Der Druck der Alliierten fordert langsam seinen „Tribut von Wolodymyr Selenskyj“.

So lautet der Untertitel einer langen Analyse, die Bloomberg am Freitag nach dem Ende des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten veröffentlichte.

Der Titel des Artikels ist ebenso bezeichnend:

Zelenskiy gerät unter Druck, weil die Verbündeten der Ukraine den Druck erhöhen

Der Grund für die Spannung:

„(Zelenski) vermutet, dass Joe Biden in seinem Engagement (zur Unterstützung der Ukraine) schwankt und dass andere Staats- und Regierungschefs dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen könnten“.

Laut einer von Bloomberg zitierten Quelle wurde Zelenski während des Gesprächs mit Biden „sehr emotional“ und „kritisierte sehr scharf die Länder, die seiner Meinung nach nicht schnell genug Waffen lieferten“.

Weiter heißt es in der US-Publikation:

„Insgeheim drängen die Verbündeten der Ukraine den 45-jährigen Präsidenten, vorsichtig zu sein, was für ein Land er nach dem Krieg haben wird, während seine Truppen darum kämpfen, die russische Verteidigung zu durchbrechen“.

Bloomberg lässt offen, ob Biden zu denjenigen gehört, die Druck auf Selenskyj ausüben.

Im Nachkriegskontext gibt es auch das Thema Korruption. Bloomberg bezeichnet die Ukraine als „das korrupteste Land Europas (neben Russland)“, und der Westen plane, künftige Finanzhilfen an Reformen zur Korruptionsbekämpfung zu knüpfen.

Bloomberg fügt hinzu:

„Hinter den Kulissen wird immer intensiver darüber diskutiert, wie lange Selenskyj noch durchhalten kann, bis er Verhandlungen mit dem Kreml aufnimmt“.

Und der ukrainische Staatschef sei sehr besorgt über den Ausgang der bevorstehenden US-Wahlen, schreibt Bloomberg.

Selenski sei „verletzt“, weil er nicht zum G20-Treffen in Delhi eingeladen worden sei.

„Obwohl es eine Entscheidung der indischen Organisatoren war, sah Selenski darin ein Zeichen, dass die US-Unterstützung nachgelassen hat, was seine Besorgnis verstärkte, dass der Wahlkampf 2024 die Hilfs- und Waffenlieferungen stören könnte.“

Die Biden-Administration bemüht sich um die Zustimmung des Kongresses für weitere 24 Milliarden US-Dollar für die Ukraine.

Doch zu Zelenskis Leidwesen ist dieses Finanzpaket zum Zankapfel zwischen Demokraten und Republikanern geworden, schreibt ZeroHedge.

Zudem laste der Druck des Fiskaljahresendes am 30. September auf den Demokraten und der Biden-Administration. Eine mögliche Uneinigkeit über den künftigen Haushalt (einschließlich des „Ukraine-Pakets“) würde die Regierung auf unbestimmte Zeit zum Stillstand bringen.

Mit katastrophalen Folgen für die Biden-Administration vor einem Wahljahr. Was sie theoretisch zu Kompromissen zwingen würde.

Tatsächlich, so schreibt die gesamte amerikanische Presse, verließ Selenskyj den Kongress mit einem bitteren Nachgeschmack.

Ein Besuch, der mitten in den Kampf um das Budget fiel.

Die New York Times zum Beispiel bemerkte:

„Anders als bei seinem ersten Besuch in Washington im vergangenen Dezember, als die Kongressabgeordneten Selenskyj enthusiastisch begrüßten, verlief das Treffen diesmal viel zurückhaltender“.

Und fügt hinzu:

„Einige Republikaner stehen der langsamen Gegenoffensive Kiews zunehmend skeptisch gegenüber.

Unter der Überschrift „Zelenskis frostiger Empfang in Washington“ schreibt Axios:

„Die zweiminütigen stehenden Ovationen, die Zelenski (im Dezember 2022) sowohl von Demokraten als auch von Republikanern erhielt, erscheinen wie ein ferner Traum im Vergleich zu dem, was er bei seinem zweiten Kriegsbesuch in Washington erhielt“.

Und:

„Die Wirksamkeit von Zelenskiys persönlichen Appellen (um Hilfe) wurde ebenfalls in Frage gestellt, da Dutzende Republikaner seinen Besuch nutzten, um die Forderungen der Ukraine abzulehnen und ihren Führer zu verunglimpfen.“

Tatsächlich twitterte der republikanische Senator JD Vance aus Ohio, dass man Zelenski in dieser Kleidung nicht in den Kongress lassen sollte:

Look I know Schumer changed the dress code but letting someone in the senate chamber dressed like this really crosses the line. pic.twitter.com/GJr03dmOMF