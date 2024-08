Reiho Takeuchi

Die japanische Regierung weist Befürchtungen zurück, dass ihre Streitkräfte den US-Streitkräften untergeordnet werden. Die amerikanischen und japanischen Streitkräfte werden jedoch integriert, und es besteht eine geheime Übereinkunft, dass ein einziger Befehlshaber im Notfall unverzichtbar ist und dass die USA diese Person ernennen sollten.

Japan wird bis Ende März 2025 das Gemeinsame Operationskommando (JJOC) der Selbstverteidigungskräfte einrichten. Derzeit ist das Gemeinsame Stabsbüro für die militärische Beratung und Unterstützung des Premierministers und des Verteidigungsministers sowie für die Leitung der militärischen Operationen der Selbstverteidigungskräfte am Boden, zur See und in der Luft zuständig. Das neue gemeinsame Hauptquartier wird jedoch das Kommando über die japanischen Selbstverteidigungskräfte übernehmen, wodurch der Führungsstab entlastet wird und sich auf die Beratungstätigkeit konzentrieren kann.

Im April 2024 gaben die USA und Japan eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs ab: “Globale Partner für die Zukunft“. In dieser Erklärung begrüßten die USA „die Pläne, ein gemeinsames Operationskommando für die japanischen Selbstverteidigungskräfte (JSDF) einzurichten, um die Führung und Kontrolle der JSDF zu verbessern“. Sie kündigten ihre Absicht an, ihre jeweiligen Führungs- und Kontrollsysteme bilateral zu verbessern, um eine nahtlose Integration von Operationen und Fähigkeiten zu ermöglichen und eine bessere Interoperabilität und Planung zwischen den amerikanischen und japanischen Streitkräften in Friedenszeiten und bei unvorhergesehenen Ereignissen zu gewährleisten.

Im Juni 2024 sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass die Ernennung eines Vier-Sterne-Generals zum Chef der U.S. Forces Japan immer noch in Erwägung gezogen werde. Derzeit ist der Chef der US-Streitkräfte in Japan ein Drei-Sterne-General, und das US-Kommando für den Indopazifik mit Sitz auf Hawaii hat die Befehlsgewalt über die US-Streitkräfte in Japan, deren Chef ein Vier-Sterne-General ist. Zwischen Hawaii und Japan bestehen jedoch eine große Entfernung und ein großer Zeitunterschied. Um eine reibungslose Zusammenarbeit mit Japan bei der Einsatzplanung und Ausbildung für den Ernstfall zu gewährleisten, sollte die Autorität des Hauptquartiers der US-Streitkräfte in Japan gestärkt werden.

Am 28. Juli 2024 veröffentlichte der amerikanisch-japanische Sicherheitsberatungsausschuss (U.S.-Japan „2+2“), an dem die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder teilnahmen, eine gemeinsame Erklärung. Darin kündigen die USA an, dass sie „beabsichtigen, die U.S. Forces Japan (USFJ) als gemeinsames Hauptquartier der Streitkräfte (Joint Force Headquarters, JFHQ) neu aufzustellen, das dem Befehlshaber des U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) untersteht. Dieses rekonstituierte USFJ soll als wichtiges JJOC-Gegenstück“ dienen, um eine vertiefte Interoperabilität und Zusammenarbeit bei gemeinsamen bilateralen Operationen in Friedenszeiten und bei Eventualitäten zu erleichtern.

Das Gemeinsame Einsatzkommando der Japanischen Selbstverteidigungskräfte (JSDF) wird in den Mechanismus zur Koordinierung der Allianz (ACM) einbezogen.

Der Alliance Coordination Mechanism (ACM) wurde im November 2015 von den Regierungen der USA und Japans für die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit eingerichtet. Der ACM koordiniert die politischen und operativen Aspekte der von den US-Streitkräften und der JSDF durchgeführten Aktivitäten in allen Phasen, von Friedenszeiten bis zu Eventualitäten. Dieser Mechanismus trägt auch zum rechtzeitigen Informationsaustausch und zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Situationsbewusstseins bei.

Am selben Tag richteten Washington und Tokio auch den Bilateralen Planungsmechanismus (BPM) ein, der Anweisungen und Überwachung auf Ministerebene und die Einbeziehung der zuständigen Ministerien und Behörden gewährleistet. Er koordiniert auch verschiedene Formen der amerikanisch-japanischen Zusammenarbeit, die der Entwicklung bilateraler Pläne förderlich sind. Die beiden Regierungen führen die bilaterale Planung im Rahmen des BPM durch.

Beide Mechanismen basieren auf den Richtlinien für die amerikanisch-japanische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, die 1978 veröffentlicht und 1997 und 2015 zweimal überarbeitet wurden. Bei den Leitlinien handelt es sich um Dokumente, in denen vereinbart wurde, wie die Verteidigungszusammenarbeit auf der Grundlage des amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrags konkret aussehen soll, und die Allianz wurde über das Angebot von Stützpunkten hinaus erweitert. Obwohl die Leitlinien keine der beiden Regierungen verpflichten, legislative, budgetäre oder administrative Maßnahmen zu ergreifen, hat Tokio Gesetze erlassen und Geld ausgegeben, um sie zu erfüllen.

