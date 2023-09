Big Brother: Mit Ihrem WLAN können Sie jetzt überall in Ihrem Haus „sehen“.

Das sollte Ihnen die Haare zu Berge stehen lassen! Ihr WLAN-Router und alle Ihre intelligenten Geräte (einschließlich Ihres intelligenten Zählers) erzeugen ein dichtes EMF-Strahlungsnetz in Ihrem Haus, mit dem Sie alles und jeden sehen können. Ein Scanner, der von jemandem außerhalb Ihres Hauses benutzt wird, kann durch Wände sehen, Personen im Haus erkennen, alle Ihre Gegenstände sehen usw. Technokraten erfinden ohne Gewissen, Ethik oder Moral.

Das Team der Carnegie Mellon University und der University of Waterloo „baute das Gerät mit einer handelsüblichen Drohne und leicht erhältlicher Hardware im Wert von 20 US-Dollar“. ⁃ TN-Redakteur

Als die Polizei Danny Kyllo aus Oregon verdächtigte, in seinem Haus Cannabis angebaut zu haben, setzte sie ein Wärmebildgerät ein, um das Haus zu scannen. Sie fanden die Säcke im Haus und konnten so einen Durchsuchungsbefehl erwirken und Kyllo festnehmen.

Zum Glück urteilte der Oberste Gerichtshof mit einer knappen Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen, dass das Scannen ohne Haftbefehl eine Verletzung des Vierten Verfassungszusatzes und somit rechtswidrig war. Ein kleiner Sieg für den Datenschutz, aber die Regierung wird bald Zugang zu weit kontroverseren und riskanteren Überwachungsmöglichkeiten in Ihrem Zuhause haben.

Im Gegensatz zu einer Wärmebildkamera befindet sich dieses Gerät bereits in Ihrem Haus – und Sie installieren es dort.

Wie es funktioniert

Bei WLAN handelt es sich um elektromagnetische Wellen im Bereich von 2,4 und 5 GHz. Es ist dasselbe wie das Licht, das Sie sehen, nur dass es aufgrund seiner viel größeren Wellenlänge Wände durchdringen kann. Wie Licht (und Echoortung) werden diese Wellen von verschiedenen Oberflächen reflektiert und können bei richtiger Rekonstruktion zur Erstellung eines Bildes verwendet werden.

Die Entwicklung dieser Technologie reicht mindestens bis Juli 2005 zurück, als Forscher auf einem IEEE-Symposium behaupteten, sie hätten ein ultra-breitbandiges, hochauflösendes Kurzpuls-Bildgebungsradarsystem mit einer Frequenz von etwa 10 GHz entwickelt. Die Anwendungen waren ausdrücklich für militärische und polizeiliche Zwecke bestimmt und sollten ein „verbessertes Situationsbewusstsein“ ermöglichen.

Einige Jahre später, im Jahr 2008, entwickelten Forscher an der UC Santa Barbara einen ersten Ansatz für die Bildgebung über WLAN, den sie auf der IEEE ACC 2009 vorstellten, und ein Jahr später demonstrierten sie die Machbarkeit dieses Ansatzes.

Der Wettlauf hat begonnen

Andere Forscher erkannten das Potenzial dieser neuen Überwachungstechnologie und machten sich an die Arbeit. Die Fortschritte waren zunächst langsam, aber 2017 haben zwei Forscher in Deutschland die Möglichkeit der WiFi-Bildgebung mit Techniken aus dem Bereich der Holografie demonstriert. Philipp Holl, Bachelor-Student und Hauptautor der Studie, der bei der Entwicklung der neuen Methode mit Friedemann Reinhard von der Technischen Universität München zusammengearbeitet hat, erklärt: „In den vergangenen zwei Jahren gab es eine explosionsartige Entwicklung von Methoden zur passiven WiFi-Bildgebung.

Damals konnte die Technologie nur grobe Formen von Objekten erkennen. „Wenn eine Tasse Kaffee auf einem Tisch steht, sieht man vielleicht, dass da etwas steht, aber man kann die Form nicht erkennen“, sagt Holl, „aber man kann die Form einer Person oder eines Hundes auf einem Sofa erkennen. Eigentlich alles, was größer als vier Zentimeter ist.

