Über 20 von den USA genehmigte Schiffe passieren die Straße von Hormus, während Trump die Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Pakistan ins Auge fasst und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

CENTCOM: „In den ersten 24 Stunden hat es kein Schiff geschafft, die US-Blockade zu durchbrechen , und sechs Handelsschiffe folgten der Anweisung der US-Streitkräfte, umzukehren und in einen iranischen Hafen am Golf von Oman zurückzukehren“, hieß es. WSJ: 20 von den USA genehmigte Schiffe haben die Blockade passiert , die keine iranischen Häfen angelaufen haben .

, und und in einen iranischen Hafen am Golf von Oman zurückzukehren“, hieß es. WSJ: , die . Die Diplomatie ist noch nicht gescheitert, wie Bloomberg berichtet: Der Iran erwägt eine kurzfristige Unterbrechung der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus . Trump erklärt gegenüber der NYP, dass die Gespräche in zwei Tagen in Pakistan erneut stattfinden könnten .

. Trump erklärt gegenüber der NYP, dass in Pakistan . Die Vermittler bemühen sich, in den kommenden Tagen eine weitere Runde von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran auf die Beine zu stellen : Der Iran bietet Berichten zufolge ein fünfjähriges Moratorium für sein Atomprogramm an , während die USA 20 Jahre fordern.

: Der Iran bietet Berichten zufolge , während die USA 20 Jahre fordern. Die Saudis gehören zu denen, die ein Ende der US-Blockade der Straße von Hormus fordern, da befürchtet wird, die Houthis könnten die Straße von Bab al-Mandeb sperren. Ein chinesisches Schiff, das die US-Blockade von Hormus testet, scheint eine Kehrtwende zu machen . Nordkorea soll mit Teheran über Gebühren und sichere Durchfahrt verhandeln.

. und sichere Durchfahrt verhandeln. Der Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, lehnt die bevorstehenden Gesprächezwischen der libanesischen Regierung und Israel ab, die für Dienstag um 11 Uhr in Washington, D.C. angesetzt sind.

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🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen den Iran, 15. April)



🎥Video 1: Maria Bartiromo nach einem Besuch im Weißen Haus: „Der Krieg gegen den Iran ist vorbei.”



🎥Video 2: Es gibt keine Seeblockade der Straße von Hormuz. Der lokale Reporter Mojtaba Biglari zeigt Aufnahmen… pic.twitter.com/QARKf8WI3S — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

Über 20 von den USA genehmigte Schiffe passieren die Straße von Hormus: WSJ

Das WSJ berichtet am Dienstagabend: „Nach Angaben zweier US-Beamter haben in den letzten 24 Stunden mehr als 20 Handelsschiffe die Straße von Hormus passiert. Zwar macht der Handelsverkehr nach wie vor nur einen Bruchteil dessen aus, was er vor dem Krieg war, doch stellt der Schiffsverkehr eine Verbesserung an dieser kritischen Engstelle dar.“

Es handelt sich hierbei natürlich um „zugelassene“ Schiffe, deren Durchfahrt durch das US-Militär koordiniert wurde – und dies, nachdem Anfang dieser Woche einige sanktionierte oder nicht zugelassene Schiffe die Durchfahrt in Angriff genommen hatten, bevor sie beschlossen, umzukehren. Mehr dazu laut WSJ:

Zu den Schiffen, die die Meerenge in den letzten 24 Stunden passiert haben, gehören Fracht-, Container- und Tankschiffe, die in den Persischen Golf ein- und auslaufen, sagte einer der Beamten. Einige Schiffe sind ohne eingeschaltete Transponder gefahren, um das Risiko iranischer Angriffe zu minimieren. Die Gefahr durch iranische Angriffe und Seeminen hat die meisten Schiffe davon abgehalten, während des Krieges zu versuchen, die enge Wasserstraße zu durchqueren.

