Ein ehemaliger Soldat der berüchtigten Ersten Galizischen Division, einer Division der Waffen-SS, erhielt im kanadischen Parlament stehende Ovationen. Diese Division wurde später in Erste Ukrainische Armee umbenannt.

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj war im Parlament anwesend. Er hielt eine Rede und erhielt Standing Ovations.

Der 98-jährige Jaroslaw Hunka kämpfte für die Nazis an der Ostfront und emigrierte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kanada.

A 98-year old was given standing ovation by the Canadian parliament during Zelensky's speech.



He was hailed as a hero for fighting against the Russians.



Yaroslav Hunk fought for the 14th division of the Waffen SS.