Der Friedenspräsident zieht in den Krieg

Paul Craig Roberts

Das Weiße Haus erklärt, dass die Trump-Regierung den Präsidenten von Venezuela und seine Ehefrau entführt und in die USA gebracht habe, wo sie wegen Narko-Terrorismus vor Gericht gestellt werden sollen. Der Vorwurf des Drogenhandels ist ein Vorwand für die erneute Plünderung der nationalen Ressourcen Venezuelas – so wie Saddam Husseins angebliche Massenvernichtungswaffen und Assads angeblicher Einsatz chemischer Waffen als Rechtfertigung für die amerikanische Militäraggression gegen Irak und Syrien dienten, um Israels Agenda eines „Groß-Israel“ zu bedienen. Präsident Trump hatte der Welt den wahren Grund für seinen Angriff auf Venezuela bereits genannt. Trump sagte, er werde „unser Öl“ zurückholen.

„Unser Öl“ ist Venezuelas Öl. Venezuela begann in den 1970er-Jahren damit, sein Öl und andere Ressourcen zu verstaatlichen, die sich in amerikanischer Hand befanden. Hugo Chávez vollendete diesen Prozess während seiner Amtszeit. Der amtierende Präsident, der illegal entführt wurde – in verächtlicher Verletzung sämtlichen internationalen Rechts –, hatte mit der Verstaatlichung der nationalen Vermögenswerte Venezuelas absolut nichts zu tun. Trumps Haltung, die Vereinigten Staaten seien befugt, das Eigentum anderer Länder zu stehlen, symbolisiert das Verhalten einer kriegstreiberischen Schurkenregierung, die der Unterstützung des amerikanischen Volkes unwürdig ist.

Trump ist stolz darauf, ein Staatsoberhaupt entführt zu haben, und es besteht kaum ein Zweifel, dass auch das amerikanische Volk stolz sein wird und den Akt eines kriminellen Schurkenstaates als „America First“ bzw. „America Great Again“ betrachtet. Trump sagt, seine Regierung werde Venezuela führen, bis er das Land in die Hände einer verlässlichen amerikanischen Marionette gelegt habe. Trump erklärte, er wolle „Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für das großartige Volk Venezuelas“ und dass „große US-Ölkonzerne nach Venezuela zurückkehren“ würden, um Venezuela daran zu hindern, Amerikas Öl zu stehlen.

Trump hat seiner Liste der Regimewechsel drei weitere Länder hinzugefügt – Mexiko, Kolumbien und Kuba. Trump beschuldigte den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro des Narko-Terrorismus und warnte ihn, er solle „auf seinen Hintern aufpassen“. Trump sagte, „mit Mexiko müsse etwas getan werden“, und er deutete an, ein Regimewechsel würde den Menschen im gescheiterten Regime Kubas helfen.

Kürzlich sagte Tulsi Gabbard, Direktorin der Nationalen Sicherheit, die Ära der amerikanischen Regimewechsel sei vorbei. Offensichtlich irrte sie sich. In Venezuela hat nun ein Regimewechsel stattgefunden, und dasselbe Schicksal erwartet den Iran.

Nicht zufrieden damit, Venezuelas Vermögenswerte zu stehlen, hat es Trump jetzt auch auf die Souveränität Irans abgesehen. Amerikanisches Geld ist in NGOs im Iran geflossen und wurde genutzt, um Straßenproteste gegen die Regierung zu bestechen – so wie es in Kiew geschah, als die gewählte ukrainische Regierung gestürzt und eine amerikanische Marionette installiert wurde. Trump hat angekündigt, die Vereinigten Staaten würden im Iran intervenieren, falls Gewalt gegen die angeheuerten Demonstranten angewendet werde. So wie Washington Schüsse in Kiew arrangierte, kann Washington auch Schüsse in Teheran arrangieren. Auf diese Weise kann Trump den Iran stürzen, ohne dass es so aussieht, als tue er es für Israel.

Ich habe lange gedacht, dass dem Frieden in der Welt durch ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen Russland, China und dem Iran sehr gedient wäre. Diese Kombination aus Macht und geopolitischer Lage würde dazu beitragen, die Aggression zu dämpfen, die aus Washingtons Doktrin der amerikanischen Hegemonie hervorgeht. Doch den drei Regierungen fehlte die Weitsicht, und nun scheint der Iran verloren zu sein.

Das iranische Volk ist so töricht, dass es für seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten die eigene Regierung verantwortlich macht und nicht die amerikanischen Sanktionen. Der Iran hätte mit seinem Ölreichtum eine goldgedeckte Währung einführen können, um die Kaufkraft zu schützen, verfügte aber offenbar nicht über die nötige Weitsicht, diesen selbstschützenden Schritt zu gehen. Die iranische Regierung wirkt ebenso unentschlossen, unvorbereitet und schwach wie die russische.

Washington hat die Deutungshoheit seiner willfährigen Presse überlassen, die nun amerikanische Unterstützung für die iranischen Demonstranten fordert. Die Schlagzeile der New York Post lautet: „Irans heldenhafte Demonstranten müssen hören, dass Amerika auf ihrer Seite steht.“

Die Internetseite Just the News schreibt: „Obama versäumte es, Irans Freiheitsdemonstranten vor zwei Jahrzehnten zu unterstützen, aber Trump hat das nun korrigiert.“

„Wir sind scharf geladen und bereit loszulegen“, erklärte Trump. Die BBC stellt Iraner so dar, als sehnten sie sich nach einer Befreiung durch eine amerikanische Intervention in ihrem Land.

