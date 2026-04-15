China demütigt Trumps Blockade-Plan – Iran übernimmt Kontrolle über Hormus

Dramatische Entwicklungen im Persischen Golf

In einem aktuellen Gespräch aus dem buddhistischen Südostasien hat der renommierte Geopolitik-Analyst Pepe Escobar gemeinsam mit seinem Gesprächspartner Nema die dramatischen Entwicklungen im Persischen Golf beleuchtet.

Nur wenige Tage nach dem Scheitern der Verhandlungen in Islamabad hat US-Präsident Donald Trump eine Blockade iranischer Häfen und der Straße von Hormus angekündigt. Escobar sieht darin nicht nur einen strategischen Fehlschlag, sondern einen kindischen PR-Coup, der vor allem China ins Visier nimmt – und der bereits in den ersten Stunden demütigend entlarvt wurde.

Blockade-Ankündigung und politische Eskalation

Der 14. April 2026 markiert einen weiteren Tiefpunkt in der ohnehin chaotischen Außenpolitik der zweiten Trump-Administration.

Nach über 21 Stunden zäher Verhandlungen in Islamabad, bei denen US-Vizepräsident JD Vance die amerikanische Seite anführte, verkündete Trump plötzlich eine umfassende Blockade aller iranischen Häfen und Schiffe.

Für Escobar ist diese Ankündigung nichts anderes als ein Ausdruck von Trumps „vierjähriger Psyche“: ein kindischer Reflex eines Mannes, der glaubt, Iran blockiere die Welt – obwohl niemand ihm je die komplexe Fünf-Stufen-Passage durch die Straße von Hormus erklärt hat.

Militärische Realität widerspricht der Rhetorik

Die militärische Realität spricht eine andere Sprache.

Um eine echte Blockade durchzusetzen, bräuchte die USA eine gewaltige Armada – Schiffe, Zerstörer, Flugzeugträger, Helikopter, Schnellboote und Drohnen in enormer Zahl. Diese Armada existiert schlicht nicht.

Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln kreuzt weit draußen im Arabischen Meer, praktisch im östlichen Golf von Oman, also Hunderte Kilometer von der eigentlichen Meerenge entfernt.

Der zweite große Träger, die USS George H. W. Bush, befindet sich vor der Küste Namibias – weil er den Roten Meer nicht durchqueren kann. Grund: Die Huthi (Ansarallah) warten dort bereits auf jede amerikanische Einheit.

Die USA umrunden Afrika, um einer Konfrontation auszuweichen. Escobar nennt das „absolut bemerkenswert“ und ein klares Zeichen von Feigheit.

Zweifel selbst aus US-Kreisen

Selbst der ehemalige NATO-Admiral James Stavridis, inzwischen CNN-Experte, hat öffentlich eingestanden, dass die USA weder die Schiffe noch die Logistik für eine echte Blockade besitzen.

Die Pentagon-Maschinerie arbeitet langsam; es würde Monate dauern, eine schlagkräftige Flotte zusammenzustellen.

Bis dahin existiert die Blockade nur auf dem Papier. Sogar das US-Zentralkommando (CENTCOM) spricht von einer selektiven Blockade: Nur Schiffe, die direkt aus oder nach Iran fahren, sollen betroffen sein.

Westliche Tanker, Schiffe aus den Emiraten oder Südkorea dürfen theoretisch passieren.

Erste praktische Widerlegung

Genau das geschah bereits am ersten Tag.

Ein chinesisches Tankschiff – Eigentum einer Reederei aus Shanghai, unter malawischer Flagge – verließ den Hafen der Vereinigten Arabischen Emirate und durchquerte die Straße von Hormus völlig unbehelligt.

Das Schiff sendete offen auf allen Kanälen seine Position, damit die ganze Welt zuschauen konnte. Kein einziges amerikanisches Kriegsschiff griff ein.

Für Escobar ist das der Beweis: Die Blockade ist eine gigantische PR-Inszenierung, die niemand ernsthaft durchsetzen kann.

China als eigentlicher Adressat

Noch brisanter wird die Lage, wenn man China einbezieht.

Escobar erklärt klipp und klar: Diese sogenannte „Blockade Irans“ ist in Wirklichkeit eine Blockade Chinas.

Sollten die USA beginnen, chinesische Tankschiffe zu stoppen, zu umleiten oder gar zu bedrohen, wird die Volksbefreiungsarmee (PLA Navy) sofort eine Kampfgruppe in die Region entsenden.

Dann stünden sich US- und chinesische Marine in Sichtweite gegenüber – im Golf von Oman und im Arabischen Meer.

Iran übernimmt Kontrolle über Hormus

Iran hat unterdessen die volle Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen.

Die Revolutionsgarden (IRGC) haben bereits angekündigt, keine Maut mehr an Dritte zu zahlen.

Die neue Ordnung in der Meerenge wird gemeinsam mit Oman geregelt – zwei Anrainerstaaten, die sich bereits abstimmen. Die USA spielen dabei keine Rolle mehr.

Iran verfügt zudem über eine gewaltige Schattenflotte mit 160 bis 170 Millionen Barrel Öl, die bis Mitte Juli reicht. Eine Blockade würde die Islamische Republik wirtschaftlich kaum treffen.

Gescheiterte Verhandlungen in Islamabad

Die Verhandlungen in Islamabad waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Die iranische Delegation unter Führung von Ali Larijani („Kalibah“) war hochprofessionell vorbereitet: Rechts-, Wirtschafts- und Technikteams saßen bereit, mit detaillierten Unterlagen zu jedem Thema.

JD Vance hingegen musste mehrmals ins Weiße Haus und sogar mit Benjamin Netanjahu telefonieren.

Die Iraner forderten Respekt und Realismus; die Amerikaner kamen mit Maximalforderungen und wirtschaftlichen Interessen.

Spannungen im Golf

Gleichzeitig zerbricht das Golf-Kooperationsrat (GCC) vor aller Augen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate führen einen offenen Schattenkrieg gegen Iran. Saudi-Arabien hingegen manövriert vorsichtiger und sucht Gespräche mit mehreren Partnern.

Oman und Katar bleiben neutral und bereiten sich auf die neue Hormus-Ordnung vor.

Strategisches Gesamtbild

Das große strategische Bild ist eindeutig: Es geht nicht primär um Iran, sondern um die Eindämmung Chinas.

Die USA wollen die Energierouten kontrollieren – zuerst Hormus, notfalls die Straße von Malakka.

Für die globale Wirtschaft hat dies bereits spürbare Folgen, unter anderem steigende Ölpreise.

Fazit

Das Fazit des Gesprächs: Das geopolitische Machtgefüge verschiebt sich sichtbar.

Während die USA mit internen und strategischen Problemen kämpfen, festigen Iran, China und andere Akteure ihre Position.

Die Straße von Hormus bleibt unter iranischem Einfluss – und die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung aufmerksam.