Es bleibt dabei, dass Schiffe, gegen die keine Sanktionen verhängt wurden und die keine iranischen Häfen anlaufen, die von den USA verhängte Blockade passieren dürfen. Doch die Ölpreise und -märkte zeigen sich davon unbeeindruckt, da dies nicht schnell genug geschieht und angesichts der Minen sowie der anhaltenden Bedrohung des Seeverkehrs durch iranische Drohnen und Raketen nicht damit zu rechnen ist, dass sich die sprichwörtlichen Schleusen für den Tankerverkehr in nächster Zeit öffnen werden.

CENTCOM gibt erstes großes Update zur Blockade, Trump deutet Gespräche an

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hat seine erste große Erklärung und das erste Update seit Inkrafttreten der von Trump angeordneten US-Seeblockade der Straße von Hormus veröffentlicht.

„In den ersten 24 Stunden hat es kein Schiff geschafft, die US-Blockade zu passieren, und sechs Handelsschiffe folgten der Anweisung der US-Streitkräfte, umzukehren und wieder in einen iranischen Hafen am Golf von Oman einzulaufen“, hieß es.

IRAN-GESPRÄCHE KÖNNTEN IN DEN NÄCHSTEN ZWEI TAGEN IN PAKISTAN STATTFINDEN: TRUMP GEGENÜBER DER „NY POST“ USA WERDEN DIE VORÜBERGEHENDE AUSNAHMEREGELUNG FÜR SANKTIONEN GEGEN IRANISCHES ÖL, DIE DIESE WOCHE AUSLAUFT, ZULASSEN

„Die Blockade wird unterschiedslos gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder verlassen, einschließlich aller iranischen Häfen am Arabischen Golf und am Golf von Oman“, fügte es hinzu und wies darauf hin, dass derzeit über 10.000 amerikanische Militärangehörige an der Blockademission beteiligt sind. Das regionale US-Kommandozentrum veröffentlichte zudem eine Infografik, aus der hervorgeht, welche Typen der verschiedenen Kriegsschiffe der Marine im Einsatz sind.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Übersetzung von „X“: Mehr als 10.000 US-amerikanische Seeleute, Marines und Luftwaffensoldaten zusammen mit über einem Dutzend Kriegsschiffen und Dutzenden von Flugzeugen führen die Mission aus, Schiffe zu blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. In den ersten 24 Stunden kam kein Schiff durch die US-Blockade hindurch, und 6 Handelsschiffe folgten der Anweisung der US-Streitkräfte, umzukehren und wieder in einen iranischen Hafen am Golf von Oman einzulaufen. Die Blockade wird unparteiisch durchgesetzt gegen Schiffe aller Nationen, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder verlassen, einschließlich aller iranischen Häfen am Arabischen Golf und Golf von Oman. US-Streitkräfte unterstützen die Freiheit der Schifffahrt für Schiffe, die den Hormuz-Straße zu und von nicht-iranischen Häfen durchqueren.

Der Korrespondent von RT ist jedoch vor Ort und hat einen gegensätzlichen Bericht verfasst, der den Behauptungen der USA widerspricht:

There is NO naval blockade of Hormuz Strait — RT Exclusive



Local reporter Mojtaba Biglari shows footage of 'completely secure' Strait



Countries hostile to Iran still not allowed to pass



'Trump granted them permission in a parallel world' pic.twitter.com/nvvAxLZPZk — RT (@RT_com) April 14, 2026

Übersetzung von „X“: Es gibt KEINE Seeblockade der Straße von Hormus — RT Exklusiv Lokaler Reporter Mojtaba Biglari zeigt Aufnahmen der „vollständig sicheren“ Straße Ländern feindlich gegenüber Iran ist der Durchgang immer noch nicht gestattet „Trump hat ihnen in einer parallelen Welt die Erlaubnis erteilt“

Südkorea soll mit dem Iran über Durchfahrtsgebühren und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verhandeln

Washington hat Länder, deren Tanker in der Nähe des Iran festsitzen, dringend aufgefordert, kein Geld an Teheran zu zahlen, um die Durchfahrt durch die gesperrte Straße von Hormus zu ermöglichen. Auch verschiedene Unternehmen der Tanker- und Schifffahrtsbranche haben sich lautstark dagegen ausgesprochen.

