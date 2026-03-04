Krieg (2) Die Vorgeschichte seit 2015

Gut zwei Tage ist der Krieg nun alt. Vier Wochen, oder weniger, sagt Donald Trump, wird er wohl dauern.

Für diese zwei Tage hat dieser Krieg doch schon interessante Dimensionen angenommen. Die enthauptete iranische Führung reagiert noch weitaus selbstbestimmter als weiland Klaus Störtebeker, von dem die Sage sagt, er sei – durchaus kopflos – noch ein paar Meter weit gerannt, um einige seiner Viktualienbrüder vor dem Tode zu bewahren. Noch bevor Störebeker endgültig zusammensackte hatten die hanseatischen Pfeffersäcke ihr diesbezügliches Versprechen aber schon vergessen. Die Köpfe rollten, einer nach dem anderen.