CDC-Studie über 12- bis 17-Jährige, die den Pfizer-Impfstoff erhielten: 397 Berichte über Herzentzündungen und 14 Todesfälle

childrenshealthdefense.org: Eine letzte Woche von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichte Studie ergab, dass bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren 9246 unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden, darunter 863 schwerwiegende Ereignisse, 14 Todesfälle und 397 Berichte über Herzmuskelentzündungen.

In einer am 30. Juli veröffentlichten Studie bestätigten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fast 400 Berichte über Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren, die nach der Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech eine Herzentzündung erlitten.

Die CDC-Studie umfasste auch 14 Berichte über Todesfälle nach der Impfung bei Jugendlichen. Von den Verstorbenen waren vier zwischen 12 und 15 Jahre alt, und 10 traten bei 16- bis 17-Jährigen auf.

Zu den von der CDC untersuchten Todesfällen gehörten zwei Berichte über Lungenembolien, zwei Selbstmorde, zwei intrakranielle Blutungen, ein Bericht über Herzversagen und eine seltene Blutkrankheit.

Die korrespondierende Autorin der CDC, Anne M. Hause, Ph.D., sagte:

„Die Eindrücke bezüglich der Todesursache ergaben kein Muster, das auf einen kausalen Zusammenhang mit der Impfung hindeutet; die Todesursache für einige Verstorbene steht jedoch noch aus, bis zusätzliche Informationen vorliegen.“

Alle Todesfälle wurden von CDC-Ärzten überprüft, und bei sechs Todesfällen steht die weitere Analyse noch aus. Bei keinem der gemeldeten Todesfälle wurde festgestellt, dass er durch eine Herzentzündung verursacht worden war.

Letzten Monat berichtete The Defender über einen 13-jährigen Jungen, der laut einer vorläufigen Autopsie drei Tage nach der zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs an einer Herzmuskelentzündung starb.

“A wk ago today my brother’s 13-yr-old son had his 2nd covid shot. Less than 3 days later he died. The initial autopsy results were that his heart was enlarged + there was some fluid surrounding it. He had no known health problems. Was on no medications.”https://t.co/gwapruSEP5 — Children's Health Defense (@ChildrensHD) June 24, 2021

Die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates Michigan meldeten den Tod des 13-Jährigen an die CDC, die daraufhin eine Untersuchung einleitete. Es ist nicht bekannt, ob der Tod des Jungen zu den sechs Fällen gehört, die noch von der CDC untersucht werden.

Gesamtergebnisse bei 12- bis 17-Jährigen

In der CDC-Studie wurden unerwünschte Ereignisse bei 12- bis 17-Jährigen untersucht, die dem Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. Juli 2021 gemeldet wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Die FDA erteilte am 11. Dezember 2020 eine Notfallzulassung für den Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 16 Jahren. Am 10. Mai erweiterte die FDA die Zulassung auf Kinder ab 12 Jahren.

Die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson (die unter der Marke Janssen vertrieben werden) sind nur für die Notfallverwendung bei Personen ab 18 Jahren zugelassen.

Laut der CDC-Studie hatten bis zum 16. Juli etwa 8,9 Millionen US-Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten. VAERS erhielt 9246 Meldungen nach der Impfung mit Pfizer-BioNTech in dieser Altersgruppe – 90,7 % davon betrafen nicht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und 9,3 % schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, einschließlich Myokarditis (4,3 % oder 397 Meldungen).

Die CDC untersuchte auch unerwünschte Ereignisse in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, die im gleichen Zeitraum an V-safe, ein von der CDC und privaten Partnern kontrolliertes Smartphone-basiertes Sicherheitsüberwachungssystem, gemeldet wurden.

Der Studie zufolge meldeten sich 129.000 US-Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren nach der Impfung mit Pfizer-BioNTech bei V-safe. Sie meldeten lokale (63,4 %) und systemische (48,9 %) Reaktionen mit einer ähnlichen Häufigkeit wie bei den klinischen Studien vor der Zulassung. Systemische Reaktionen traten häufiger nach der zweiten Dosis auf.

