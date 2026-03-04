Charlie Morris: Risiko für Gold steigt

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Goldpreis überkauft ist. Mehr noch als jemals zuvor in den letzten 40 Jahren. Natürlich kann er noch weiter steigen, wie es Ende der 1970er Jahre der Fall war, aber das war eine verrückte Zeit.

Gold befindet sich heute nicht nur in einem Bullenmarkt, sondern in einem Superbullenmarkt. Investoren kaufen Gold, ebenso wie die Zentralbanken und die Chinesen, und das ist eine mächtige Kombination. Es ist nicht die Zeit, ein Bär zu sein, aber die Goldbullen sollten sich auf jeden Fall umsehen, da Bitcoin eine konträre Gelegenheit bietet.

Darüber hinaus haben viele Goldbullen Zuflucht in Gold gesucht, anstatt in Anleihen, die instabil waren. Wussten Sie jedoch, dass die 10-jährige Staatsanleihe einen steigenden 200-tägigen gleitenden Durchschnitt aufweist und dass die Realrenditen