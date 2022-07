In den Niederlanden sehen sich Bestattungsunternehmen einem neuen Phänomen gegenüber: „Es geht immer weiter“.

Im vergangenen Monat starben etwa 1150 Menschen mehr als erwartet. Dies bedeutete, dass in jeder der fünf Wochen dieses Monats eine Übersterblichkeit zu verzeichnen war. Insbesondere starben mehr Menschen im Alter von 65 Jahren und älter sowie Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, als erwartet, berichtet die CBS.

Im Mai war in drei von vier Wochen eine Übersterblichkeit festzustellen. In diesem Monat starben pro Woche durchschnittlich 200 Menschen mehr als erwartet. Die Todesursache ist CBS noch nicht bekannt.

„Es geht immer weiter“, antwortet Bestattungsunternehmerin Anja de Roos. „Ein neues Phänomen, mit dem wir lernen müssen, zu leben. Ursache unbekannt. Was ich in den letzten Monaten festgestellt habe, ist, dass es schwierig ist, den Körper nach dem Tod „gut“ zu erhalten. Schnelle Verfärbung und Geruchsbildung. Das habe ich noch nie erlebt.“

Sie erzählt, dass innerhalb von sechs Monaten vier ehemalige Fahrlehrerkollegen im Alter zwischen 52 und 72 Jahren gestorben sind. „Bizarr! Bumm! Plötzlich ist das Spiel vorbei“, schreibt De Roos.

Die Bestattungsunternehmerin sagt, sie bekomme „eimerweise Kritik“, weil sie ihre Erfahrungen mitteilt. „Man muss im Gleichschritt gehen. Malen Sie innerhalb der Linien. Denn so sollte es auch sein. Nicht wahr? Auch wenn Ihnen tausend Bauchgefühle sagen, dass das, was Sie sehen und erleben, anders ist als in den vergangenen Jahren. Nein, man muss sich auf Zahlen und Statistiken verlassen. Und vor allem in unserem Kabinett“.

„Ich bin nicht jemand, der in eine Zwangsjacke passt. Und auch kein Schaf, das der Herde folgt“, unterstreicht De Roos.