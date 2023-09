Bill Gates gibt zu, dass die Klimakrise ein Schwindel ist

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat zugegeben, dass die Prophezeiungen über die „Klimakrise“ ein Schwindel sind.

In einer großen Kehrtwende ist der Klima-Alarmist Gates zurückgerudert und hat zugegeben, dass die „globale Erwärmung“ keine apokalyptischen Folgen hat.

Berichten zufolge sagte Gates vor einer Gruppe seiner Mitstreiter für die grüne Agenda, dass die Erzählung vom „Klimaschicksal“ inzwischen so übertrieben sei, dass die Öffentlichkeit die Farce durchschaut habe.

Das Eingeständnis von Gates ist eine große Veränderung für den Milliardär, der ein führender Verfechter des „Klima-Notstands“-Narrativs war.

Seit Jahren hat sich Gates für die „Net Zero“-Ziele der nicht gewählten bürokratischen und unternehmerischen Eliten eingesetzt.

Die „Net Zero“-Ziele, die den Regierungen der Welt vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Vereinten Nationen (UN) diktiert werden, zielen darauf ab, der Öffentlichkeit ihre Lebensqualität zu rauben, um die so genannten „Kohlenstoffemissionen“ bis 2050 zu eliminieren.

Wie Slay News berichtet, warnen Analysten davor, dass das Erreichen dieser unrealistischen Ziele die Steuerzahler 75 Billionen Dollar kosten wird.

Selbst wenn 75 Billionen Dollar ausgegeben werden, wird die Welt bis 2050 wahrscheinlich immer noch weit hinter den Zielen zurückbleiben, und die Globalisten, die hinter dieser Politik stehen, werden längst über alle Berge sein.

Bereits im Jahr 2021 warnte Gates vor apokalyptischen Folgen, sollte die Welt bis 2050 nicht „null Netto-Kohlenstoffemissionen“ erreichen.

Im Februar 2021 warnte er den damaligen Moderator von „Fox News Sunday“, Chris Wallace:

Gates fügte hinzu, dass der Verlust an Menschenleben sogar den schlimmsten Teil der Coronavirus-Pandemie übertreffen werde.

„Die Gesamtzahl der Todesfälle wird fünfmal so hoch sein wie auf dem Höhepunkt der Pandemie und jedes Jahr weiter steigen“, sagte er.

„Wenn wir noch 10 Jahre warten, ist es nicht so schlimm, wie wenn wir 20 oder 30 Jahre warten, weil die Temperatur einfach weiter steigt“, sagte er.

Dieses Narrativ hat Gates auch in seinem Angst einflößenden Buch „How to Avoid a Climate Disaster“ (Wie man eine Klimakatastrophe vermeidet) verbreitet.

In seinem Buch warnt Gates, dass die Welt unbedingt die Nero Zero“-Ziele vor 2025 erreichen müsse, um eine Katastrophe“ zu vermeiden.

Als er diese Woche auf einer Veranstaltung der New York Times in New York City sprach, vollzog Gates jedoch eine plötzliche Kehrtwende in seiner Darstellung der Klimakatastrophe.

Während der Live-Veranstaltung im New Yorker Times Center räumte Gates ein, dass „kein gemäßigtes Land aufgrund der globalen Erwärmung unbewohnbar werden wird“.

Er fügte hinzu, dass die aggressive Angsttaktik in der Öffentlichkeit nicht mehr funktioniere.

Gates warnte seine globalistischen Verbündeten: „Wenn man versucht, das Klima mit roher Gewalt durchzusetzen, wird man Leute haben, die sagen: ‚Ich mag das Klima, aber ich will nicht die Kosten tragen und meinen Lebensstandard senken.

Der Milliardär äußerte sich auch zu seinen umstrittenen Plänen, Bäume zu fällen, um „den Klimawandel zu bekämpfen“.

Wie Slay News berichtete, finanziert Gates eine neue Initiative, die darauf abzielt, unglaubliche 70 Millionen Hektar Bäume zu fällen, um angeblich „die globale Erwärmung zu bekämpfen“.

Gates‘ Organisation Breakthrough Energy hat 6,6 Millionen Dollar in das von Kodama Systems geleitete Projekt investiert.

Es sieht die Abholzung von 70 Millionen Hektar Wald vor, hauptsächlich im Westen der USA.

Die gefällten Bäume werden vergraben.

Laut den Organisatoren des Projekts behaupten „Wissenschaftler“, dass „das Vergraben von Bäumen die globale Erwärmung reduzieren kann“.

Kodama behauptet, dass das Vergraben der Bäume diese daran hindern wird, wieder Kohlenstoff in die Luft zu „spucken“.

In seinem Kommentar zu diesen Plänen wies Gates sogar die Idee zurück, Bäume zu pflanzen, um den Planeten zu retten.

„Sind wir die Wissenschaftler oder sind wir die Idioten?“, sagte er als Antwort auf diejenigen, die behaupten, mehr Bäume zu pflanzen sei gut für die Umwelt.

„Was von beiden wollen wir sein?“

1. „Kein gemäßigtes Land wird unbewohnbar werden.“ 2. „Wenn Sie versuchen, das Klima mit brutaler Gewalt anzuwenden, werden Sie Leute bekommen, die sagen: ‚Ich mag das Klima, aber ich möchte diese Kosten nicht tragen und meinen Lebensstandard verringern.“ 3. Lehnt das Pflanzen von Bäumen ab: „Sind wir die Wissenschaftler oder sind wir die Idioten?“

.@BillGates has a brush with sanity:



1. "No temperate country is going to become uninhabitable."



2. "If you try to do climate brute force, you will get people who say, ‘I like climate but I don’t want to bear that cost and reduce my standard of living."



3. Dismisses planting… pic.twitter.com/FfAg5iqAIf