In der Studie wurde festgestellt, dass eine kleine Anzahl von V-safe-Teilnehmern berichtete, dass sie nach der Impfung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden; allerdings wird bei V-safe der Grund für die Einlieferung in ein Krankenhaus nicht erfasst, und es kann nicht festgestellt werden, ob die Einlieferung in ein Krankenhaus mit der Impfung zusammenhing. Obwohl V-safe von der CDC durchgeführt wird, sind die Daten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Häufigste Reaktionen im Zusammenhang mit Myokarditis

Obwohl die CDC-Studie keinen der Todesfälle in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen mit einer Herzentzündung in Verbindung brachte, stellte sie fest, dass zu den am häufigsten gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in dieser Altersgruppe Brustschmerzen, erhöhte Troponinwerte, Myokarditis, erhöhtes c-reaktives Protein und negative SARS-CoV-2-Testergebnisse gehörten.

Nach Angaben der CDC stimmten die Ergebnisse mit der Diagnose einer Myokarditis überein, einer Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzrhythmusstörungen und zum Tod führen kann.

Nach Angaben von Forschern der National Organization for Rare Disorders kann die Myokarditis durch Infektionen ausgelöst werden, aber „in den meisten Fällen ist die Myokarditis eine Folge der Immunreaktion des Körpers auf die ursprüngliche Herzschädigung“. Nach Angaben der Mayo Clinic kann eine schwere Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen und möglicherweise zu Herzversagen führen.

Laut Hause von der CDC unterliegt die Studie mehreren Einschränkungen, darunter:

VAERS ist ein passives Überwachungssystem und unterliegt der Gefahr der Untererfassung und der Verzerrung der Berichterstattung.

Die Dokumentation könnte sich verzögern oder für die medizinische Überprüfung nicht verfügbar sein.

Ein fehlendes statistisches Sicherheitssignal bei der geplanten Überwachung schließt nicht aus, dass ein Sicherheitsrisiko besteht.

Die Studie war nicht darauf ausgelegt, alle Fälle von Myokarditis zu ermitteln – es wurden nur die Berichte berücksichtigt, die den MedDRA-Begriff „Myokarditis“ enthielten.

In der Studie wurde auch darauf hingewiesen, dass es sich bei V-safe um ein freiwilliges Selbstregistrierungsprogramm handelt, bei dem Kinder über 15 Jahren von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten angemeldet werden müssen und das möglicherweise nicht auf die gesamte geimpfte jugendliche Bevölkerung übertragbar ist.

Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC hat auf der Grundlage der Berichte über unerwünschte Wirkungen eine Risiko-Nutzen-Bewertung durchgeführt und empfiehlt den Impfstoff von Pfizer weiterhin für Kinder ab 12 Jahren.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) fügte am 25. Juni den Informationsblättern für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna COVID eine Warnung für Patienten und Anbieter hinzu, die auf ein erhöhtes Risiko von Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung hinweist.

Die Warnung verweist auf Berichte über unerwünschte Ereignisse, die auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis hinweisen, insbesondere nach der zweiten Dosis und bei Auftreten der Symptome innerhalb weniger Tage nach der Impfung.

Die Aktualisierung der FDA folgte auf eine Überprüfung der Informationen und eine Diskussion auf der ACIP-Sitzung am 23. Juni, auf der das Komitee 1200 Fälle von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen feststellte und sagte, dass mRNA-COVID-Impfstoffe einen Warnhinweis tragen sollten.

Die Gesundheitsbehörden erklärten, dass die Vorteile einer COVID-Impfung immer noch die Risiken überwiegen. Ärzte und andere öffentliche Kommentatoren warfen der CDC während der Sitzung vor, das COVID-Risiko für junge Menschen zu übertreiben und das Risiko der Impfstoffe herunterzuspielen.

Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech reichten im Mai bei der FDA einen Antrag auf vollständige FDA-Zulassung ihres COVID-Impfstoffs ein. Pfizer war der erste COVID-Impfstoffhersteller in den USA, der die volle Zulassung beantragte.