierte Studie ergab höhere Krebs-Krankenhausaufenthaltsraten bei geimpften Personen, wobei die stärksten Signale bei kürzeren Latenzintervallen nach der Impfung beobachtet wurden. US-Militär (≈1,3 Millionen Soldaten): Längsschnittdaten dokumentierten einen Anstieg der T/NK-Zell-Lymphome nach 2021, der mit dem Übergang von der Zeit vor der Pandemie zu einer nahezu flächendeckenden COVID-19-Impfung in dieser stark strukturierten Population zusammenfiel.

Biologische Mechanismen

Die Überprüfung identifiziert drei konvergierende biologische Mechanismen, die die nach einer COVID-19-Impfung beobachteten Krebsmuster plausibel erklären.

Immundysregulation und Verlust der Tumorüberwachung.

Abbildung 5 veranschaulicht, wie durch Lipid-Nanopartikel eingekapselte mRNA eine starke lokale und systemische Immunaktivierung auslösen kann, einschließlich der Freisetzung von Zytokinen (TNF-α, IL-1β, IL-6). Diese Immunveränderung reduziert die Aktivität zytotoxischer CD8⁺-T-Zellen und NK-Zellen und erweitert gleichzeitig die immunsuppressiven Populationen (Tregs, MDSCs, M2-Makrophagen), wodurch Bedingungen geschaffen werden, unter denen latente oder kontrollierte Tumore der Immunüberwachung entkommen und schnell fortschreiten können.

Persistenz des Spike-Proteins und tumorfördernde Wirkungen.

Das aus dem Impfstoff stammende Spike-Protein kann über Monate bis Jahre hinweg bestehen bleiben, Tumorsuppressor-Signalwege stören, DNA-Schadensreaktionen auslösen und wurde in Tumorgewebe ohne Nukleokapsidprotein nachgewiesen, was seinen Ursprung im Impfstoff bestätigt. Eine anhaltende Spike-Exposition innerhalb der Tumormikroumgebung kann die Angiogenese, die Immunumgehung und ein beschleunigtes Wachstum fördern.

Rückstände von DNA-Verunreinigungen.

Unabhängige Analysen haben Plasmid-DNA-Fragmente, darunter SV40-Regulationselemente, identifiziert, die in Lipid-Nanopartikeln eingeschlossen sind. Dieses Transportsystem verbessert die zelluläre Aufnahme und wirft Bedenken hinsichtlich genomischer Interaktion und anhaltender Immunaktivierung auf, was das Gleichgewicht weiter in Richtung Tumor-Hyperprogression verschiebt.

Diese Mechanismen führen dazu, dass das Immunsystem von der Tumorkontrolle zur Tumorförderung übergeht, was ein schnelles Fortschreiten und eine Immunflucht begünstigt – Risiken, die vor dem massenhaften Einsatz nie angemessen bewertet wurden.

Fazit

Zum ersten Mal hat eine bedeutende Fachzeitschrift für Krebsforschung das konsolidiert, was viele Kliniker, Pathologen und Forscher bereits erkannt haben, und es dauerhaft in die begutachteten wissenschaftlichen Aufzeichnungen aufgenommen. An diesem Punkt stellt die anhaltende Weigerung der Gesundheitsbehörden des Bundes, diese Signale anzuerkennen, eine strafbare Fahrlässigkeit dar.

Ebenso schwerwiegend sind die öffentlichen Bekanntmachungen der Zeitschrift, dass ihre Server böswilligen Cyberangriffen ausgesetzt waren, die möglicherweise mit PubPeer-Mitgliedern in Verbindung stehen und den Zugriff auf diese veröffentlichte Studie beeinträchtigt haben.

Die Unterdrückung oder Behinderung von begutachteten Daten zur Krebsgefahr durch Cyberkriminalität ist zutiefst beunruhigend und erfordert Maßnahmen auf Bundesebene.

Die Verantwortlichen für die cyberkriminellen Eingriffe werden letztendlich zur Rechenschaft gezogen werden – und die Aufsichtsbehörden, die die Hinweise auf Krebserkrankungen nach Impfungen ignoriert oder unterdrückt haben, können sich ihrer Verantwortung für die menschlichen Folgen nicht entziehen. Jede vermeidbare Krebserkrankung nach einer Impfung geht nun eindeutig zu Lasten der Aufsichtsbehörden, die eindeutige Sicherheitswarnungen ignoriert, abgetan oder unterdrückt haben.