Chefarzt: Ein gewaltiges System, das die Wahrheit der Impfschäden unterdrückt

Der Internist und Kardiologe Dr. Jörg-Heiner Möller, bis vor kurzem Chefarzt der Kardiologie in der Asklepios-Klinik in Burglengenfeld (Bayern), erhebt in einem Interview mit der Gesellschaft der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) schwere Vorwürfe gegen das gesundheitspolitische System. Während bzw. unmittelbar nach der Coronazeit betreute er hunderte Patienten mit schwersten Impf-Nebenwirkungen. Entgegen dem PEI kommt er aufgrund seiner Erfahrungen auf mindestens eine halbe Million Impfschäden in Deutschland, die aber kaum anerkannt werden. Man stünde vor einem gewaltigen System, das die Wahrheit unterdrücke und sich gegenseitig decke. Da helfe nur ein Schrei

I.

Dr. Möller war schon im Februar 2023 durch den fernen „Uckermark-Kurier“ im obersten Nordosten Deutschlands bekannt geworden, an den er sich in der Hoffnung gewandt hatte, in einer sonst gleichgeschalteten Presse mit seinen erdrückenden Erfahrungen über anschwellende schwere Impf-Nebenwirkungen Gehör zu finden. Die Zeitung berichtete am 4.2.2023 in einem Artikel ausführlich über seine breiten Erkenntnisse.