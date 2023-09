Saudi-Arabien: Schülerin wegen Tweets zu 18 Jahren Haft verurteilt

Saudi-Arabien hat eine Schülerin zu 18 Jahren Gefängnis und einem Reiseverbot verurteilt, weil sie Tweets zur Unterstützung politischer Gefangener gepostet hatte, berichtet eine Menschenrechtsgruppe.

Die Menschenrechtsgruppe ALQST, die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien dokumentiert, teilte am Freitag mit, das saudische Sonderstrafgericht habe die 18-jährige Manal al-Gafiri, die zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung erst 17 Jahre alt war, im August verurteilt.

Unter der De-facto-Herrschaft von Kronprinz Mohammed bin Salman hat die saudische Justiz mehrere extreme Haftstrafen für Cyber-Aktivismus und die Nutzung sozialer Medien zur Kritik an der Regierung verhängt.

Dazu gehören die kürzlich verhängte Todesstrafe gegen den pensionierten Lehrer Mohammed al-Ghamdi wegen Äußerungen auf Twitter und YouTube sowie die 34-jährige Haftstrafe für Salma al-Shehab, Doktorandin an der Universität Leeds, wegen Tweets im vergangenen Jahr.

Der Kronprinz bestätigte die Verurteilung Ghamdis in einem ausführlichen Interview mit Fox News am Mittwoch. Er machte „schlechte Gesetze“ dafür verantwortlich, die er nicht ändern könne.

Saudische Menschenrechtsaktivisten und Anwälte widersprachen jedoch Mohammed bin Salmans Behauptungen und erklärten, dass das harte Vorgehen gegen Nutzer sozialer Medien mit seinem Aufstieg an die Macht und der Einführung neuer Justizorgane zusammenhänge, die seither das harte Vorgehen gegen seine Kritiker überwachen.

„Er ist in der Lage, mit einem Wort oder einem Federstrich die Gesetze innerhalb von Sekunden zu ändern, wenn er will“, sagte Taha al-Hajji, ein saudischer Anwalt und Rechtsberater der European Saudi Organization for Human Rights, diese Woche dem Middle East Eye.

Laut Joey Shea, Saudi-Arabien-Experte bei Human Rights Watch, wurde Ghamdi auf der Grundlage eines Antiterrorgesetzes verurteilt, das 2017 verabschiedet wurde, kurz nachdem Mohammed bin Salman Kronprinz geworden war. Das Gesetz wurde wegen seiner weit gefassten Definition von Terrorismus kritisiert.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has confirmed that retired teacher Muhammed al Ghamdi was indeed sentenced to death for his tweets.



He blamed the sentence on "bad laws."