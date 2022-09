Exklusiv: Frau, die durch J&J-Impfstoff geschädigt wurde, erlebt unglaubliche Reaktionen ihrer Ärzte

childrenshealthdefense.org: Nachdem sie durch den Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson verletzt worden war, schrien die Ärzte sie an und sagten ihr, sie sei „verrückt“, weil sie glaubte, der Impfstoff habe ihre Verletzungen verursacht.

Sheila Bath, eine 60-jährige Köchin und Lebensberaterin aus Connecticut, vermutete zum ersten Mal am 11. April 2021, also genau 14 Tage nach der Impfung, dass sie durch die Einzeldosis des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (J&J) geschädigt worden war.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Bath, dass zu ihren ersten Symptomen ein brennendes Gefühl gehörte, das von ihren Beinen bis zu ihrer Wirbelsäule reichte, sowie Taubheitsgefühle in ihren Füßen. Die Symptome hielten zwei Monate lang an.

„Meine Beine brannten auf beiden Seiten vom Knöchel bis hinauf zur unteren Wirbelsäule. Brennen, brennen, brennen“, sagte Bath. „Meine Füße waren taub. Es brannte die Nerven in meinen Beinen und in meiner Wirbelsäule aus.“

Sie sagte, sie habe auch „schreckliche Blutergüsse“ an ihren Extremitäten, einen trockenen Mund, eine Verschlechterung der Sehkraft, Gehunfähigkeit, Zysten an den Nieren, Gallensteine in der Blase, Wadenkrämpfe, Muskelkrämpfe, Depressionen, Gehirnnebel und eine Gewichtszunahme von 20 Pfund Wasser.

Dies sind die klassischen Symptome des Guillain-Barré-Syndroms“, so Beth.

Bath vermutete, dass der Impfstoff die Symptome auslöste, aber die Ärzte zögerten zunächst, diese Schlussfolgerung zu ziehen.

Bath sagte dem Defender:

Ich wusste nicht, was das Guillain-Barré-Syndrom ist, aber es ist eine sehr bekannte Sache, mit der man direkt ins Krankenhaus gehen muss. Und [mein Neurologe] hätte mich direkt ins Krankenhaus schicken können. Der Neurologe hat es versäumt, das Protokoll zu befolgen und mich ins Krankenhaus zu bringen, obwohl er die Krankheit hätte heilen können.

Dreimal bin ich zu ihm gegangen, und er hat mich nach Hause geschickt“, sagte sie, und er sagte ihr: „Mit Ihnen ist alles in Ordnung. Sie haben eine Neuropathie, weil Sie älter sind.“

Als Bath ihrem Arzt sagte, die einzige Erklärung, die ihr einfiel, sei, dass sie vor zweieinhalb Wochen geimpft worden war, „hat er mich praktisch aus der Praxis geworfen“, sagte sie. „Und dann rief ich ein drittes Mal an. Ich sagte, meine Beine brennen immer noch … können Sie mir helfen? Und sie weigerten sich, mich zu sehen.“

Dann wurde es noch schlimmer.

Mehr als ein Jahr nach der Impfung mit dem J&J-Impfstoff traten bei Bath neue Symptome auf, darunter eine teilweise Lähmung des Verdauungstrakts, was ihrer Meinung nach „bedeutet, dass das COVID-19-Spike-Protein [noch] lebt und Schaden anrichtet“, obwohl es „eigentlich ein totes Virus sein sollte, wie man uns sagte.“

Die Ärzte schrieben die neuen Symptome dem Morbus Crohn zu, einer Art entzündlicher Darmerkrankung, da Bath eine Autoimmunerkrankung in der Vergangenheit hatte.

Doch Bath war mit dieser Diagnose nicht einverstanden:

„Ich hatte das Gefühl zu sagen: Schatz, ich hatte schon Morbus Crohn, als noch niemand Morbus Crohn kannte, und ich musste mich 13 Jahre lang damit herumschlagen. Ich sagte, das ist nicht Morbus Crohn … Das ist die Lähmung durch die Spritze“.

Bath beschrieb, dass sie von den Ärzten „getadelt und angeschrien“ wurde, als sie auch nur andeutete, dass ihre gesundheitlichen Probleme mit dem Impfstoff zusammenhängen könnten. Erst als sie einen Arzt für Naturheilkunde aufsuchte, erhielt sie endlich Hilfe, Aufmerksamkeit und eine konkrete Diagnose.

Sie sagte:

Ich kam rein, er sah mich an und sagte: ‚Ich weiß, was Sie haben. [Als ich ihn das erste Mal sah, sagte er: Sie haben Lähmungen in Ihrer Wirbelsäule und in Ihren Beinen. Haben Sie den [Johnson & Johnson-Impfstoff] genommen oder anderen Impfstoff?

„Er sagte: ‚Ich habe ein Gegenmittel dafür, ein homöopathisches Gegenmittel für die Peristaltik. Und tatsächlich, es funktionierte. Hat es perfekt funktioniert? Nein. Aber es hat mir das Leben gerettet.“

Als sie ihrer Kardiologin die Nachricht von der erfolgreichen Behandlung mitteilte, so Bath, „fing sie an, mich anzuschreien, diese nette, freundliche Frau, die nicht einmal etwas mit dem Impfstoff zu tun hat“.

