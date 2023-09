Ein weiterer Krebsfall im Labor, der möglicherweise mit der mRNA-COVID-Injektion von Pfizer-BioNTech zusammenhängt

Belgische Forscher zweier renommierter akademischer medizinischer Zentren in Belgien – der Universität Antwerpen und der Universität Löwen – haben eine Laborstudie mit fünf Wochen alten männlichen BALB/c-Mäusen durchgeführt, die sie von dem niederländischen Züchter ENVIGO für eine experimentelle Studie erworben hatten, mit der ein Mausmodell für eine durch einen mRNA-Impfstoff COVID-19 ausgelöste Herzmuskelentzündung entwickelt werden sollte. Eine Gruppe von 14 Mäusen wurde intravenös über die seitliche Schwanzvene mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech (BNT162b2) nach zweimaliger Verabreichung immunisiert. Eine weitere Gruppe von 14 Mäusen erhielt Injektionen mit normaler Kochsalzlösung und diente als Kontrollgruppe für die Studie. Das in Belgien ansässige Studienteam berichtet, dass eine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech 14 Tage nach der ersten Anfangsdosis im Alter von 12 und 14 Wochen verabreicht wurde. Diese Dosis enthielt 6 µg BNT162b2, verdünnt in einem Gesamtvolumen von 60 µl normaler Kochsalzlösung (± 0,25 µg BNT162b2 pro Gramm Körpergewicht). Der Doktorand und Forscher Sander Eens (korrespondierender Autor), der seinen Master in Biomedizin und Neurowissenschaften an der Universität Antwerpen gemacht hat, und seine Kollegen stellten fest, dass eine der Mäuse am festgelegten Ende der Studie, zwei Tage nach der Impfung mit BNT162b2 oder 16 Tage nach der Erstimpfung, vor der geplanten „Opferung“ starb.

Wie das belgische Team in Frontiers in Oncology berichtet, gab es keine besonderen Vorkommnisse, die auf einen solch plötzlichen Tod hindeuten würden. Schließlich kontrollierte das Team die Mäuse täglich und stellte sicher, dass das allgemeine Wohlergehen der Tiere den in diesem Teil der Welt geltenden Standards entsprach.

Alles, vom Wiegen bis zur visuellen Inspektion, wurde unmittelbar vor dem plötzlichen Tod durchgeführt, ohne dass das verstorbene Tier irgendwelche Anzeichen von Problemen zeigte.

Nach der Nekropsie berichteten Eens und Kollegen von einer „unverhältnismäßigen Vergrößerung mehrerer wichtiger Brust- und Bauchorgane“, von Leber und Nieren bis hin zu Milz, Lunge und Darm.

Die Autoren berichten über eine Beobachtung

…mit ausgeprägter Organomegalie (abnorme Organvergrößerung) und diffuser maligner Infiltration mehrerer extranodaler Organe (Herz, Lunge, Leber, Niere, Milz) durch lymphatische Neoplasmen. Die immunhistochemische Untersuchung ergab, dass die Organschnitte positiv für CD19 (Biomarker für bestimmte Blutkrebsarten), terminale Desoxynukleotidyltransferase und c-MYC waren, was mit dem Immunphänotyp eines „B-Zell-Lymphoblasten-Lymphoms“ oder einer Art von Lymphknotenkrebs vereinbar ist.

Die Autoren erklären weiter, dass diese spezielle Mausstudie „frühere klinische Berichte über die Entwicklung maligner Lymphome nach einer neuartigen mRNA-COVID-19-Impfung“ ergänzt.

Wichtig ist, dass das Studienteam betont, dass der Nachweis einer direkten Kausalität schwierig bleibt“. Die Wortwahl des europäischen Teams deutet jedoch auf ein tiefer liegendes Problem hin.

Sander Eens und seine Kollegen geben anderen Wissenschaftlern, die den Artikel in Frontiers in Oncology lesen, mit auf den Weg, dass „besondere Wachsamkeit erforderlich ist, mit einer gewissenhaften Berichterstattung über ähnliche Fälle und einer weiteren Untersuchung der Wirkmechanismen, die den oben genannten Zusammenhang erklären“.

Um es mit den Worten eines Laien auszudrücken: Alle anderen Fälle von Blut- oder Lymphdrüsenkrebs, die bei Tieren oder Menschen beobachtet werden, müssen sorgfältig dokumentiert werden, und es müssen ernsthafte weitere Untersuchungen zu diesen möglichen Zusammenhängen durchgeführt werden.

Eine Durchsicht des Studienarchivs, das von der COVID-19-Impfstoff-Patientengruppe React19 organisiert wird, zeigt mindestens 196 onkologische oder krebsbezogene Fallserien, an denen Menschen nach Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs beteiligt waren. Bei vielen dieser Fälle handelt es sich um Blut- oder Lymphdrüsenkrebs.

Natürlich gibt es keine systematischen, randomisierten, kontrollierten Studien, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen Krebs und COVID-19-Impfstoffen gibt.

Es stimmt zwar, dass es sich nur um eine Tierstudie handelt, aber TrialSite erinnert alle daran, dass die wichtigsten Zulassungen des mRNA-Impfstoffs durch die FDA, die EMA und die MHRA auf Studien an Nagetieren basieren, z. B. zu Fragen der Sicherheit bei Schwangerschaft oder Fertilität.

Dr. Sander Eens, Forscher