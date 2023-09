Mitten im Stellvertreterkrieg in der Ukraine wird Washington von der harten Realität eingeholt

Brian Berletic

Die westlichen Schlagzeilen über die von der NATO ausgebildeten und bewaffneten ukrainischen Streitkräfte und ihre Aussichten, „Putins Wehrpflichtige beiseite zu fegen“, wie der ehemalige britische Oberst Hamish De Bretton-Gordon in einem erst im Juni dieses Jahres veröffentlichten Artikel behauptete, sind längst vorbei.

Als die ukrainischen Offensivkräfte die umfangreichen russischen Verteidigungsanlagen entlang der gesamten Kontaktlinie von Saporoshje bis Charkow durchbrachen, setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass Washington, London und Brüssel die Russische Föderation wirtschaftlich, politisch, diplomatisch und vor allem militärisch und industriell unterschätzt hatten.

Russische Rüstungsproduktion wächst, westliche Lager trocknen aus

Heute sehen die Schlagzeilen in den westlichen Medien ganz anders aus. Die New York Times berichtete kürzlich in einem Artikel mit dem Titel „Russia Overcomes Sanctions to Expand Missile Production, Officials Say (Russland überwindet Sanktionen, um die Raketenproduktion zu erweitern, sagen Beamte)“, dass die russische Munitionsproduktion mindestens siebenmal so hoch sei wie die des Westens insgesamt.

Im selben Artikel wird eingeräumt, dass Russland seine Panzerproduktion verdoppelt hat und jährlich 2 Millionen Artilleriegeschosse herstellt, eine Zahl, die höher ist als die geplante Steigerung der Granatenproduktion der USA und der Europäischen Union zwischen 2025 und 2027. Russland übertrifft nicht nur die Produktion des Westens, sondern produziert Waffen und Munition zu einem Bruchteil der Kosten westlicher Waffen und Munition.

Während die russische Militärindustrie ihre Produktion ausweitet und mehr Panzer, Artillerie, Marschflugkörper und Munition für die laufende Militäroperation in der Ukraine herstellt, müssen die ukrainischen Streitkräfte feststellen, dass ihre Quellen für Waffen und Munition versiegen.

Die BBC berichtete kürzlich in einem Artikel mit der Überschrift „Poland no longer supplying weapons to Ukraine amid grain row“ (Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine wegen Getreidekrise), dass die ukrainischen Streitkräfte keine Waffen und Munition mehr liefern:

Inmitten des diplomatischen Streits um Kiews Getreideexporte hat einer der treuesten Verbündeten der Ukraine, Polen, angekündigt, keine Waffen mehr an das Nachbarland zu liefern. Premierminister Mateusz Morawiecki sagte, Polen konzentriere sich stattdessen darauf, sich mit moderneren Waffen zu verteidigen.

Während sowohl Polen als auch die BBC versuchen, diese Entscheidung mit den wachsenden Spannungen zwischen Polen und der Ukraine zu rechtfertigen, ist es in Wirklichkeit so, dass Polen nur über eine begrenzte Menge an verbrauchbaren Waffen und Munition verfügte, die es an die Ukraine schicken konnte, und dass es diese Vorräte aufgebraucht hat. Somit bleibt eine viel geringere Anzahl modernerer Systeme, die Polen für seine eigene Verteidigung erworben hat. Weder Polen noch seine ausländischen Waffenlieferanten stellen Waffen und Munition in ausreichender Menge her, um die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld zu unterstützen.

Andere Länder liefern lang erwartete Waffensysteme nicht. Dazu gehört die ballistische Rakete ATACMS, die die Ukraine seit Monaten von den USA fordert und deren Lieferung Reuters in einem kürzlich erschienenen Artikel trotz der Behauptung, sie stünde kurz bevor, vor dem nächsten Hilfspaket des Pentagons erneut ausgeschlossen hat.

