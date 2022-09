Eskalation: Jüngste Ereignisse deuten auf eine wachsende wirtschaftliche Gefahr hin

Eine häufige Aussage von Leuten, die alternativen Ökonomen kritisch gegenüberstehen, ist, dass wir die Krise schon so lange vorhersagen, dass „wir Recht haben werden“. Das sind in der Regel Leute, die die Natur des wirtschaftlichen Niedergangs nicht verstehen – es ist wie eine Lawine, die sich mit der Zeit aufbaut, dann losbricht und schnell eskaliert, während sie den Berg hinunterfließt. Was sie nicht begreifen, ist, dass sie GERADE JETZT inmitten eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs stehen und es nur nicht sehen können, weil sie sich an die Gegenwart von Schnee und Kälte gewöhnt haben.

Der wirtschaftliche Niedergang ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht, und auch wenn es ein Ereignis wie den Börsenkrach von 1929 oder den Crash von 2008 gibt, sind diese Momente der Panik nichts anderes als die Trümmer, die die große Welle des taumelnden Eises hinterlässt, die jeder weit im Voraus hätte kommen sehen müssen, aber er hat sich geweigert.

Im Jahr 2022 ist die Aufgabe, die Menschen zu warnen, viel einfacher als früher, weil wir die Mitte des Niedergangsprozesses weit hinter uns gelassen haben. Aber, ob Sie es glauben oder nicht, ich höre auch heute noch Leute, die behaupten, wir Analysten seien „Untergangsverkünder“. Die Macht der vorsätzlichen Ignoranz ist wirklich erstaunlich. Sie reicht aus, um einen Menschen blind zu machen für eine Stagflationskrise, Unterbrechungen der Versorgungskette, schnell steigende Preise, ein Gemetzel an den Aktienmärkten, Instabilität an den Anleihemärkten, Rekordschulden der Verbraucher und internationale Konflikte.

Wenn jemand die Gefahren, die vor ihm liegen, nicht erkennen kann, ist er wahrscheinlich eine Verschwendung von Zeit und Raum und dazu bestimmt, im Eis begraben zu werden; man kann nichts für ihn tun. Ja, es gibt einige Menschen da draußen, die nicht mit den Informationen in Berührung kommen, und wir müssen sie berücksichtigen, aber meine Priorität liegt bei den Menschen, die wach und aufmerksam sind, und ich versuche, ihnen ein Gefühl dafür zu vermitteln, an welchem Punkt des Kollapsprozesses wir uns befinden.

Im letzten Monat gab es einen beträchtlichen Anstieg der wirtschaftlichen und geopolitischen Aktivitäten, die darauf hindeuten, dass wir in eine neue Phase eintreten, und es ist nicht überraschend, dass sich das alles kurz vor dem Oktober anhäuft.

Hier sind die Ereignisse, die ich für besonders besorgniserregend halte:

The European Energy Crisis

Dieses Ereignis habe ich seit der russischen Invasion in der Ukraine vorausgesagt, und nun ist es eingetreten. Ich habe in meinem kürzlich erschienenen Artikel „Europe Is Facing Energy Disaster And It’s Going To Bleed Over Into The US“ ausführlich darüber geschrieben, sodass ich diese Informationen hier nicht noch einmal aufwärmen werde. Worauf ich hinweisen möchte, ist der völlige Mangel an Planung seitens der europäischen Beamten, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Es ist so, als ob sie eine Katastrophe des gesamten Spektrums WOLLEN.

Russland hat die Erdgaslieferungen nach Europa, die etwa 40 % der gesamten Energieressourcen der EU ausmachen, inzwischen vollständig eingestellt. Die europäischen Benchmark-Erdgaspreise sind vor einer Woche um 28 % in die Höhe geschnellt, zusätzlich zu der bereits bestehenden Inflation. Auch die Öllieferungen nach Europa sind stark rückläufig, und die EU-Regierung hat sich verpflichtet, die restlichen russischen Öleinfuhren auf dem Seeweg bis Ende des Jahres zu kappen. Leider haben sie kaum Lösungen für das Problem auf der Angebotsseite angeboten.

