Children’s Health Defense enthüllt Impfstoff-Geheimnisse

Children’s Health Defense hat ein umfassendes und interessantes Informationsmaterial für Eltern und Familien über Impfstoffe für Kinder erstellt und veröffentlicht. In kurzen, weniger als zweiminütigen Videokapiteln werden die Beweise dafür, dass unsere Kinder jahrzehntelang als Versuchskaninchen für Impfstoffe herhalten mussten, ausführlich dargestellt und mit Quellen belegt

Die Sicherheitsprotokolle für Impfstoffe sind beklagenswert, einschließlich der Tatsache, dass es keine unabhängige Überprüfung der Sicherheit von Impfstoffen gibt, bevor sie an Kinder ausgegeben werden, der gefährlichen Inhaltsstoffe, die in den Impfungen enthalten sind, und der Informationen, die die FDA für die Zulassung von Impfstoffen verwendet

Belege für frühere Impfstoffe, die auf herkömmliche Weise hergestellt wurden, zeigen, dass sie Krankheiten nicht zuverlässig verhindern, sondern dass die Empfänger das Virus in der Impfung ausscheiden und die Krankheit verbreiten können.

Historische Daten zeigen, dass die Zahl der geimpften Krankheiten bereits Jahre vor der Herstellung und dem Vertrieb der Impfstoffe zurückgegangen war, aber Impfstoffe sind ein großes Geschäft für Big Pharma

Dies sind nur einige der Highlights aus dieser informativen Serie. Eltern müssen unbedingt ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie ihren Kindern Impfungen verabreichen. Sie sollten diese einfachen Maßnahmen ergreifen, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Bereich der Kindergesundheit geschieht

Children's Health Defense (CHD) hat ein umfassendes und interessantes Informationsmaterial für Eltern und Familien über Kinderimpfstoffe erstellt und veröffentlicht. Während sich viele Menschen derzeit auf eine experimentelle Impfung mit genetischem Material konzentrieren, präsentiert die CHD in „Vaccine Secrets" dokumentierte Beweise, einige davon von der Bundesregierung, dass unsere Kinder seit Jahrzehnten Impfversuchskaninchen sind.

Sie präsentieren die Daten in kurzen „Kapitel“-Videos, die jeweils weniger als zwei Minuten dauern – oder, wenn Sie es vorziehen, können Sie das gesamte Video in weniger als 25 Minuten ansehen. Darin finden Sie Antworten auf mehr als ein Dutzend Fragen zu den Impfstoffen, die Ihr Kind erhält, die Sie vielleicht überraschen, wenn nicht gar schockieren werden. Video ist hier zu finden.

Zunächst ein wenig Hintergrund

Die ersten COVID-19-Impfungen in den USA wurden im Dezember 2020 an Mitarbeiter des Gesundheitswesens in New York verabreicht. In den kurzen 20 Monaten danach hat man viel über die Impfungen und die unerwünschten Wirkungen gelernt, die bei denjenigen, die sie erhalten haben, verheerende Folgen hatten.

Die schiere Zahl der betroffenen Erwachsenen und Kinder ist dramatisch höher als in jedem anderen Jahr, seit das Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen (VAERS) 1990 mit der Erfassung von Ereignissen begann.

Bis zum 12. August 2022 wurden nach der COVID-Impfung mehr als 1,3 Millionen unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter mehr als 30.000 Todesfälle und mehr als 56.000 Personen, die nun dauerhaft behindert sind. Die Pandemie hat gezeigt, dass viele Ärzte nichts von der Existenz von VAERS wussten, das von der CDC und der FDA gemeinsam verwaltet wird.

In der Vergangenheit bestand der Zweck des Systems darin, „ungewöhnliche oder unerwartete Muster von Meldungen unerwünschter Ereignisse zu erkennen, die auf ein mögliches Sicherheitsproblem mit einem Impfstoff hinweisen könnten.

Da jedoch die FDA, die CDC und andere Gesundheitsbehörden die Zahl der Meldungen nach der COVD-Impfung ignorieren, ist es offensichtlich, dass das System zwar Schäden aufzeichnet, die Gesundheitsbehörden dies jedoch ignorieren.

