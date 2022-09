Jonathan Engler über Anomalien in der Statistik der überzähligen Todesfälle aus Norditalien im Frühjahr 2020

Da wir über die Ursprünge und die frühe Geschichte des SARS-2-Ausbruchs sprechen, lohnt es sich, einen Blick auf Jonathan Englers faszinierende Analyse der Daten zur Gesamtmortalität in Norditalien in den ersten Tagen des Ausbruchs zu werfen. Er stellt die Frage, warum, wenn es in Norditalien bereits im August 2019 eine gemeinschaftliche Übertragung gab, niemand eine erhöhte Sterblichkeit beobachtete, bis die Gesundheitsbehörden ihre zunehmend berüchtigten landesweiten Abriegelungen verhängten. Engler schreibt: „In fast allen Veröffentlichungen, die über [Daten zu Infektionen vor der Pandemie] berichten, scheint die Bedeutung der Tatsache, dass bis zur Ausrufung des Notstands keine übermäßige Sterblichkeit zu beobachten ist, übersehen worden zu sein.“ Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass diese ganze Frage eifrig vermieden wurde; sie wirft in der Tat unangenehme Probleme auf.

Engler schreibt:

Stellen Sie sich vor, es gäbe gar keinen Virus, sondern die Regierungen hätten aus einem anderen Grund beschlossen, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen:

Die Aufforderung, bei Husten, Fieber oder anderen Symptomen nicht zur Gesundheitsversorgung zu gehen, zum einen, um die Gesundheitsversorgung zu „schützen“, und zum anderen, weil man sich bei jedem Kontakt mit der Gesundheitsversorgung höchstwahrscheinlich eine tödliche Krankheit zuzieht.

Anweisung an das Gesundheitspersonal, sich zu isolieren, wenn bei ihnen (oder in manchen Fällen bei jemandem in ihrem Haushalt) ein positiver Test auf eine bestimmte Krankheit vorliegt, auch wenn sie keine Symptome haben.

Das frei halten von Betten in Vorbereitung auf eine „Überfüllung“.

Terrorisierung und Isolierung älterer Menschen, insbesondere derjenigen, die in Pflegeheimen leben, Verweigerung von Verwandtenbesuchen und Reduzierung oder Abschaffung persönlicher Besuche von Gesundheits- und Sozialpflegern.

Nutzung der gesamten Staatsmaschinerie sowie aller sozialen Medien und der herkömmlichen Mainstream-Medienkanäle, um ein übertriebenes Narrativ der Angst zu verbreiten, das auf die Öffentlichkeit abzielt und auch auf das Gesundheitspersonal übergreift, obwohl erwiesen ist, dass Stress eine Reihe von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit hat, einschließlich der Immunsuppression.

Massive Überbeanspruchung einer Behandlung (Beatmung), für die es keine solide Evidenzbasis gibt und von der inzwischen bekannt ist, dass sie extrem schädlich ist.

Die Umsetzung einer solchen Politik hätte zu Protesten auf den Straßen geführt, bei denen die Menschen erklärt hätten, dass „mit Sicherheit Tausende von Menschen sterben werden“, und damit hätten sie zweifellos Recht gehabt.

Engler weist auf die merkwürdige Tatsache hin, dass sich die frühe italienische Übersterblichkeit offenbar nicht von einer italienischen Provinz zur anderen ausbreitete – als Folge der Virusinfektionen, die sich von einem Epizentrum ausbreiteten -, sondern die betroffenen Regionen alle auf einmal traf:

Außerdem häufen sich die überzähligen Todesfälle innerhalb der Grenzen der betroffenen Provinzen, „was bedeutet, dass die Frage, in welcher der 13 Provinzen eine Person lebte, ein viel besserer Prädiktor für den Tod war als die Frage, ob es in den benachbarten Gemeinden eine hohe Sterberate gab.“ Für Engler impliziert dies Verwaltungsentscheidungen auf Provinzebene hinsichtlich der Rationierung der Pflege und der Versorgung der Bedürftigen, insbesondere angesichts von Personalknappheit.

Ich empfehle Ihnen, den gesamten Artikel (hier das Original und hier von Google übersetzt) von Engler zu lesen. Was Anfang 2020 in Norditalien geschah, war einzigartig. Das gesamte Land verzeichnete in der ersten Welle dramatische Sterblichkeitsstatistiken, die ausschließlich auf Todesfälle in einigen wenigen nördlichen Regionen zurückzuführen waren. Diese Statistiken haben die Reaktion in ganz Europa stark beeinflusst; von Deutschland bis Norwegen gingen alle davon aus, dass sie das gleiche Schicksal erwartete. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Sterblichkeitsrate bei SARS-2 in Europa und weltweit dramatisch variierte, trotz der überall verhängten Maßnahmen.

Zu Englers Hypothesen möchte ich noch die Bedeutung der viralen Interferenz hinzufügen: Auch wenn wir diesen Effekt nicht vollständig verstehen, ist doch klar, dass Influenza und SARS-2 nicht zur gleichen Zeit in derselben Bevölkerung auftreten können. Die Abriegelungen gingen in vielen Ländern mit einem raschen Einbruch der Grippeinfektionen einher, auf den fast unmittelbar ein Anstieg der SARS-2-Mortalität folgte. Es lohnt sich zu fragen, ob die Grippe und andere verbreitete Atemwegsviren aufgrund von Interferenzeffekten tatsächlich vor neuen Erregern schützen, und ob unsere Panikmaßnahmen in den meisten Fällen nicht einfach nur die Konkurrenz von SARS-2 durch andere Viren verringert haben. Ich halte auch an meiner Theorie fest, dass SARS-2 vor Omikron ein durch Begleitpersonen übertragener Erreger war, der besonders in Gesundheitseinrichtungen gedieh. Die Notfallmaßnahmen, einschließlich der Massentests, hatten zur Folge, dass so viele SARS-2-Patienten wie möglich aufgesammelt und in Umgebungen gebracht wurden, in denen das Pflegepersonal die Übertragung vermitteln konnte – also genau dort, wo SARS-2 die meisten Todesfälle verursacht.