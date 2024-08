Charlie Morris: Der stille Gold-Boom

Technische Daten – Durchschlagendes Allzeithoch

Es gibt so viele Zweifler am Goldpreis, aber der Trend ist unbestreitbar. Ich zeige den Goldpreis seit den späten 1970er Jahren und wie es 27 Jahre dauerte, bis 2006/7 ein neues Hoch erreicht wurde. Dann stieg der Preis auf 1.911 Dollar, bevor er sich fast neun Jahre lang konsolidierte, bis er Mitte 2020 sein Pandemiehoch erreichte. Nach den Zinserhöhungen kämpfte Gold dann gegen alle Widrigkeiten an und macht Fortschritte. Es ist eine boomende, aber konträre Branche, weil sie so ruhig ist.

Seit Beginn der neuen Ära im Jahr 2006 liegt Gold hinter dem S&P 500 zurück, allerdings nicht sehr weit (ohne Dividenden), wie in rot dargestellt. Es ist bemerkenswert, wie diese beiden Vermögenswerte gegeneinander arbeiten, was die natürliche Stärke von Gold als Portfolio-Diversifizierung deutlich macht. Es ist mit bloßem Auge zu erkennen.