Wenn man die von der CHD vorgelegten dokumentierten Beweise betrachtet, stellt sich die Frage: Da die Schäden und Verwüstungen durch die COVID-Impfung von den Gesundheitsbehörden offensichtlich ignoriert werden, wie lange haben sie die Impfschäden bei den am meisten gefährdeten Menschen ignoriert? Laut CHD und dem National Vaccine Information Center (NVIC) ist das schon seit Jahrzehnten der Fall.

Faktoren für die Sicherheit von Impfstoffen

Es steht außer Frage, dass die Zahl der Impfungen, die für Kinder bei der Einschulung vorgeschrieben sind, seit den 1970er-Jahren bis heute drastisch gestiegen ist. Nach Angaben des Children’s Hospital of Philadelphia stieg die Zahl der Impfungen von vier in den 1940er-Jahren auf sieben in den 1970er-Jahren und dann auf 14 im Jahr 2020.

Laut CHD umfasst dieses Impfschema jedoch 50 Impfungen bis zum Alter von 6 Jahren und 69 Impfungen bis zum Alter von 18 Jahren. Wenn man alle Antigene – die abgeschwächten oder inaktiven Mikroben der Krankheiten, die eine Immunreaktion auslösen – und die Adjuvantien – Fremdstoffe, die einem Impfstoff zugesetzt werden, um eine stärkere Immunreaktion hervorzurufen – zusammenzählt, erhält man eine schwindelerregende Menge an Fremdstoffen, die dem Kind in einem relativ kurzen Zeitraum zugeführt werden.

Wie CHD hervorhebt, scheinen einige Kinder damit umgehen zu können, viele jedoch nicht, was zu einem weiteren Faktor führt: wie die Sicherheit von Impfstoffen getestet und nachgewiesen wird. Auch wenn Sie vielleicht denken, dass unabhängige Forschung die Sicherheit prüft und belegt, ist dies leider nicht der Fall. Tatsächlich wird dies alles von den Impfstoffherstellern selbst durchgeführt. Nach Angaben der FDA:

Bevor die FDA einen Impfstoff lizenziert (genehmigt), wird der Impfstoff von seinem Hersteller umfassend getestet. Wissenschaftler und Mediziner der FDA werten sorgfältig alle verfügbaren Informationen über den Impfstoff aus, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu bestimmen.

Wenn Sie die letzte Zeile lesen, werden Sie feststellen, dass sie „alle verfügbaren Informationen“ auswerten. Wie die CHD hervorhebt, schließt dies nicht alle Informationen aus den Tests ein. Betrachten wir die aktuelle Veröffentlichung von Pfizer-Dokumenten, die für die Zulassung von Comirnaty, dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer, verwendet wurden.

Operation Rescue berichtet, dass die Daten zeigen, dass 270 schwangere Frauen geimpft wurden und ein großer Prozentsatz – 238 (88 %) – von ihnen nicht weiterverfolgt wurde. Dieser Mangel an Nachuntersuchungen ist besorgniserregend, da die Daten auch zeigten, dass 124 der 270 Frauen eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung hatten; 75 waren schwerwiegend und 49 waren nicht schwerwiegend.

Der Ausgang von nur 34 Schwangerschaften wurde aufgezeichnet, und 28 dieser Babys starben im Mutterleib oder bei der Geburt. Von den 34 Schwangerschaften verlief nur eine normal, und fünf wurden in den Daten von Pfizer als „schwebend“ verzeichnet. Dies sind die Daten, anhand derer die FDA feststellte, dass die Spritze für schwangere Frauen „sicher“ sei. Die Daten zeigen jedoch, dass 82 % bis 97 % der dokumentierten Ergebnisse zum Tod führten.

Dies zeigt, dass selbst wenn die FDA über die Daten verfügt, die Ergebnisse der Analyse, die zu der Aussage „sicher und wirksam“ führt, fragwürdig sind. Wenn die FDA Impfungen auf der Grundlage dieser mangelhaften Daten genehmigt, muss man sich fragen, wie schlecht die Daten sind, die Big Pharma versteckt?