Inmitten eines zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran verhandelt Südkorea Berichten zufolge jedoch mit dem Iran über die Durchfahrt von Schiffen durch den Hormuz als vorübergehende Lösung. Die staatlich nahestehende iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet: „Der südkoreanische Reederverband hat ebenfalls vorgeschlagen, als kurzfristige Lösung Mautgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz an den Iran zu zahlen.“

Bislang gibt es dazu keine Bestätigung von Seiten der südkoreanischen Regierung, und zu Beginn des Monats wiesen diese frühere Berichte, wonach Südkorea bereit sei, Gebühren zu zahlen, um seine über zwei Dutzend gestrandeten Schiffe durchzulassen, noch aktiv zurück. Sollte es dazu kommen, würde dies wahrscheinlich eine Verurteilung seitens des Weißen Hauses wegen dieses „Kompromisses“ eines US-Verbündeten nach sich ziehen.

Iran könnte Schiffsverkehr durch Hormuz aussetzen, während chinesischer Tanker ummkehrt

Bloomberg berichtet am Dienstag in einem neuen Artikel, dass „der Iran eine kurzfristige Aussetzung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz in Erwägung zieht, um eine US-Blockade nicht auf die Probe zu stellen und eine neue Runde von Friedensgesprächen nicht zu gefährden, so eine mit den Beratungen in Teheran vertraute Person.“

„Die mögliche Unterbrechung spiegelt den Wunsch wider, eine unmittelbare Eskalation in einer heiklen diplomatischen Phase zu vermeiden, während Washington und Teheran die Logistik für ein weiteres persönliches Treffen klären“, so die Quelle, die darum bat, anonym zu bleiben, da die Beratungen vertraulich sind“, fährt Bloomberg fort. Weiter heißt es: „Die Einschränkung der Schifffahrtsaktivitäten für mehrere Tage wird als ein möglicher, pragmatischer Schritt angesehen, um einen Zwischenfall zu verhindern, der die fragilen Bemühungen zur Wiederaufnahme der Gespräche untergraben könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.“

Dies würde als kurzfristige Deeskalation angesehen werden und deutet darauf hin, dass Teheran tatsächlich noch immer den Wunsch hat, einen hoffnungsvollen, pragmatischen Ansatz zu verfolgen – anstatt nach Ablauf des vorübergehenden Waffenstillstands zum totalen Krieg zurückzukehren. Niemand ist bereit, die Tür für jegliche Diplomatie vollständig zuzuschlagen, und die Bomben schweigen über den Golf hinweg sowie im Iran und in Israel. Nach neuesten Berichten:

Der Nasdaq 100 schien auf dem besten Weg zu sein, seine längste Gewinnserie seit 2021 zu verzeichnen, da der Optimismus, dass die USA und der Iran eine weitere Runde von Friedensgesprächen in Erwägung ziehen, den Ölpreis drückte und die Aktienkurse weltweit ankurbelte.

Chinesisches Schiff, das die US-Blockade der Straße von Hormus testet, scheint eine Kehrtwende zu machen: Die „Rich Starry“ wurde 2023 von Washington auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie Teheran dabei half, Energiesanktionen zu umgehen.

Weitere Tracking-Daten über MarineTraffic:

Two tankers turn away from Strait of Hormuz after US blockade begins



At least two tankers reversed course near the Strait of Hormuz shortly after the start of the US blockade, highlighting the immediate impact on vessel movements. According to #MarineTraffic data, the 188-metre… pic.twitter.com/dRNi7yEgJI — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 13, 2026

