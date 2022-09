Die Königin und ihr Vermächtnis: Das Großbritannien des 21. Jahrhunderts sah noch nie so mittelalterlich aus

Jeder im Vereinigten Königreich, der glaubte, in einer repräsentativen Demokratie zu leben – einer Demokratie, in der die führenden Politiker gewählt werden und dem Volk gegenüber rechenschaftspflichtig sind – wird in den nächsten Tagen und Wochen ein böses Erwachen erleben.

Die Fernsehprogramme sind über den Haufen geworfen worden. Die Moderatoren müssen schwarz tragen und leise sprechen. Die Titelseiten sind durchweg düster. Großbritanniens Medien sprechen mit einer einzigen, respektvollen Stimme über die Königin und ihr unantastbares Erbe.

In Westminster gibt es keine Linke und keine Rechte mehr. Die Konservativen, die Liberaldemokraten und die Labour-Partei haben die Politik beiseite gelassen, um gemeinsam zu trauern. Selbst die schottischen Nationalisten – die sich angeblich vom Joch der jahrhundertelangen englischen Herrschaft unter dem Vorsitz des Monarchen befreien wollen – scheinen in überschwänglicher Trauer zu sein.

Die drängenden Probleme der Welt – vom Krieg in Europa bis zur drohenden Klimakatastrophe – sind nicht mehr von Interesse oder Bedeutung. Sie können warten, bis die Briten ein dringenderes nationales Trauma überwunden haben.

Im Inland hat die BBC denjenigen, die sich auf einen langen Winter einstellen müssen, in dem sie es sich nicht leisten können, ihre Häuser zu heizen, gesagt, ihr Leiden sei „unbedeutend“ im Vergleich zu dem der Familie einer 96-jährigen Frau, die friedlich im Schoß des Luxus gestorben ist. Auch sie können warten.

Utterly bizarre moment here when BBC’s Clive Myrie essentially says millions facing fuel poverty this year is ‘insignificant’ compared to news about the Queen. Just shows a complete disregard for potential suffering of millions.



At least he was corrected somewhat by colleague. pic.twitter.com/hQFv5F3dkl — Aaron Bastani (@AaronBastani) September 8, 2022

In diesem Moment gibt es in der Öffentlichkeit keinen Platz für Ambivalenz oder Gleichgültigkeit, für Zurückhaltung, für kritisches Denken – und schon gar nicht für Republikanismus, auch wenn fast ein Drittel der Öffentlichkeit, vor allem die Jugend, die Abschaffung der Monarchie wünscht. Das britische Establishment erwartet von jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind, dass es seine Pflicht erfüllt und den Kopf senkt.

Das Großbritannien des einundzwanzigsten Jahrhunderts hat sich noch nie so mittelalterlich angefühlt.

Lobreden rund um die Uhr

Es gibt Gründe, warum ein kritischer Blick gerade jetzt nötig ist, wo die britische Öffentlichkeit in ehrfürchtige Trauer verfallen ist.

Die flächendeckenden Lobreden sollen unsere Nasenlöcher mit dem Duft der Nostalgie füllen, um den Gestank einer verrottenden Institution zu überdecken, die im Herzen des Establishments liegt, das die Lobreden hält.

Die Forderung lautet, dass jeder der Königin und ihrer Familie Respekt entgegenbringt und dass jetzt nicht die Zeit für Kritik oder gar Analysen sei.

Astonishing moment a cloud resembling Queen Elizabeth floats over English town just hours after she died https://t.co/LLtvpYSKRb — Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2022

In der Tat hat die königliche Familie jedes Recht, in Ruhe trauern zu können. Aber Privatsphäre ist nicht das, wonach sie oder das Establishment, dem sie angehören, sich sehnen.

Der Verlust der Royals ist in jeder Hinsicht öffentlich. Es wird ein aufwändiges Staatsbegräbnis geben, das vom Steuerzahler bezahlt wird. Es wird eine ebenso aufwendige Krönung ihres Sohnes Charles geben, ebenfalls auf Kosten des Steuerzahlers.

Und in der Zwischenzeit wird die britische Öffentlichkeit von jedem Fernsehsender mit denselben offiziellen Botschaften zwangsgefüttert werden – nicht neutral, unparteiisch oder objektiv, sondern als Staatspropaganda – wieder einmal bezahlt vom britischen Steuerzahler.

Ehrfurcht und Verehrung sind die einzigen Arten der Berichterstattung über die Königin und ihre Familie, die jetzt erlaubt sind.