Impfstoffe beugen Krankheiten nicht zuverlässig vor, sondern verbreiten sie

Ein weiterer Punkt, auf den die CHD hinweist, ist, dass die Daten zeigen, dass Impfstoffe Krankheiten nicht zuverlässig verhindern. Und nicht nur das: Geimpfte Menschen können die Krankheiten, gegen die sie geimpft sind, verbreiten und tun dies auch. Ein aktuelles Beispiel ist die COVID-Impfung, von der die CDC bestätigt hat, dass sie keine Krankheiten verhindern kann:

Die CDC-Empfehlungen zur COVID-19-Prävention unterscheiden nicht mehr nach dem Impfstatus einer Person, da es zu Durchbruchsinfektionen kommt, die jedoch in der Regel mild verlaufen, und Personen, die an COVID-19 erkrankt, aber nicht geimpft sind, durch ihre frühere Infektion bis zu einem gewissen Grad vor schweren Erkrankungen geschützt sind.

Der Film zeigt mehrere Beispiele von geimpften Personen, die an der Krankheit erkrankten, gegen die sie geimpft waren, z. B. an Masern. Statistiken der CDC zeigen, dass bis zu 30 % der Masernfälle im Jahr 2019 bei Menschen auftraten, die gegen Masern geimpft waren. Die CHD zitiert vier weitere Fälle, in denen Forscher Masern bei Personen nachgewiesen haben, die geimpft waren.

Obwohl Impfstoffe gefährdete Personen schützen sollen, können Personen, die bestimmte Impfstoffe erhalten, die Krankheiten in einem Prozess namens Shedding verbreiten. Nach Angaben der CDC können Personen, die einen abgeschwächten Influenza-Lebendimpfstoff erhalten haben, das Virus ausscheiden und die Krankheit verbreiten.

Die CHD20 weist auch darauf hin, dass andere Viren wie Masern, Röteln, Windpocken, Rotaviren und Gürtelrose nach einer Impfung ausscheiden oder sich verbreiten können.

Krankheitsrückgang nicht auf Impfungen zurückzuführen

Ebenso wichtig wie die Tatsache, dass die Impfstoffe nicht immer sicher sind, nicht immer vor der Krankheit schützen und zu einer Ausscheidung und Ausbreitung der Krankheit führen können, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass die Daten der Regierung zeigen, dass das Impfprogramm nicht das Verdienst hat, die Probleme mit ansteckenden Krankheiten in den USA zu lindern.

Wenn man sich die Daten ansieht, wird deutlich, dass die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens über die Bedeutung des Impfprogramms gelogen haben. Wie von CHD nachgewiesen, zeigen die Daten des National Vital Statistics System (NVSS), das von der CDC überwacht wird, eindeutig, dass Verbesserungen bei der Hygiene und sauberes Trinkwasser den Rückgang der Sterblichkeit bei diesen Krankheiten auslösten, bevor die Impfstoffe überhaupt eingeführt wurden.

Impfstoffe sind ein großes Geschäft

Im Jahr 2009 untersuchte die Globe and Mail das Wachstum der Impfstoffindustrie und wie die H5N1-Vogelgrippe zum Wachstum der Grippeimpfstoffindustrie beitrug, die zwischen 2004 und 2007 jedes Jahr um 32 % anstieg. Damals schätzten Experten, dass die weltweite Impfstoffindustrie bis 2012 ein Volumen von 40 Milliarden Dollar erreichen würde.

Im Jahr 2022 veröffentlichte Fortune Business Insights Daten aus dem Jahr 2020 und schätzte den weltweiten Impfstoffmarkt auf 55,44 Milliarden Dollar, bevor die COVID-19-Impfung eingeführt wurde. Anschließend wurde prognostiziert, dass der Markt bis 2021 auf 61,04 Mrd. USD und bis 2028 auf 125,49 Mrd. USD anwachsen würde, mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 10,8 %, wobei die COVID-19-Impfung den größten Beitrag leisten würde. Die Marktanalyse bezeichnete dies als „stellares Wachstum“.