Übersetzung von „X“: Zwei Tanker wenden sich nach Beginn der US-Blockade von der Straße von Hormus ab Mindestens zwei Tanker änderten ihren Kurs in der Nähe der Straße von Hormus kurz nach Beginn der US-Blockade um, was den unmittelbaren Einfluss auf Schiffsbewegungen unterstreicht. Laut #MarineTraffic-Daten wendete der 188 Meter lange Tanker Rich Starry innerhalb von Minuten nach Annäherung an den Engpass um. Das Schiff hatte am 13. April den Ankerplatz von Schardscha verlassen und fuhr beladen, mit einem gemeldeten Tiefgang von 11,3 Metern, während es China als Ziel angegeben hatte. Ein zweites Schiff, der 175 Meter lange Tanker Ostria, änderte ebenfalls seinen Kurs nach Annäherung an die Straße von Hormus um.

5-Jahres- vs. 20-Jahres-Atommoratorium

Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Pakistan sind laut der „New York Times“, die sich auf Beamte beider Länder beruft, weitere Details und Hintergründe bekannt geworden. Der Iran signalisierte am Montag, dass er die Urananreicherung für bis zu fünf Jahre einstellen würde. Die Trump-Regierung lehnte das Angebot ab, wie zwei hochrangige iranische Beamte und ein US-Beamter, die mit der „Times“ sprachen, angaben.

Die Position der USA, die zum Teil von Vizepräsident JD Vance geprägt wurde, sieht eine Aussetzung von etwa 20 Jahren vor. Vance hat argumentiert, ein solcher Zeitrahmen sei notwendig, um die nuklearen Fähigkeiten des Iran dauerhaft einzuschränken. „Die Iraner erklärten in einer am Montag übermittelten formellen Antwort, sie würden bis zu fünf Jahren zustimmen, so zwei hochrangige iranische Beamte und ein US-Beamter. Trump habe dieses Angebot abgelehnt, sagte der US-Beamte“, schreibt die NY Times.

„Der Beamte sagte, die USA hätten den Iran zudem aufgefordert, hochangereichertes Uran aus dem Land zu entfernen, und die Iraner hätten darauf bestanden, dass der Brennstoff im Iran verbleibe. Sie hätten jedoch angeboten, ihn erheblich zu verdünnen, damit er nicht zur Herstellung einer Atomwaffe verwendet werden könne“, fügt der Bericht hinzu.

Parteien könnten für Gespräche nach Islamabad zurückkehren

Dieses Hin und Her hinter den Kulissen deutet darauf hin, dass die Vermittlungsgespräche möglicherweise noch nicht ganz beendet sind, auch da die Uhr für den ursprünglich auf zwei Wochen festgelegten Waffenstillstand tickt, der nun bereits eine Woche andauert. US-amerikanische und iranische Verhandlungsteams planen, noch in dieser Woche nach Pakistan zurückzukehren, um die Gespräche zur Beendigung des Golfkriegs wieder aufzunehmen, sagten pakistanische und iranische Beamte am Dienstag, wie in Reuters zitiert. Andere Berichte besagen, dass die Gespräche an einem anderen Ort stattfinden könnten.

US-Beamte haben diese Pläne jedoch nicht bestätigt, und tatsächlich lagen die Forderungen beider Seiten in Islamabad sehr weit auseinander, wobei die Verhandlungen Berichten zufolge schließlich an der Atomfrage gescheitert sind.

Die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon verlaufen auf einem separaten Gleis und sollen am Dienstag in Washington beginnen, doch die Hisbollah hat diesen Prozess abgelehnt – bei dem nur die libanesische Regierung vertreten ist.

⚡️Israel firing flares in the sky of Tyre, Lebanon pic.twitter.com/EPOhKAlXJ5 — War Monitor (@WarMonitors) April 13, 2026

Übersetzung von „X“: Israel feuert Leuchtraketen am Himmel von Tyros, Libanon

Der französische Präsident Emmanuel Macron gehört zu denjenigen, die Washington und Teheran dazu auffordern, die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges dringend wieder aufzunehmen und die Straße von Hormus „ohne Kontrollen oder Mautgebühren so bald wie möglich“ wieder zu öffnen. Berichten zufolge erhebt der Iran hohe Mautgebühren, um Schiffe einer Handvoll „befreundeter“ Länder durchzulassen – eine Situation, vor der Präsident Trump gewarnt hat.

