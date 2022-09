In der Ukraine wird ein „Modell“ der Neuen Weltordnung geschaffen – Das Testgelände für den „Great Reset.“

Jeder, der es geschafft hat, einen kühlen Kopf zu bewahren, hat sich eine grundsätzliche Frage gestellt: „Was ist der Grund dafür, dass die Ukraine in nur wenigen Monaten zum Nabel der Welt geworden ist?“

Und die damit verbundenen Fragen:

Warum genießt der Krieg in der Ukraine mehr Aufmerksamkeit als alle anderen Konflikte der Welt zusammen?

Warum macht sich der Westen nicht einmal die Mühe, diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts vorzutäuschen, sondern gießt stattdessen Öl ins Feuer?

Warum ist das Schicksal der Ukraine und der Ukrainer wichtiger geworden als das aller Länder und Völker des Westens?

Warum erwecken historische Wahrheiten wie die von Andrej Marga geäußerte, dass die Bukowina rumänisches Land sei und von der Ukraine zurückgegeben werden müsse?

Warum zerstört sich die gesamte westliche Zivilisation aus einem falschen, wahnsinnigen und absurden „Geist der Solidarität“ heraus selbst, ähnlich wie eine große Selbstmordsekte?

Die Antwort war vor unserer Nase. Aber wir haben es nicht gesehen.

**

Im Juli fand in Lugano (Schweiz) die Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine statt, ein Ereignis, das mehr Aufmerksamkeit verdient.

Der Sonderbeauftragte des Kiewer Regimes war der stellvertretende Ministerpräsident Michail Fedorow, ein alter Freund von Zelenski.

Er erklärte den Zuhörern, dass seine Regierung eine digitale Revolution in der Ukraine herbeiführen wolle. Dass er sehr eng mit Big Tech, den führenden Technologieunternehmen der Welt, zusammenarbeiten will, damit sein Land „digital unzerstörbar“ wird.

Fedorov, ein ehemaliger IT-Unternehmer, der auch Minister für digitale Transformation ist, stellte in der Schweiz eine Initiative namens „Digital4Freedom“ vor.

Demnach soll die Ukraine innerhalb von drei Jahren „der weltweit am stärksten digitalisierte Staat“ werden.

Das in Lugano anwesende Publikum, das sich hauptsächlich aus Vertretern von Big Tech und Finanzinstituten zusammensetzte, wurde gebeten, Mittel beizusteuern und an einem „digitalen Marshallplan“ für die Ukraine mitzuarbeiten.

Künftig sollen die ukrainische Regierung und Big Tech in „enger Verbindung“ agieren und Chruschtschows Heimatland zum „Israel Europas“ machen.

Fedorov sagte auf der Veranstaltung in der Schweiz, er wolle, dass die Ukraine in naher Zukunft „zu 100 % digitalisiert“ werde, wobei alle Daten auf Amazon- und Microsoft-Servern gespeichert würden, die „nicht durch Raketen zerstört werden können“.

Alle Verwaltungsdienste werden digitalisiert, von der Anmeldung von Autos und Immobilien bis zur Zahlung von Steuern.

Das Geld soll ganz verschwinden, auch aus Bereichen, die einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben, wie Gesundheit, Bildung und Justiz.

Als es darum ging, die Umgestaltung des Justizwesens durch künstliche Intelligenz (KI) vorzustellen, nannte Fedorov es das „Judge-Dredd-Projekt“.

Judge Dredd ist der Name eines Superhelden aus einer dystopischen Comicwelt, nach dem 1995 ein Film mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle gedreht wurde. Ein Selbstjustizler, der für Ordnung sorgt, indem er die Bösen und die Korrupten aufspürt und zur Strecke bringt.

Es mag zwar Spaß machen, Hollywood-Geschichten auf der Leinwand zu sehen, aber es ist vielleicht nicht so unterhaltsam, sein Land in ein dystopisches Reich und sein Leben als Statist zu sehen.

Mehrere Stimmen, darunter die Publikation Fair Trial, haben davor gewarnt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz ein Gräuel sei, weil er „das Grundrecht der Unschuldsvermutung untergräbt“.

Und die Nachrichtenseite Times Now, eine sehr seriöse Publikation in Indien, die zur Londoner Times-Gruppe gehört, schreibt, dass in der Ukraine bereits ein Pilotprojekt läuft, bei dem künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um „Vorverhandlungs- und Vorstrafenberichte zu erstellen, um das Risiko einer erneuten Straftat eines Verdächtigen zu bewerten“.

Der Mensch auf dem Prüfstand von Robotern! Du kommst ins Gefängnis, weil eine Justizsoftware, die dein Leben analysiert hat und nicht in der Lage ist, menschliche Gefühle zu verstehen, mit Dezimalzahlen versehen wurde!

Die totale Digitalisierung und das Verschwinden des Bargelds! Alle Transaktionen werden vom Staat kontrolliert! Ich meine das ganze Leben jedes Einzelnen.

Wenn Ihr Leben nicht den staatlichen Standards entspricht – Sie haben einen zu großen CO2-Fußabdruck, essen zu viel Fleisch oder lesen subversive Bücher und besuchen Websites wie uncut-news – riskieren Sie, dass man Ihnen den Stecker zieht. Du verhungerst wie der nutzlose, ekelhafte Penner, der du bist.

Chinesischer Sozialkredit in der zehnten Potenz. Hoch lebe Big Brother!

*

Jetzt haben wir das Rätsel, warum die Ukraine in nur wenigen Monaten zum Nook of the World geworden ist. Und die Ukrainer das neue „auserwählte Volk“.

Die Ukraine ist ein Testgebiet für den Großen Reset.

Deshalb darf der Krieg nicht gestoppt werden, sondern muss im Gegenteil angeheizt und so lange wie möglich verlängert werden, damit die Zerstörung so groß wie möglich ist. Und um ein Pilotprojekt für eine neue Weltordnung auf dem von der Feuersbrunst hinterlassenen Ödland zu errichten. Ein Modell der NWO.

Besser zurückbauen (Build Back Better).

Das neue gelobte Land wird von dem neuen Menschen bevölkert. Von Transmenschen, gesteuert durch künstliche Intelligenz.

Die KI (wie der revolutionäre Jahwe) ist ein „eifersüchtiger Gott“, der keine „anderen Götter“ neben sich akzeptiert. Und sie vernichtet alle, die ihr nicht gehorchen.

Aus diesem neuen Kanaan, besprengt mit dem lebendigen Wasser des Progressivismus, werden die kräftigen Triebe der NOM wachsen und sich in der ganzen Welt verbreiten. Und sie werden sie umarmen wie ein Krake.

Wie eine apokalyptische Bestie aus dem Großen Reset.

Und die Zahl des Tieres ist…