Es war die Rede davon, die Einfuhren alternativer Ressourcen aus anderen Ländern zu erhöhen, aber die EU kauft bereits etwa 75 % des gesamten Flüssiggases aus den USA auf. Die OPEC-Ölproduzenten haben angedeutet, dass sie in nächster Zeit nicht versuchen werden, ihre Produktion zu erhöhen (wahrscheinlich, weil sie es aufgrund der Inflation der Betriebskosten nicht können). Es gibt KEINE Reserve-Energieressourcen für Europa; sie existieren derzeit nicht.

Sie werden versuchen, alles an Kohle, Öl und Gas aufzukaufen, was sie auf dem Markt finden können, während sie die Preise für andere Länder noch weiter in die Höhe treiben. Sie werden immer noch zu wenig haben, was bedeutet, dass die Menschen in diesem Winter frieren werden.

Im besten Fall herrschen milde Temperaturen, und die Menschen kommen gerade so mit einem Minimum an Heizkosten über die Runden. Aber die EU-Industrie wird leiden, und viele Hersteller werden ihre Produktion drosseln (was die globale Lieferkette weiter belastet).

Die Kerninflation steigt weiter an

Wie ich letzte Woche in meinem Artikel „It’s A Fact That Needs Repeating: Die US-Notenbank ist ein Selbstmordattentäter“ gewarnt habe, steigt die Inflation trotz der fortgesetzten Zinserhöhungen der US-Notenbank weiter an, was der Zentralbank noch mehr Munition gibt, um höhere Zinsen bei extremer Wirtschaftsschwäche zu rechtfertigen.

Der jüngste Verbraucherpreisindex zeigte einen Anstieg auf 8,3 % und war ein Schock für die Märkte, die allgemein mit einem Rückgang gerechnet hatten. Dies ist das Wesen der Stagflation – selbst bei sinkender Nachfrage steigen die Preise weiter oder bleiben über längere Zeiträume hoch. Die Stagflation der 1970er-Jahre hielt ein Jahrzehnt lang an, bis die Fed die Zinsen auf 21 % anhob und die Beschäftigung Anfang der 1980er-Jahre zusammenbrach.

Das bedeutet nicht, dass die Zinssätze diesmal auf 21 % steigen werden; das müssen sie auch nicht. Alles, was es bräuchte, ist eine Federal Funds Rate von etwa 4 bis 5 %, um unser derzeitiges QE-abhängiges System zum Einsturz zu bringen. Auf der nächsten Fed-Sitzung in diesem Monat wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet, manche sagen sogar eine Erhöhung um 100 Basispunkte voraus. Damit wären die Märkte und die Beschäftigung kurz vor dem Absturz, obwohl ich glaube, dass wir noch bis 2023 Zeit haben, bevor die Arbeitslosigkeit wirklich in die Höhe schießt.

Putins Treffen mit Xi

Während ich diese Zeilen schreibe, trifft Wladimir Putin mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen, und der Inhalt der Konferenz ist noch unklar. Es gibt die offensichtlichen Punkte der Übereinstimmung, wie Chinas fortgesetzte Käufe von russischem Öl und anderen Rohstoffen, sowie den laufenden Plan, bis 2025 eine Pipeline nach China zu bauen. Es gibt auch eine strategische Zusammenarbeit, die sich in den jüngsten Marineübungen zwischen den beiden Nationen rund um Japan und Taiwan zeigt.

Der Zeitpunkt des Treffens ist für mich besorgniserregend, denn die Hauptsaison für eine mögliche chinesische Invasion Taiwans rückt immer näher (Oktober ist der beste Monat für Seemanöver, um Taifune zu vermeiden). China müsste sich auch nicht unbedingt auf eine Bodeninvasion einlassen. Es könnte einfach den gesamten Import-/Exporthandel mit anderen Ländern als China abschneiden und Taiwan aushungern, bis es die Wiedervereinigung akzeptiert.