Die Leitlinien von 1978 wurden unter der Annahme aufgestellt, dass die Sowjetunion in Hokkaido, Japan, einmarschieren würde. Sie besagen, dass sich die amerikanischen und japanischen Streitkräfte bemühen, eine Haltung der Zusammenarbeit zu erreichen, Studien zur gemeinsamen Verteidigungsplanung durchzuführen und die notwendigen gemeinsamen Übungen und Schulungen zu absolvieren, um koordinierte Operationen gemeinsam durchzuführen.

Die Leitlinien von 1997 zielten darauf ab, „eine solide Grundlage für eine effektivere und glaubwürdigere Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan unter normalen Umständen, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf Japan und in Situationen in der Umgebung Japans“ zu schaffen. In den Leitlinien wurde erklärt, dass der bilaterale Koordinierungsmechanismus, der nur bei unvorhergesehenen Ereignissen zum Einsatz kam, eingerichtet werden sollte und dass beide Länder in Situationen in der Umgebung Japans, die einen wesentlichen Einfluss auf den Frieden und die Sicherheit Japans haben würden, zusammenarbeiten sollten. Der Begriff „Japan umgebende Gebiete“ war nicht geografisch, sondern situativ. Diese Änderung ermöglichte es Japan, logistische Unterstützungsmaßnahmen für die US-Streitkräfte durchzuführen, die Operationen zur Erreichung der Ziele des Sicherheitsvertrags durchführen, auch wenn es keinen Angriff auf Japan gibt.

Die USA und Japan haben die Richtlinien 2015 überarbeitet, die immer noch in Kraft sind. Mit den Leitlinien von 2015 wurde der Kooperationsbereich beider Länder auf den asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus ausgedehnt.

In den Leitlinien wird die Einrichtung des oben erwähnten Allianz-Koordinationsmechanismus (ACM) festgehalten und die 2014 vom japanischen Kabinett erteilte Genehmigung zur Ausübung des Rechts auf kollektive Verteidigung wiedergegeben. Die japanischen „Selbstverteidigungskräfte werden angemessene Operationen durchführen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten, um auf Situationen zu reagieren, in denen ein bewaffneter Angriff gegen ein fremdes Land, das in einer engen Beziehung zu Japan steht, stattfindet und infolgedessen das Überleben Japans bedroht und eine eindeutige Gefahr darstellt, das Recht des japanischen Volkes auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück grundlegend zu zerstören, das Überleben Japans zu sichern und sein Volk zu schützen.“ In den Leitlinien heißt es weiter: „Japan und die Vereinigten Staaten werden in geeigneter Weise mit anderen Ländern zusammenarbeiten, die Maßnahmen als Reaktion auf einen bewaffneten Angriff ergreifen.“

Artikel 9 der japanischen Verfassung verbietet die Aufrechterhaltung militärischer Gewalt und erklärt den Verzicht auf Krieg. Die Anwendung von Gewalt, selbst zur Selbstverteidigung, und die Existenz der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte und der US-Streitkräfte in Japan sind also verfassungswidrig. Die japanische Regierung hat den Text jedoch weit ausgelegt und die minimale Anwendung von Gewalt zur Selbstverteidigung zugelassen. Jetzt bezieht Tokio die Ausübung des Rechts auf kollektive Verteidigung in die Mindestanwendung von Gewalt zur Selbstverteidigung ein und gibt unverbindliche Erklärungen ab, um Raum für eine weitere breite Auslegung zu lassen.

Am 29. Juli 2024 wies der japanische Kabinettschef Toshimasa Hayashi die Befürchtung zurück, dass die japanischen Streitkräfte den US-Streitkräften untergeordnet werden könnten. Er erklärte: „Alle Operationen der japanischen Selbstverteidigungskräfte werden auf der Grundlage des Urteils dieses Landes durchgeführt. Es gibt keine Änderung der Politik, dass jede Truppe in Übereinstimmung mit ihrer eigenen Befehlskette operiert“.

Es gab jedoch eine geheime Vereinbarung. Am 23. Juli 1952 kamen der US-Botschafter in Japan, Robert Murphy, der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Fernen Osten, Mark Clark, und der japanische Premierminister Shigeru Yoshida überein, dass ein einziger Befehlshaber im Notfall unverzichtbar sei und dass die USA diese Person ernennen sollten. Yoshida bat darum, diese Vereinbarung geheim zu halten, da sie für die japanische Öffentlichkeit von großer Bedeutung sei.

Japan beabsichtigt, in einem Krieg eine bedeutende Rolle zu spielen, da es das größte Gastland der USA ist. Die USA verfolgen seit langem das Ziel, Japan vollständig zu nutzen, um Krieg zu führen und die Welt zu beherrschen.