Und nun haben wir dies:

„Israelisches Militär angewiesen, sich angesichts iranischer Proteste auf Krieg an allen Fronten vorzubereiten“

„Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) wurden angewiesen, sich auf einen möglichen gleichzeitigen Krieg gegen Iran, den Libanon und das Westjordanland vorzubereiten, berichtete der israelische Sender Channel 12. Ein Szenario umfasse Berichten zufolge eine ‚explosive Operation‘ gegen Teheran, das derzeit mit weitverbreiteten, von Israel unterstützten Protesten gegen die Lebenshaltungskosten konfrontiert ist.

Die Vorbereitungen sind Teil eines vierjährigen Langzeitplans unter der Leitung des IDF-Generalstabschefs Eyal Zamir, wie der Sender am Mittwoch enthüllte. Neben der Kriegsbereitschaft umfassen sie demnach auch Pläne zum Aufbau von Fähigkeiten, um sowohl Satelliten als auch Bodenziele aus dem Weltraum anzugreifen.“

Der israelische Nachrichtendienst hätte die Fakten nicht deutlicher darstellen können. Es gibt einen vierjährigen Washington-israelischen Plan zur Eroberung der Überreste des muslimischen Nahen Ostens. Offenbar konnte kein Alarm ausgelöst werden, da dies als antisemitisch gegolten hätte. Somit hatte Israel freie Hand.

Russlands Proteste sind sinnlos, da Russland seine Worte nie mit Taten unterlegt – und China ebenso wenig. Fällt der Iran, verlieren BRICS und die neue chinesische Seidenstraße an Glaubwürdigkeit. Es ist klar, dass Washington über viele Mittel verfügt, um seine Hegemonie aufrechtzuerhalten.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts versuchte Washington, die iranische Regierung durch die sogenannte „Grüne Revolution“ zu stürzen, die von amerikanisch finanzierten NGOs innerhalb Irans unterstützt wurde. Dieser Versuch scheiterte. Offenbar tat die iranische Regierung nichts, um ihre innere Sicherheit zu verbessern – oder sie wollte beweisen, wie demokratisch sie sei, indem sie einen inneren Aufstand tolerierte. Infolgedessen sieht sich der Iran nun einem größeren und gefährlicheren Versuch gegenüber.

Im August 1953 wurde die erste demokratisch gewählte Regierung Irans unter Premierminister Mohammed Mossadegh durch einen kombinierten amerikanisch-britischen Regimewechsel gestürzt, der in den USA als Operation Ajax und in Großbritannien als Operation Boot bekannt ist. Der Sturz der ersten demokratisch gewählten Regierung Irans wurde durch den Willen motiviert, die Kontrolle über Irans Ölindustrie zurückzugewinnen, nachdem die iranische Regierung die britisch kontrollierte Anglo-Iranian Oil Company verstaatlicht hatte, die Nutznießerin des iranischen Ölreichtums war. Der Umsturz wurde erreicht, indem Iraner bestochen wurden, auf die Straße zu gehen und zu protestieren – womit gezeigt wurde, dass sie keinen Respekt vor ihrer eigenen Demokratie hatten und sich für ein paar Dollar bereitwillig an deren Sturz beteiligten.

Es scheint, dass Regierungen in Ländern ohne starkes nationales Bewusstsein von außen leicht gestürzt werden können – einfach durch Bestechung und Geld. Wir haben den Fall der ukrainischen Regierung, den Fall der Regierung in Georgien, die kürzlich einen weiteren Versuch einer Farbrevolution überlebte. Die Vereinigten Staaten können bis nach Venezuela reichen und den Präsidenten und die First Lady des Landes herausholen – eine kaum vorstellbare Leistung ohne die Mitwirkung von Venezolanern. Die Vereinigten Staaten haben die Regierungen in Honduras mehrfach gestürzt. In Hongkong wurde ausländisches Geld genutzt, um Unruhen zu schüren. Während die Vereinigten Staaten täglich mehr zu einem Turm von Babel werden, in dem es kein gemeinsames Interesse mehr gibt, werden sie selbst verwundbar, falls andere Länder beschließen sollten, Washingtons Spiel mitzuspielen. Auch Europa ist verwundbar. Die Europäische Union ist instabil und wird durch die Propaganda einer russischen Bedrohung zusammengehalten, die angeblich Einheit erfordert, um ihr standzuhalten.

Ethnischer Nationalismus schützt die Souveränität von Nationen. Die liberale Linke hat Nationalismus jedoch mit militärischer Aggression und dem NS-Regime in Deutschland und damit mit Antisemitismus gleichgesetzt. Die Souveränität wurde zudem durch das Streben nach einem globalen Ein-Welt-System untergraben. In den Vereinigten Staaten ist Hegemonie kein Ausdruck amerikanischen Nationalismus. Sie ist ein Instrument von Geldinteressen und ein Diener eines Groß-Israel.

Angesichts der Beweise vor Putins Augen, dass Trump den Präsidenten eines Landes entführt und die Destabilisierung eines weiteren Landes in Gang gesetzt hat, wie kann Putin da noch irgendeine Chance auf ein sinnvolles Abkommen mit Trump sehen? Liegt die Realität jenseits des Fassungsvermögens Putins und der russischen Nation?