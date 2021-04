Chile: Älterer Frau wird der Zutritt zum Supermarkt verweigert, weil sie keine Erlaubnis der Regierung zum Kauf von Lebensmitteln erhalten hat

Ein Video aus Chile zeigt eine ältere Frau, der der Zutritt zu einem Supermarkt verweigert wird, weil sie nicht die notwendige Regierungserlaubnis erhalten hat, um Lebensmittel unter den Covid-Regeln des Landes zu kaufen.

Der Clip zeigt die offenbar eine 100-jährige Frau, die verwirrt zu sein scheint, als ihr von uniformierten Sicherheitsleuten der Zutritt verweigert wird.

„Leider sind die Maßnahmen der Regierung nicht für die Schwächsten gedacht, nicht jeder kann mit der Technik umgehen, nicht jeder hat Zugang zum Internet“, twitterte Radio Villa Francia zusammen mit dem Video.

Adulta mayor de 100 años es impedida de comprar alimentos en un supermercado „LIDER“ por no portar su permiso temporal. Lamentablemente las medidas del gobierno no son pensadas para los mas vulnerables, no todxs manejan la tecnología, no todxs tienen acceso a internet. pic.twitter.com/HrgdC7BpgM