In den Niederlanden wird Alarm geschlagen: „Wir verlieren unser Land an globale Interessen“!

FVD-Vorsitzender Thierry Baudet äußerte sich kritisch über die Rolle der Niederlande in internationalen Organisationen und fordert eine Neuausrichtung der nationalen Politik. „Die anstehenden Wahlen am 22. November sind ein entscheidender Moment für unser Land. Wir benötigen einen Kurswechsel“, so Baudet. Er kritisiert die Ausrichtung auf globale Interessen durch Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum, die EU und BlackRock und warnt vor den Folgen der Einwanderung und der Einflussnahme großer Unternehmen und Institutionen.

Iedereen die van een afstandje kijkt naar de toestand in ons land, ziet dat we langzaam afglijden. We hebben niets meer te besteden. We raken Nederland kwijt.



In het zicht van al dit ontij, presenteert @thierrybaudet twaalf punten waarmee Nederland er weer bovenop komt. Een plan… pic.twitter.com/ZgqhRmfDG2 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 20, 2023

FVD plädiert für einen EU-Austritt, um die nationale Souveränität wiederherzustellen. Baudet fordert zudem eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Niederlande in anderen internationalen Einrichtungen wie dem Europarat, dem Weltwirtschaftsforum, der WHO und der NATO. „Solange wir Teil dieser Organisationen sind, besteht unser Anspruch auf vollständige Transparenz und Offenheit“, unterstrich er.