Saudis drängen Trump, die Blockade der Straße von Hormus aufzuheben

Die NY Times hat am Dienstag hervorgehoben, dass „die Fragen zum Status der militärischen Blockade der USA in der Straße von Hormus am Dienstag weiter bestanden, da Tracking-Daten zeigten, dass mehrere Schiffe die Wasserstraße passiert hatten, darunter einige, die aus dem Iran ausgelaufen waren“.

Das Wall Street Journal berichtete am Montagabend, dass das Königreich Saudi-Arabien die Trump-Regierung dringend auffordert, ihre kürzlich verhängte Blockade des mit dem Iran verbundenen Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus aufzuheben, da unmittelbar befürchtet wird, dass eine Eskalation seitens des Iran den Verkehr im Roten Meer zum Erliegen bringen könnte. Am Sonntag erklärte ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers Mojtaba Khamenei, der Iran verfüge über „große, ungenutzte Hebel“, um auf eine solche Blockade zu reagieren.

Arabische Beamte, die mit dem Journal sprachen, sagten, der Iran könne sich revanchieren, indem er die Meerenge von Bab al-Mandeb sperrt, eine 20 Meilen breite und 70 Meilen lange Engstelle, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean verbindet. Der Iran könnte dies tun, indem er die Houthis einsetzt, die politische und militärische Organisation, die einen Großteil des Jemen kontrolliert.

Saudi-Arabien ist es kürzlich gelungen, seine Ölexporte trotz der Blockade der strategisch wichtigen Meerenge wieder auf das Vorkriegsniveau von rund sieben Millionen Barrel pro Tag zu steigern, indem es sein Rohöl durch die Wüste zum Roten Meer transportierte. Diese Lieferungen wären gefährdet, sollte auch der Ausweg über das Rote Meer gesperrt werden. — WSJ

NEW: US blockade on Iranian ports begins, but tanker traffic through Hormuz continues uninterrupted, with vessels including Peace Gulf, Murlikishan, and Rich Starry, including sanctioned ships, still transiting as long as they are not calling at Iranian ports.



– Reuters pic.twitter.com/K76oyJbZOv — Levent Kemal (@leventkemaI) April 14, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Die US-Blockade iranischer Häfen tritt in Kraft, doch der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus läuft ungestört weiter: Schiffe wie die „Peace Gulf“, die „Murlikishan“ und die „Rich Starry“ – darunter auch sanktionierte Schiffe – dürfen die Meerenge weiterhin passieren, solange sie keine iranischen Häfen anlaufen. – Reuters

„Sollte der Iran die Meerenge von Bab al-Mandeb tatsächlich sperren wollen, sind die Houthis der naheliegende Partner dafür, und ihre Reaktion auf den Gaza-Konflikt zeigt, dass sie dazu in der Lage sind“, erklärte Adam Baron, Jemen-Experte beim Thinktank New America, gegenüber dem Journal.

Weitere geopolitische Nachrichten

via Newsquawk…

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könnte laut einem Vertreter der iranischen Botschaft in Pakistan diese Woche oder Anfang nächster Woche stattfinden.

Das pakistanische Außenministerium teilte mit, es habe angeboten, eine zweite Runde der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auszurichten, doch ein Datum oder eine Uhrzeit seien noch nicht festgelegt worden.

Der pakistanische Journalist Mallick sagte: „Zwar hat Islamabad angeboten, die nächste Runde der persönlichen Gespräche zwischen den USA und dem Iran auszurichten, die meiner Kenntnis nach auf Arbeitsebene stattfinden könnten, doch sind Datum und Ort für die nächste Runde noch nicht endgültig festgelegt.“

Die Vereinigten Staaten und der Iran diskutieren eine weitere Runde von persönlichen Gesprächen, um einen längerfristigen Waffenstillstand zu sichern, nachdem die Verhandlungen in Islamabad ohne Einigung endeten.

