China gibt die gleichen Warnungen vor Taiwan aus wie Russland vor der Ukraine

Caitlin Johnstone

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat weiterhin Benzin auf den außenpolitischen Müllhaufen gegossen, der ihr geplanter Besuch in Taiwan im nächsten Monat ist, und ermutigt nun Berichten zufolge andere Mitglieder des Kongresses, sie zu begleiten.

„Sprecherin Nancy Pelosi, Demokratin aus Kalifornien, hat eine kleine Gruppe von Gesetzgebern zu ihrer offiziellen Reise nach Taiwan eingeladen, darunter die führenden Demokraten und Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses“, berichtet NBC News.

Diese Reise, die von Peking als ungeheuerlicher Verstoß gegen die langjährige Ein-China-Politik Washingtons angesehen wird, hat bereits so viel Aufsehen erregt, dass das Pentagon nun plant, Kampfjets und andere Kriegsmaschinen zu entsenden, um Pelosis Flugzeug im Falle eines Angriffs durch das chinesische Militär zu schützen.

AP berichtet:

Dieses Risiko allein wäre schon Grund genug, die Reise abzusagen, aber noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass die chinesische Regierung begonnen hat, vor der Reise zu warnen, indem sie dieselbe Sprache der „roten Linie“ verwendet, die Russland im Vorfeld seiner Invasion in der Ukraine benutzt hat.

„Wir haben wiederholt deutlich gemacht, dass wir den möglichen Besuch von Sprecherin Pelosi in Taiwan entschieden ablehnen. Wenn die US-Seite auf dem Besuch besteht und Chinas rote Linie infrage stellt, werden wir mit entschlossenen Gegenmaßnahmen reagieren“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijiang, am Mittwoch. „Die USA müssen die volle Verantwortung für alle daraus entstehenden ernsten Konsequenzen übernehmen.“

“We have repeatedly made clear our firm opposition to speaker Pelosi’s…visit to Taiwan. If the US insists on…challenging china’s red line, it will be met with resolute countermeasures. The US must ensure full responsibility for any serious consequence arising thereof.” pic.twitter.com/1gV59GwRtF