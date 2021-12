China: Corona-Täter werden gedemütigt und durch die Straßen geführt

Aus der chinesischen Stadt Jingxi sind Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Bereitschaftspolizisten Bürger, die gegen die Covid-Regeln verstoßen haben, durch die Straßen geführt werden. Vier Personen in Schutzanzügen werden von Polizeibeamten festgehalten. Die Verdächtigen tragen Plakate mit ihren Namen und Fotos um den Hals. Die Zuschauer werden von einer großen Gruppe von Polizisten in Schach gehalten.

NEW – Chinese lockdown rule-breakers publicly shamed and paraded through the streets carrying placards with their names in Cultural Revolution-style disciplinary measures. pic.twitter.com/vGVvveRsmZ