Dann wäre da noch die Frage der Ukraine und der Waffenverkäufe. Bei der Menge an Propaganda, die vom ukrainischen Geheimdienst und der NATO kommt, ist es schwer zu sagen, was tatsächlich passiert, aber ich vermute, dass Russland seine Strategie ändert und sich neu positioniert, um Raketen und Artilleriebeschuss auf die Infrastruktur, einschließlich der Stromnetze und der Wasserversorgung, einzusetzen. Dies ist eine Taktik, die Russland monatelang (bis zu dieser Woche) vermieden hat, was überraschend ist, da eine der ersten Maßnahmen, die die USA bei einer Invasion ergreifen, darin besteht, die wichtigste Infrastruktur zu zerstören (wie wir es im Irak getan haben). Man sollte meinen, Russland hätte dasselbe getan, aber vielleicht hat es sich dieses Szenario für den Winter aufgehoben, wenn es für die Ukraine schwieriger ist, damit fertig zu werden.

Dadurch würde die Ukraine im kommenden Winter für den größten Teil der Bevölkerung praktisch unbewohnbar. Möglicherweise will Putin sicherstellen, dass China ein verlässlicher Wirtschaftspartner bleibt, falls der geopolitische Druck zunimmt. Möglicherweise gehen sie sogar einen Deal zur gegenseitigen Unterstützung ein: China übernimmt Taiwan, während Russland die Ukraine zu einer Rohstoffwüste macht, und beide unterstützen einander wirtschaftlich, wenn die NATO-Länder versuchen, Sanktionen gegen China zu verhängen. Wahrscheinlich werden wir das erst im Oktober erfahren, aber der Zeitpunkt des Treffens sollte uns aufhorchen lassen.

Wenn es in Taiwan und in der Ukraine kracht, werden die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen abgebrochen und der Zugang des Westens zu Chinas Produktion unterbrochen. Das ist sicherlich ein Problem für die chinesische Wirtschaft, was der Grund dafür sein könnte, dass China seine massenhaften Abriegelungen auch dann noch fortgesetzt hat, als alle anderen Regierungen sie bereits aufgegeben hatten. Könnte dies eine Übung für zivile Kontrollen in einem drohenden Kriegsumfeld sein?

Chinas globale Dominanz bei Importen und Exporten verleiht dem Land jedoch einen beträchtlichen wirtschaftlichen Einfluss auf den Handel. Viele Länder würden Sanktionen gegen sie nicht unterstützen. Außerdem könnten die riesigen Bestände an US-Dollars und -Schatzpapieren als Waffe eingesetzt werden, um den Weltreservestatus des Dollars zu beschädigen oder zu zerstören. Wenn China in diesem Jahr in Taiwan einmarschiert, sind alle Wetten ungültig – der wirtschaftliche Niedergang wird sich von da an rasant fortsetzen.

Es gibt noch viele andere Trends, die das Crash-Umfeld beeinflussen, aber die oben genannten Faktoren sind die jüngsten und haben das größte Potenzial, weltweit einen Dominoeffekt auszulösen. Die Frage, die sich immer wieder stellt, lautet: „Was können wir dagegen tun?“ Im Hinblick auf die Prävention können wir nicht viel tun. Was wir jedoch machen können, ist, uns vor Ort darauf vorzubereiten, den Sturm zu überstehen. Das bedeutet, dass man sich mit dem Nötigsten eindecken sollte, bevor es noch teurer wird oder gar nicht mehr vorhanden ist. Werden Sie Produzent und erlernen Sie eine wertvolle Fähigkeit, um in einer erschöpften Wirtschaft zu überleben. Organisieren Sie sich mit Menschen vor Ort, die auf der gleichen Seite stehen, um Sicherheit und alternative Handelsmöglichkeiten zu schaffen.

Es ist zu hoffen, dass die aufmerksamen Bürger die Herausforderung annehmen und sich umfassend organisieren, denn das schlimmste Szenario wäre eine große Masse völlig isolierter Menschen, die alle gegeneinander wetteifern, anstatt sich für die gemeinsame Sicherheit einzusetzen. Selbst in einem langsamen Zusammenbruchsszenario ist dies ein Problem, da die Kriminalität zunimmt; planen Sie also die Zusammenarbeit mit anderen ein, wenn Sie unvermeidliche Dritte-Welt-Zustände vermeiden wollen.