Der bekannte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh hat behauptet, dass die Kriegsanstrengungen der USA in der Ukraine „alles Lügen“ seien.

Laut Hersh ist der Krieg bereits „vorbei“ und „Russland hat gewonnen“.

Der erfahrene Reporter behauptet, dass die CIA und der MI-6 eine „geheime Desinformationsoperation“ durchführen, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, den „Krieg“ weiter zu finanzieren.

Die amerikanischen und britischen Geheimdienste hätten die Öffentlichkeit über den katastrophalen Zustand der Kriegsanstrengungen in die Irre geführt.

„Der Krieg ist vorbei. Russland hat gewonnen“, soll ein hochrangiger US-Geheimdienstler zu Hersh gesagt haben.

„Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen diese Lüge aufrechterhalten.

„Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Armee meutern würde, wenn ihr befohlen würde, die Offensive fortzusetzen“.

„Die Soldaten sind nicht mehr bereit zu sterben, aber das passt nicht zu dem Unsinn, den das Weiße Haus unter Biden verbreitet.“

Mit Blick auf den ersten Jahrestag der Zerstörung der Nord Stream-Pipeline am kommenden Dienstag versprach Hersh weitere Enthüllungen.

In seinem vernichtenden Bericht vom 8. Februar beschuldigte er die Biden-Administration, mit der Zerstörung der Pipeline den größten Akt industrieller Sabotage seit dem Zweiten Weltkrieg begangen zu haben – gegen einen Verbündeten, Deutschland.

Als Volodymyr Zelensky bei der UN und in Washington die Runde machte, schrieb Hersh, seine Geheimdienstquelle habe ihm gesagt, „der Krieg geht weiter … weil Zelensky darauf besteht, dass er es muss“.

„Weder in seinem Hauptquartier noch in Bidens Weißem Haus gebe es eine Diskussion über einen Waffenstillstand und kein Interesse an Gesprächen, die zu einem Ende des Gemetzels führen könnten, so Hersh.

Hersh reagierte auf ukrainische Behauptungen über langsame Fortschritte bei einer Offensive, die schätzungsweise 75.000 Opfer gefordert hat.

Der Beamte habe ihm gesagt: „Das sind alles Lügen“, so Hersh.

Es habe eine „geheime Desinformationsoperation“ der CIA und des britischen Geheimdienstes gegeben, um Putin zu diskreditieren, schrieb Hersh.

Die Kampagne habe dazu geführt, „dass große Medien hier und in London berichteten, der russische Präsident leide an verschiedenen Krankheiten, darunter Blutkrankheiten und einer schweren Krebserkrankung“.

Während der mit Spannung erwarteten ukrainischen Frühjahrsoffensive „gab es einige frühe Durchbrüche“ in der stark befestigten „Maginot-Linie“ der Russen, so die Quelle gegenüber Hersh.

„Die Russen zogen sich zurück, um sie zu infiltrieren. Und sie wurden alle getötet“, fügte er hinzu.

„Nach Wochen großer Verluste und geringer Fortschritte, mit schrecklichen Verlusten an Panzern und gepanzerten Fahrzeugen“, sagte die Quelle.

„Wichtige Teile der ukrainischen Armee haben die Offensive praktisch eingestellt, ohne dies zu erklären“, berichtete Hersh.

„Die beiden Dörfer, die die ukrainische Armee kürzlich erobert hat, sind so klein, dass sie zwischen zwei Burma-Shave-Schilder passen würden“, so die Quelle.

Die „neokonservative Feindseligkeit von Biden und Obama gegenüber Russland“ habe „eine erhebliche Spaltung in der Geheimdienstgemeinschaft verursacht“, schreibt Hersh.

Er zitiert eine „seit langem bestehende Meinungsverschiedenheit zwischen der CIA und anderen Teilen der Geheimdienstgemeinschaft über die Prognose des aktuellen Krieges in der Ukraine“.

Die CIA sei „viel skeptischer als ihre Kollegen von der Defense Intelligence Agency (DIA), was die Erfolgsaussichten in der Ukraine angeht“, schreibt Hersh.

Die amerikanischen Medien hätten dies jedoch ignoriert.

Als der demokratische Präsident Joe Biden diese Woche vor der UN sprach, ignorierte er das katastrophale Scheitern der milliardenschweren ukrainischen Offensive.

Unterdessen weigerte sich Zelensky, Friedensverhandlungen in Betracht zu ziehen, und forderte weiterhin mehr Geld und Waffen.

In einem Interview mit The Economist sprach Zelensky laut Hersh eine versteckte Drohung gegen die europäischen Länder aus, die Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen haben.

Die Flüchtlinge hätten sich „gut verhalten … und sind dankbar“, aber man könne „nicht vorhersagen, wie sie reagieren würden, wenn sie ihr Land verlassen müssten“, so Hersh.

„Es war nicht weniger als die Drohung eines internen Aufstands“, schrieb Hersh.