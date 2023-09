Neue Studie schätzt, dass bisher 17 Millionen Menschen durch Covid-Injektionen getötet wurden, wobei das Sterberisiko bei älteren Menschen am höchsten ist.

Vergangene Woche veröffentlichte Correlation eine Studie, die die Gesamtmortalität in 17 Ländern der südlichen Hemisphäre und des Äquators untersuchte. Es wurde ein klarer kausaler Zusammenhang zwischen zahlreichen Spitzenwerten in der Gesamtmortalität und der raschen Einführung von Covidin-Injektionen festgestellt.

Die Studie quantifizierte das tödliche Toxizitätsrisiko pro Injektion und schätzte, dass Covid-Impfstoffe weltweit 17 Millionen Todesfälle verursacht haben. Das bedeutet, dass die Covidin-Injektionen einen von 470 Menschen getötet haben und das in weniger als 3 Jahren.

Die Studie zeigt auch, dass das Sterberisiko nicht für alle Altersgruppen gleich ist, sondern mit zunehmendem Alter steigt. Das Risiko einer tödlichen Toxizität pro Injektion ist bei den meisten älteren Menschen außergewöhnlich hoch, stellten die Autoren fest. Daher sollten die Regierungen ihre Politik, ältere Menschen bei der Covid-19-Impfung zu bevorzugen, unverzüglich beenden.

Correlation ist eine kanadische Non-Profit-Organisation, die unabhängige Forschung zu Themen von öffentlichem Interesse betreibt. Am 17. September veröffentlichten zwei Forscher von Correlation, Denis G. Rancourt und Joseph Hickey, zusammen mit zwei weiteren Forschern, Marine Baudin und Jérémie Mercier, ihre Studie „Mortality associated with Covid-19 vaccine in the Southern Hemisphere (die „Sterblichkeit im Kontext des Covid-19-Impfstoffes in der südlichen Hemisphäre)“.

Auf seiner Substack-Seite hat Rancourt einige Teile der Studie hervorgehoben. Seine Highlights können HIER nachgelesen werden. Hier von Google übersetzt.

Die Grafiken für jedes der 17 Länder aus der Studie (Abb. 2) zeigen die Gesamtmortalität (blaue Linie), den Rückgang der Gesamtmortalität im 1-Jahres-Durchschnitt (rote Linie) und die verabreichten Impfstoffe laut Our World in Data (orange Linie). Das Datum der Ausrufung der Pandemie am 11. März 2020 ist in jedem Feld durch eine vertikale graue Linie dargestellt. Grafik hier auf Seite 19 zu finden.

Die Forscher stellten fest, dass es in 9 der 17 Länder bis zur Einführung der Impfstoffe keine nachweisbare Übersterblichkeit gab (Australien, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Philippinen, Singapur, Surinam, Thailand, Uruguay).

In den übrigen 8 der 17 Länder wurde nach dem 11. März 2020 und vor jeder Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs eine neue Regelung zur Erhöhung der Mortalität eingeführt (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru, Südafrika).

In allen 17 Ländern war die Impfung mit einer hohen Mortalität verbunden, und es gab keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und einer proportionalen Verringerung der Gesamtmortalität.

Dr. Mike Yeadon teilte das Correlation-Papier auf seinem Telegram-Kanal mit folgendem Kommentar:

[Anbei] die neueste Arbeit von Denis Rancourt und Kollegen. Es ist wirklich niederschmetternd. Die Idee ist natürlich nicht neu – einige von uns wussten schon vor der Zulassung der Notfallausrüstung, dass diese genbasierten Injektionen verletzen und töten.

Dieses Papier quantifiziert die Belastung durch Todesfälle, die direkt durch diese Impfungen verursacht werden. Meines Wissens hat niemand einen seiner Berichte widerlegt. Es gibt zwar viel Kritik, aber keine konkreten Angaben. Quelle

Alle früheren wissenschaftlichen Berichte von Rancourt über Covid finden Sie HIER.

In früheren Studien, die sich auf Daten aus Indien, Australien, Israel, den USA und Kanada stützten, berechnete Rancourt die Sterblichkeitsrate nach einer Impfdosis (vDFR“) für alle Altersgruppen auf etwa 0,05%, d.h. 1 Todesfall pro 2.000 Injektionen, mit einem Extremwert von 1% für den Sonderfall Indien.

Die vDFR ist das Verhältnis der durch Impfungen verursachten Todesfälle zu den verabreichten Impfstoffdosen in einer Population, basierend auf der Auswertung der überhöhten Gesamtmortalität in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zur Anzahl der verabreichten Impfstoffdosen im selben Zeitraum.

Unsere Arbeit unter Verwendung umfangreicher Daten für Australien und Israel hat auch gezeigt, dass die vDFR mit dem Alter exponentiell ansteigt (Verdoppelung alle fünf Jahre) und bei über 80-Jährigen etwa 1 % erreicht (Rancourt et al., 2023).

In dieser neuesten Studie erklärten die Forscher, dass detaillierte Sterblichkeits- und Impfdaten für Chile und Peru eine Auflösung nach Alter und Dosiszahl ermöglichten. „In Chile und Peru steigt die vDFR exponentiell mit dem Alter an (sie verdoppelt sich etwa alle vier Lebensjahre) und ist bei den letzten Auffrischungsdosen am höchsten, wo sie in den Altersgruppen über 90 Jahren etwa 5 % erreicht (1 Todesfall pro 20 Injektionen der Dosis 4)“.

Die Forscher berechneten für die 17 Länder eine vDFR von insgesamt 0,12 % für alle Altersgruppen. Das bedeutet, dass es bis zum 2. September 2023 bei 13,5 Milliarden Injektionen weltweit etwa 17 Millionen Todesfälle durch den Covidimpfstoff geben wird.

Die Todesfälle durch den Covid-Impfstoff entsprechen einem iatrogenen Massenereignis oder einem Schaden im Gesundheitswesen, an dem 0,21 Prozent der Weltbevölkerung in weniger als drei Jahren sterben, schreiben die Autoren. 0,21 Prozent entspricht einem Todesfall auf 470 lebende Personen. All diese Todesfälle wurden durch einen „Impfstoff“ verursacht, der keine messbaren Todesfälle verhinderte.