Laut einem Bericht von Clash streben die Verantwortlichen an, sich noch vor Ablauf des zweiwöchigen Waffenstillstands nächste Woche erneut zu treffen.

Die Associated Press berichtete, dass eine zweite Gesprächsrunde wahrscheinlich sei und am Donnerstag stattfinden könnte.

US-Vizepräsident JD Vance sagte, bei den Gesprächen mit dem Iran seien Fortschritte erzielt worden, und erklärte, dass nichts schiefgelaufen sei.

Vance sagte, der Iran habe sich in Richtung der US-Forderungen bewegt, aber nicht weit genug.

Vance sagte, der Ball liege nun beim Iran und die roten Linien der USA seien klar kommuniziert worden.

Die Vereinigten Staaten und der Iran ließen nach den angespannten Gesprächen in Islamabad die Tür für einen weiteren Dialog offen.

Eine Quelle sagte, die Seiten seien einer Einigung „sehr nahe“ gekommen und hätten „80 % geschafft“, bevor sie auf ungelöste Fragen stießen.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian teilte dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Telefonat am Montag mit, dass der Iran nur im Rahmen des Völkerrechts verhandeln werde.

Pezeshkian sagte, unzumutbare Forderungen der USA hätten eine Einigung bei den Gesprächen am Wochenende verhindert.

Laut IRNA sagte er, mangelnder guter Wille seitens der USA und maximalistische Positionen hätten den Abschluss eines Abkommens in Islamabad verhindert.

Pezeshkian sagte, Diplomatie bleibe der bevorzugte Weg zur Lösung von Streitigkeiten.

Ein Sprecher des iranischen Nationalen Sicherheitskomitees sagte laut Al Mayadeen, das Ende der Waffenruhe dürfe nicht zu ihrer Verlängerung führen.

Der US-Flugzeugträger USS George H.W. Bush segelt vor der Küste Afrikas in Richtung Naher Osten, um sich der Operation „Epic Fury“ anzuschließen, wie zwei vom Wall Street Journal zitierte US-Beamte mitteilten.

Saudi-Arabien drängt die Vereinigten Staaten, ihre Blockade der Straße von Hormus aufzuheben.

Laut The Wall Street Journal warnen Energieexporteure aus der Golfregion, der Iran könnte die Lage eskalieren lassen, indem er die Meerenge von Bab al-Mandeb sperrt.

Im Galilee Panhandle wurden Alarmsignale ausgelöst, da man eine mögliche Infiltration durch Drohnen befürchtet.

Eine libanesische Quelle sagte laut Al Jazeera: „Das offizielle Mandat des libanesischen Botschafters in Washington beschränkt sich darauf, einen Waffenstillstand mit Israel anzustreben.“

Die Schweiz ist bereit, diplomatische Initiativen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu unterstützen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi, dass die Verhinderung weiterer Kämpfe von entscheidender Bedeutung sei.

Lawrow sagte, Moskau sei in höchster Alarmbereitschaft, um bei einer Einigung zu helfen.

Araghchi warnte vor gefährlichen Folgen der US-Maßnahmen.

US-Außenminister Marco Rubio wird am Dienstag israelische und libanesische Botschafter zu Gesprächen empfangen.

Die Gespräche zielen laut Axios darauf ab, einen Waffenstillstand, die Entwaffnung der Hisbollah und ein Friedensabkommen zu sichern.

Ein Treffen zwischen den israelischen und libanesischen Botschaftern findet laut Al Jazeera unter Berufung auf den israelischen Sender Channel 15 am Dienstag um 18:00 Uhr EDT / 23:00 Uhr BST statt.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat laut chinesischen Medien vier Vorschläge zur Wahrung des Friedens im Nahen Osten vorgelegt.

Der stellvertretende britische Premierminister David Lammy traf sich in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance.

Lammy drängte darauf, dass der Waffenstillstand im Iran hält, und betonte die Bedeutung des freien Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

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