Die Kräfte des Great Reset sind dabei, das Narrativ zu ändern, mit dem sie den Planeten im letzten Jahrzehnt in Hysterie versetzt haben. Nach BlackRock und Bill Gates ist nun die EU an der Reihe.

Auf den Richtungswechsel des Microsoft-Chefs folgte ein weiterer, nicht minder spektakulärer: Larry Fink, CEO von BlackRock, verkündete die Abkehr von den fortschrittlichen ESG-Prinzipien (Environment-Society-Governance) in den Operationen seines Riesenkonzerns. Hier zu finden und hier von Google übersetzt.

Nun ist es an der EU, das Narrativ zu ändern.

Josep Borrell, der einflussreiche Chef der Brüsseler Diplomatie, warnte vor der tödlichen Gefahr, die die Masseneinwanderung für die Einheit des europäischen Blocks darstellen könnte.

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian am Freitag verglich Borrell die Einwanderung mit dem Brexit:

„Die Einwanderung ist ein größerer Faktor der Spaltung als der Brexit. Und sie könnte eine auflösende Kraft für die Europäische Union sein.“

Der ehemalige spanische Außenminister wies darauf hin, dass der Grund dafür, dass die EU keine Einigung und keinen gemeinsamen Ansatz zur Einwanderung gefunden habe, in kulturellen Unterschieden liege:

„Es gibt einige Mitgliedsländer der Europäischen Union, die dem japanischen Stil folgen: Wir möchten uns nicht vermischen, wir möchten keine Menschen von außen aufnehmen. Wir wollen unsere Reinheit bewahren.

Doch Borrell vergaß nicht hinzuzufügen:

„Das Paradoxe ist, dass Europa Einwanderer braucht, weil wir ein so geringes Bevölkerungswachstum haben. Wenn wir arbeitsmäßig überleben wollen, brauchen wir Einwanderer“.

Aber er gab zu:

„Bis jetzt haben wir es nicht geschafft, eine gemeinsame Einwanderungspolitik zu erreichen“.

Borrells neue Rede ähnelt sehr der von Gates und Fink.

Gates sagte nicht, dass die Bedrohung des Klimas nicht real sei, sondern nur, dass sie nicht so groß sei, wie er (und er selbst) bis gestern geglaubt habe.

Fink hat nicht behauptet, dass unternehmerischer Progressivismus und schon gar nicht der „Stakeholder-Kapitalismus“ an sich schlecht seien, sondern nur, dass ihre „Politisierung“ schlecht sei.

Borrell argumentiert nicht, dass Einwanderung destruktiv für die EU sei: Nur das Fehlen eines gemeinsamen Ansatzes sei gefährlich.

In allen drei Fällen handelt es sich nicht um Rückzüge, sondern um halbe Schritte zurück.

Der Grund für diese Diskursverschiebungen ist nicht schwer zu erraten: der Widerstand der Bevölkerung gegen den Globalismus.

Um nicht zu riskieren, das ultimative Ziel zu gefährden, nämlich zu sehen, wie ihr „Great Reset Wagon“ auf seinen Rädern umkippt, versuchen die Generäle der Neuen Weltordnung, sich strategisch neu zu positionieren.

Sie werfen Ballast ab und simulieren Rückzüge, um den Feind zum Schweigen zu bringen und Zeit zu gewinnen.

Während der Plandemie schrieb ich, dass der globalistische Teufel dabei sei, einen fatalen Fehler zu begehen.

Jahrzehntelang war der Mensch wie ein Frosch, der auf kleiner Flamme gekocht wurde: Er schläft im lauwarmen Wasser und merkt nicht, dass die Temperatur steigt.

Er merkt nicht, dass nur noch wenig übrig ist und das Wasser kocht.

Für Frosch, der sich im hedonistischen Himmel im Kessel sonnte, war die Verbrühung eine so vage und ferne Bedrohung… Eine Verschwörungstheorie.

Aber der globalistische Teufel hatte keine Geduld mehr für weitere zehn oder zwanzig Jahre, in denen der Frosch an einem kleinen Feuer verbrannt und glücklich gestorben wäre.

In seiner Gier nach den bösen Polizisten warf er einen Stapel Stöcke ins Feuer. Die Temperatur des Wassers stieg schlagartig an. Frosch erwachte aus seiner wohligen Lethargie und schlug mit einem dumpfen Schlag die Augen auf.

Sie begann zu sehen, wie der Teufel das Feuer unter ihr schürte. Und zu begreifen, was geschah.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der völlig desillusionierte Frosch! aus dem tödlichen Kessel befreien würde.

Aber auch der teuflische Globalist erkannte, was für einen schrecklichen Fehler er begangen hatte. Nun ist er verzweifelt daran interessiert, das wiedergutzumachen, was er angerichtet hat.

Das ist es, was Alde Gates, Fink oder Borrell tun: Die Diener des Teufels versuchen, das Feuer zu löschen, das sie selbst gelegt haben.

Sie hoffen, dass der erwachte Frosch alles für einen bösen Traum hält und einschläft.