Auch der deutsche luftgestützte Marschflugkörper Taurus tauchte in keinem anderen Hilfspaket auf. Bloomberg schreibt in seinem Artikel „Deutschland plant weitere 428 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine“, dass Berlin noch „eine Vielzahl politischer, rechtlicher, militärischer und technischer Aspekte“ abwäge, bevor es ein Paket schicke.

Es sei darauf hingewiesen, dass keine der beiden Raketen, zusammen mit einer Vielzahl anderer sogenannter „Wunderwaffen“, eine Chance hat, den Ausgang der Kämpfe in der Ukraine zu verändern. Wenn die Raketen geliefert werden, werden sie zwar taktische Siege für Kiew bringen, aber wenig bis gar keinen strategischen Einfluss auf die Kämpfe haben.

Was von der westlichen Militärhilfe für die Ukraine bleibt, sind unzureichende Mengen an Munition, alte und/oder zunehmend ungeeignete gepanzerte Fahrzeuge, darunter Relikte aus dem Kalten Krieg wie der Kampfpanzer Leopard 1, und eine unter Zeitdruck durchgeführte „Ausbildung“ ukrainischer Soldaten, die völlig unvorbereitete Soldaten hervorbringt, die mit ziemlicher Sicherheit schon wenige Tage nach ihrer Ankunft auf dem Schlachtfeld sterben werden.

Der von den USA geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine ist unhaltbar, und es scheint, dass viele in den Machtzentren des gesamten Westens dies langsam begreifen.

Die Verblendung geht weiter

In anderen Teilen der westlichen Medien spiegelt sich jedoch immer noch ein tiefes Gefühl der Verblendung in Artikeln wider, die zwar das Scheitern der Ukraine anerkennen, aber glauben, dass ein „Umdenken“ in der ukrainischen Militärstrategie helfen könnte, den Krieg zu gewinnen, der sich offensichtlich zu einem „langen Krieg“ entwickelt.

So unter anderem der Economist in seinem Artikel „Ukraine faces a long war. A change, of course, is needed“ (Die Ukraine steht vor einem langen Krieg. Eine Änderung ist natürlich notwendig), räumt ein, dass die lang erwartete Offensive „nicht funktioniert“, fordert aber mehr offensive und defensive Fähigkeiten für die Ukraine, einschließlich zusätzlicher Luftverteidigungssysteme und „zuverlässiger Artillerielieferungen“, die beide objektiv nicht in der erforderlichen Menge vorhanden sind und auch in den nächsten Jahren nicht vorhanden sein werden.

An einer Stelle des Artikels besteht der Economist darauf, dass Europa „seine Verteidigungsindustrie aufrüstet“, offenbar ohne zu wissen, dass die Vorlaufzeiten dafür in Jahren gemessen werden – Jahre, die die Ukraine nicht hat.

Das westliche Kollektiv scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass sein Plan, den Krieg eher früher als später zu seinen Gunsten zu beenden, zum Scheitern verurteilt ist, aber es scheint nicht zu erkennen, dass der „lange Krieg“, der nun vor ihm liegt, jenseits seiner Möglichkeiten liegt, ihn durch Stellvertreter oder auf andere Weise zu führen. Der Stellvertreterkrieg, der darauf abzielt, „Russland zu erweitern“, macht Russland jetzt militärisch und industriell stärker. Gleichzeitig wirken der Konflikt und die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen als Katalysator für andere Nationen, sich von der unipolaren Welt unter Führung der USA abzuwenden und stattdessen in eine multipolare Alternative zu investieren, da sie befürchten, dass der Westen sie eines Tages in ähnlicher Weise angreifen könnte.

Es liegt auf der Hand: Je mehr der kollektive Westen versucht, die Ukraine in eine stärkere Verhandlungsposition zu bringen, desto schwächer werden die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer. Je länger dieser Konflikt andauert, desto schlimmer wird es für die Ukraine und ihre Sponsoren. Für den kollektiven Westen ist es militärisch und industriell unmöglich, diesen Stellvertreterkrieg zu gewinnen, aber diese Realität zu akzeptieren, scheint für die kollektive westliche Führung psychologisch ebenso unmöglich zu sein.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.