Umfrage: „Signifikanter Anteil der Briten“ sagt, dass sie den Lockdown genossen haben

Eine neue Umfrage der Sunday Times zeigt, dass ein „signifikanter Anteil der Briten“ der Meinung ist, dass sie den Lockdown genossen haben, wobei jüngere Leute eher sagen, dass sie die COVID-19 Einschränkungen mochten.

Die Umfrage gab den Befragten eine Reihe von Antworten, um ihre Vorliebe oder Abneigung für Lockdowns zu messen. Insgesamt sagten über 16 Prozent, dass sie Lockdown mögen oder sehr mögen.

Die Zahlen sind sogar noch alarmierender, wenn es um junge Menschen geht. 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen gaben an, dass sie die Abriegelung mögen oder sehr mögen, während 22 Prozent der 25- bis 34-Jährigen dasselbe sagten.

A small but significant proportion of the population have enjoyed lockdown, according to a survey. Over 16% said on balance they’ve liked lockdown pic.twitter.com/ZKruzPVl62