Aber es gibt einen tieferen Sinn, in dem die Royals öffentliche Personen sind – mehr noch als diejenigen, die durch ihre Berühmtheit oder ihr Talent, Geld anzuhäufen, ins Rampenlicht gedrängt werden.

Die britische Öffentlichkeit hat die Rechnung für das privilegierte und verwöhnte Luxusleben der Royals vollständig bezahlt. Wie die alten Könige haben sie sich das Recht gegeben, weite Teile der britischen Inseln zu ihrem privaten Herrschaftsgebiet zu machen. Der Tod der Königin bedeutet beispielsweise, dass der Herzog und die Herzogin von Cambridge ganz Cornwall zu ihrem Besitz hinzugefügt haben.

Wenn jemand öffentliches Eigentum ist, dann sind es die britischen Royals. Sie haben kein Recht, eine Ausnahme von der Kontrolle zu beanspruchen, gerade dann, wenn eine Kontrolle am nötigsten ist – wenn die antidemokratischen Privilegien der Monarchie von einer Hand in die andere übergehen.

Die Forderung nach Schweigen ist kein politisch neutraler Akt. Es ist eine Forderung, dass wir uns in ein korruptes System der Herrschaft des Establishments und hierarchischer Privilegien einfügen.

Das Establishment hat ein ureigenes Interesse daran, Schweigen und Gehorsam zu erzwingen, bis sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit anderen Dingen zugewandt hat. Jeder, der dem nachgibt, überlässt dem Establishment in den kommenden Wochen das Terrain, um die Ehrerbietung der Öffentlichkeit gegenüber den Privilegien der Elite zu verstärken und zu vertiefen.

Kontinuität der Herrschaft

Zweifellos hat die Königin ihre Aufgaben während ihrer 70 Jahre auf dem Thron hervorragend erfüllt. Wie uns die BBC-Kritiker immer wieder sagen, trug sie dazu bei, die soziale „Stabilität“ zu erhalten und die „Kontinuität“ der Herrschaft zu gewährleisten.

Der Beginn ihrer Regierungszeit 1952 fiel mit der von ihrer Regierung angeordneten Niederschlagung des Mau-Mau-Aufstands in Kenia zusammen. Ein Großteil der Bevölkerung wurde in Konzentrationslager gesteckt und als Sklavenarbeiter eingesetzt – wenn sie nicht von britischen Soldaten ermordet wurden.

We take a look back at Queen Elizabeth II's longstanding relationship with Africa. pic.twitter.com/iWJix5nnlp — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 8, 2022

Auf dem Höhepunkt ihrer Herrschaft, 20 Jahre später, erhielten britische Truppen grünes Licht für ein Massaker an 14 Zivilisten in Nordirland, die an einem Protestmarsch gegen die britische Politik der Inhaftierung von Katholiken ohne Gerichtsverfahren teilnahmen. Die Erschossenen waren auf der Flucht oder kümmerten sich um die Verwundeten. Das britische Establishment sorgte für die Vertuschung der Vorfälle, die als „Bloody Sunday“ bekannt wurden.

Und in den letzten Jahren ihrer Herrschaft setzte sich ihre Regierung über das Völkerrecht hinweg und marschierte unter dem Vorwand in den Irak ein, nicht vorhandene Massenvernichtungswaffen zu zerstören. Während der langen Jahre der gemeinsamen britischen und US-amerikanischen Besatzung starben wahrscheinlich mehr als eine Million Iraker, und Millionen weitere wurden aus ihren Häusern vertrieben.

Die Königin war natürlich für keines dieser Ereignisse persönlich verantwortlich – auch nicht für die vielen anderen, die sich ereigneten, während sie sich in würdevolles Schweigen hüllte.

Aber sie bot königlichen Schutz für diese Verbrechen – zu Lebzeiten, so wie sie jetzt im Tod für diesen Zweck herangezogen wird.

Public service announcement:



Thank you to the rest of the world for stopping whatever it was you were doing – warring, starving, dying – so we can focus on grieving for a rich old lady. Obviously her death is more important than your suffering — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) September 8, 2022

Es waren ihre königlichen Streitkräfte, die Johnny Foreigner getötet haben.

Es war ihr Commonwealth, das das gestiefelte britische Imperium als eine neue, medienwirksamere Form des Kolonialismus neu verpackte.

Es waren die Union Jacks, Beefeaters, schwarzen Taxis, Bowlerhüte – die lächerlichen Utensilien, die in den Köpfen der übrigen Welt irgendwie mit den Royals assoziiert werden -, auf die sich die neue Macht jenseits des Atlantiks regelmäßig bei ihrem Sidekick, um ihren hässlichen imperialen Entwürfen einen Anstrich von vermeintlicher Höflichkeit zu verleihen.