Vom Arbeitgeber zur Impfung gezwungen

Bath zögerte zunächst, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, sagte aber, dass sie aus beruflichen Gründen dazu gezwungen wurde.

Sie entschied sich für die Einzeldosis des J&J-Impfstoffs, weil „ich mir dachte, eine [Dosis] ist besser als zwei“.

Obwohl Bath zugab, dass es Informationen gibt, die Menschen mit Autoimmunerkrankungen raten, den J&J-Impfstoff zu meiden, sagte sie, dass sie „20 Jahre lang auf natürlichem Wege in Remission war“.

Aber sie glaubt auch, dass sie mit dem Impfstoff von Pfizer oder einem anderen COVID-19-Impfstoff nicht unbedingt besser dran gewesen wäre.

„Wer weiß? Wenn ich unter Druck gesetzt worden wäre, den Pfizer-Impfstoff zu nehmen, wäre ich vielleicht schlechter dran gewesen“, sagte Bath.

Bath wies auch darauf hin, dass die spezifische Dosis von J&J, die sie erhielt, aus der Produktionsanlage von Emergent BioSolutions in Baltimore stammte, die später nach Berichten über regulatorische Probleme geschlossen wurde.

Die Verletzungen und Nebenwirkungen, die Bath erlitt, haben ihre Arbeitsfähigkeit stark beeinträchtigt.

Bath sagte dem Defender:

Früher habe ich 10–12 Stunden am Tag gearbeitet. Seit 16 Monaten bin ich nicht mehr in der Lage, zu arbeiten. Mein Neurologe lehnte auch die Invalidität ab, was mich in die Armut trieb.

Meine größte Angst ist es, obdachlos zu werden. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und nie um Hilfe gebeten … Ich habe jeden Tag geweint und war definitiv selbstmordgefährdet … Ich konnte nicht arbeiten und [diese Erfahrung] hat mich völlig in die Armut getrieben. Ich war ein paar Mal kurz davor, obdachlos zu werden … Ich habe mein ganzes Geld verpulvert.

Glücklicherweise, so Bath, entdeckte sie die Vaccine Injury/Side Effects Support Group, über die The Defender letzten Monat berichtete.

Bath sagte, die Mitgliedschaft in der Selbsthilfegruppe habe ihr „bestätigt, dass ich nicht allein bin und dass Ärzte absichtlich lügen, überall auf der Welt“, und fügte hinzu: „Gott sei Dank gibt es Catherines Gruppe“, womit sie sich auf deren Gründerin Catherine Parker bezieht, die ebenfalls durch den J&J-Impfstoff geschädigt wurde.

„Wir alle tauschen Informationen, Symptome und Informationen darüber aus, was uns hilft“, sagte Bath und bezog sich dabei auf ihre Interaktionen mit anderen Mitgliedern der Selbsthilfegruppe.

Laut Bath hat es mir das Herz gebrochen“, die große Anzahl von Teilnehmern in solchen Gruppen zu sehen und mit ihnen zu interagieren, aber gleichzeitig hat es mir auch ein gewisses Maß an Trost gegeben, zu wissen, dass ich nicht verrückt bin“.

„Die Ärzte sagen mir, ich sei verrückt“, so Bath. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Gemeinheit erlebt“, und fügte hinzu: „Wissen Sie, Freunde verschwinden, die Familie verschwindet. Ich danke Gott für diese Gruppen, aber ich wünschte, sie wären nicht notwendig.

Laut Bath steht die Selbsthilfegruppe jedoch auch vor Herausforderungen – insbesondere vor der versuchten Zensur durch Facebook, wo die Gruppe gehostet wird.

„Die Tatsache, dass wir eine Verbindung herstellen – sie versuchen immer wieder, uns abzuschalten“, sagte Bath.

Bath erzählte dem Defender, dass sie vor ihren Verletzungen einen neuen Lebensabschnitt plante – Life Coaching.

„Menschen zu helfen, Morbus Crohn vorzubeugen, Lebensmittelvergiftungen vorzubeugen … das hatte ich schon alles geplant … und ich würde ein erfülltes Leben haben. Es war alles geplant … Ich liebte jedes bisschen von dem, was ich tat.“

Ihre Verletzungen haben ihren Plan zwar verzögert, aber nicht beendet. Sie erzählte dem Defender, dass sie eine Zertifizierung als Lebensberaterin für Traumaheilung absolviert hat, und fügte hinzu:

Meine Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, so gesund wie möglich zu werden, und ich mache diese zusätzliche Zertifizierung für Trauma, weil wir alle in den letzten fünf oder sechs Jahren traumatisiert wurden.

Und außerdem … meine beiden Schwerpunkte sind jetzt, Menschen mit Morbus Crohn zu helfen, aber vor allem mit den Impfverletzungen … das sind meine beiden Ziele.

Bath hofft, dass sie auf diese Weise die breite Öffentlichkeit für das Geschehen sensibilisieren kann.

„Wir müssen die Öffentlichkeit wissen lassen, dass es sich nicht um eine politische Angelegenheit handelt“, sagte Bath. „Beide Seiten wurden geschädigt, und wir sitzen alle im selben Boot.

Sie fügte hinzu: „Wir können den Aufsichtsbehörden nicht trauen, weil sie alle im Besitz von Yale und Harvard und allem anderen sind.“