Im März 202124 meldete Pfizer, dass man bis zum Jahresende mit einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar für die COVID-Spritze rechne, bei einer Gewinnspanne von 30 %. Bis 2022 wurden die Erwartungen jedoch bei weitem übertroffen. Laut Poynter25 meldete Moderna für das erste Quartal 2022 einen Gewinn, der mehr als das Dreifache des Vorjahreszeitraums betrug und in nur einem Quartal 5,9 Mrd. $ einbrachte.

Dies wird noch übertroffen von den Einnahmen von Pfizer im ersten Quartal 2022, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 % auf mehr als 25 Mrd. USD stiegen. Nach Angaben von CNBC26 wurde dieses Wachstum durch einen Umsatz von 13,2 Milliarden Dollar mit der COVID-Spritze in einem Quartal erzielt, verglichen mit den 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz, die für 2021 „geschätzt“ wurden.

Die CHD weist darauf hin, dass Merck in einem Jahr Gardasil im Wert von 3,15 Milliarden Dollar verkauft hat. Fierce Pharma berichtet, dass der Umsatz von Gardasil im ersten Quartal 2019 um 31 % gestiegen ist, nachdem das Produkt in China eingeführt wurde. Merck-Führungskräfte bezeichneten dies als „beispiellos“.

Beachten Sie, dass Gardasil noch nicht nachgewiesen hat, dass es einen einzigen Fall von Krebs verhindert hat. Warum? Um die Wirksamkeit von Gardasil gegen Krebs zu beweisen, hätte Merck etwa 35 Jahre – oder mehr – zwischen der Verabreichung der Spritze an junge Frauen und dem Alter von 50 Jahren warten müssen, wenn die durchschnittliche Frau Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Aber das hat man nicht getan, weil, wie man sagte, „das Studium von Krebs selbst nicht machbar ist, weil es zu lange dauert“.

Wenn man bedenkt, dass Merck 35 Jahre auf einen echten Wirksamkeitsnachweis warten müsste, würde das 3 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr über diese 35 Jahre kosten, also insgesamt etwa 105 Milliarden Dollar, wird klar, dass es nur ums Geld geht, nicht um Sicherheit oder Wirksamkeit. Wer sagt denn, dass Impfstoffe kein großes Geschäft sind?

Die CHD weist auch auf die Drehtür zwischen Gesundheitsbehörden und Big Pharma hin. Dr. Julie Gerberding war die Direktorin der CDC, als Gardasil zugelassen wurde. Die CHD schreibt:

Durch ihren Wechsel von der CDC zu Merck konnte sie ihr Einkommen erheblich steigern. Offenbar stieg ihr Gehalt von etwa 172.000 Dollar auf rund 25 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen bei Merck und CERN. Impfstoffe bringen den Unternehmen Milliarden von Dollar ein und einigen glücklichen Insidern Millionen von Dollar. Glauben Sie wirklich, dass sie so stark gepusht würden, wenn sie nicht eine solche „Goldgrube“ wären?

Eltern müssen Gesundheitsentscheidungen treffen

Dies sind nur einige der Höhepunkte dieses unglaublich informativen Videos. Sie erfahren auch, was die pharmazeutische Industrie bei der Erprobung von Impfstoffen an Kindern zur Kontrolle verwendet – und das ist kein Placebo. Die CHD erörtert auch die vielen gefährlichen Inhaltsstoffe, die bei der Herstellung von Impfstoffen verwendet werden, darunter Fragmente von Vogel- und Schweineviren.

Ferner wird auf das erbärmliche Entschädigungsverfahren und die Entschädigung eingegangen, die Opfer nach einer Verletzung erhalten – wenn sie zu den wenigen Glücklichen gehören, deren Verletzungen entschädigt werden. All dies zeigt, wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie dem Rat eines Kinderarztes folgen und ihrem Kind 69 Impfungen vor Vollendung des 18 Lebensjahres verabreichen lassen.

Sie können sich über die neuesten gesetzgeberischen Aktivitäten in Ihrem Bundesland auf dem Laufenden halten, wenn Sie sich für das NVIC Advocacy Portal anmelden. Sie können sich auch in The Defender, dem kostenlosen Newsletter von Children’s Health Defense, über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Kindergesundheit informieren.