Paradoxerweise hing die Besonderheit der besonderen Beziehung angesichts der Geschichte der USA davon ab, dass eine viel geliebte und geschätzte Königin für „Kontinuität“ sorgte, während die britische und die US-amerikanische Regierung in Ländern wie Afghanistan und dem Irak das Regelwerk für die Gesetze des Krieges zerrissen.

Teflon-Königin

Und genau das ist der Haken. Die Königin ist tot. Lang lebe der König!

Aber König Charles III. ist nicht Königin Elisabeth II.

Die Königin hatte den Vorteil, dass sie den Thron in einer ganz anderen Ära bestieg, als die Medien königliche Skandale vermieden, es sei denn, sie waren völlig unvermeidlich, wie zum Beispiel, als Edward VIII. 1936 eine Verfassungskrise auslöste, indem er seinen Plan bekannt gab, eine amerikanische „Bürgerliche“ zu heiraten.

Mit dem Aufkommen der 24-Stunden-Nachrichten in den 1980er Jahren und dem späteren Aufkommen der digitalen Medien wurden die Royals zu einer weiteren prominenten Familie wie die Kardashians. Sie waren Freiwild für die Paparazzi. Ihre Skandale verkauften Zeitungen. Ihre Indiskretionen und Fehden passten zu den immer schlüpfrigeren und aufrührerischeren Seifenopern im Fernsehen.

Aber nichts von diesem Schmutz blieb an der Königin haften, auch nicht, als vor kurzem aufgedeckt wurde, dass ihre Beamten heimlich und regelmäßig Gesetze manipuliert hatten, um sie von den Regeln auszunehmen, die für alle anderen galten, nach einem Prinzip, das als „Queen’s Consent“ bekannt ist. Ein Apartheidsystem, von dem nur die königliche Familie profitiert.

Indem sie sich aus dem Geschehen heraushielt, bot sie „Kontinuität“. Selbst die jüngste Enthüllung, dass ihr Sohn, Prinz Andrew, an der Seite des verstorbenen Jeffrey Epstein mit jungen Mädchen verkehrte und diese Freundschaft auch nach Epsteins Verurteilung wegen Pädophilie aufrechterhielt, konnte der Teflon-Monarchin nichts anhaben.

Charles III. hingegen ist – zumindest der älteren Hälfte der Bevölkerung – am besten in Erinnerung, weil er seine Ehe mit der Märchenprinzessin Diana, die unter tragischen Umständen ums Leben kam, vermasselt hat. Indem er Camilla vorzog, tauschte Charles Aschenputtel gegen die böse Stiefmutter Lady Tremaine ein.

Wenn der Monarch der erzählerische Kitt ist, der die Gesellschaft und das Reich zusammenhält, könnte Charles den Moment darstellen, in dem dieses Projekt ins Wanken gerät.

Deshalb sind die schwarzen Anzüge, die leisen Töne und der Hauch von Ehrfurcht gerade jetzt so dringend nötig. Das Establishment befindet sich in einer hektischen Warteschleife, während es sich auf die schwierige Aufgabe vorbereitet, Charles und Camilla in der öffentlichen Wahrnehmung neu zu erfinden. Charles muss nun die schwere Arbeit für das Establishment übernehmen, die die Königin so lange bewältigt hat, selbst als sie körperlich immer schwächer wurde.

Please take this moment to study, really study, the journalists working for the BBC, ITV and Ch4. Do they seem like fearless, independent, objective observers of the world, or more like fawning courtiers? This is the moment when the mask slips. Drink it in deeply… — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) September 8, 2022

Die Umrisse dieses Plans sind schon seit einiger Zeit zu erkennen. Charles wird zum König des „Green New Deal“ umgetauft werden. Er wird die globale Führungsrolle Großbritanniens im Kampf gegen die Klimakrise symbolisieren.

Wenn es die Aufgabe der Königin war, das Empire in Commonwealth umzubenennen und das Mau-Mau-Massaker in Goldmedaillen für kenianische Langstreckenläufer umzuwandeln, wird es die Aufgabe von Charles sein, den von transnationalen Unternehmen angeführten Todesmarsch in eine grüne Erneuerung umzutaufen.

Deshalb ist jetzt nicht die Zeit für Schweigen oder Gehorsam. Gerade jetzt, wo die Maske fällt, wo das Establishment Zeit benötigt, um seinen Anspruch auf Ehrerbietung zu bekräftigen, ist der Moment gekommen, um anzugreifen.