Die Kontroverse beginnt

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Team der UC Santa Barbara einen Artikel mit dem Titel „What about your Alexa?”, in dem sie die potenziellen Bedrohungen dieser neuen Technologie untersuchten. Sie untersuchten das Problem der umstrittenen WiFi-Erkennung und die Risiken für die Privatsphäre, die mit der Verbreitung drahtloser Geräte verbunden sind, die Ihren genauen physischen Standort, Ihre Bewegungen und andere physiologische Merkmale verfolgen könnten.

Glücklicherweise gibt es auch einige Gegenmaßnahmen zur Abwehr solcher Angriffe, um die Quantität und Qualität der vom Angreifer aufgefangenen WLAN-Signale zu reduzieren, wie z. B. Geo-Fencing und Ratenbegrenzung. Diese Methoden sind jedoch bei IoT-Geräten aufgrund der Übertragungshäufigkeit nicht so effektiv.

Der Durchbruch

Bis zu diesem Zeitpunkt war es notwendig, höhere Frequenzen als kommerzielle WLANs (2,4 und 5 GHz) zu verwenden, um eine angemessene Bildauflösung zu erzielen. Dies änderte sich im Februar 2019, als ein Team der Michigan State University einen Artikel in der Zeitschrift IEEE Access veröffentlichte, in dem sie beschrieben, wie sie Signale bei 5,5 GHz (entspricht dem WiFi-Protokoll 802.11n/ac) nutzen konnten, um ein 2D-Bild von zwei reflektierenden Kugeln und einem reflektierenden X-förmigen Ziel zu erstellen, und zu dem Schluss kamen, dass „vollständige 2D-Bilder möglich sind“, indem die in typischen Umgebungen vorhandenen WLAN-Signale erfasst werden.

KI hinzufügen und 3D nutzen

Auf der MobiCom 2020 stellten Forscher der University of Buffalo ihre WiPose-Technologie vor, die als „das erste menschliche 3D-Positionierungssystem unter Verwendung kommerzieller WLAN-Geräte“ angepriesen wurde. Das System nutzt die zuvor besprochene 2D-Bildgebungstechnologie, um einen 3D-Avatar der erfassten Personen zu erstellen. Das System verwendet ein Deep-Learning-Modell, das Vorwissen über das menschliche Skelett in den Konstruktionsprozess des 3D-Modells einbezieht.

Im Jahr 2019 brachte der ehemalige DARPA-Mitarbeiter Ray Liu sein erstes kommerzielles Produkt auf den Markt: WiFi Detection Domain. Mit dem Ziel, „die Welt sicherer, gesünder und intelligenter zu machen“, wurden die ursprünglichen militärischen und polizeilichen Anwendungen, die bei der Einführung der Technologie im Jahr 2005 erwähnt wurden, beiseite gelassen. Das Unternehmen behauptet, dass die Technologie so präzise sei, dass sie nur mithilfe von Standard-WLAN-Signalen Ihre Atmung erkennen könne.

In einem Unternehmensblog 2021 diskutiert Liu die Entwicklung von IEEE 802.11bf, einem neuen WiFi-Protokoll, das darauf abzielt, WiFi-Imaging auf allen Geräten zu standardisieren – und es Unternehmen wie seinem leichter zu machen, kompatible drahtlose Netzwerke zu nutzen. Liu wurde zum IEEE-Präsidenten für 2022 gewählt, und der neue Standard wird bis heute weiterentwickelt.

Weitere Verbesserungen wurden an der Bildgebungstechnologie selbst vorgenommen. Ende 2021 wurde ein weiteres Papier beim IEEE eingereicht, in dem erläutert wird, wie die Forscherinnen und Forscher mit Hilfe von Beamforming auf Basis des 802.11n/ac-Protokolls hochauflösende Bildergebnisse mit kommerziellen WLAN-Signalen erzielen konnten.

Serienreif

Das perfekte WiFi-Bildgebungssystem könnte der Welt im Dezember 2022 vorgestellt werden, wenn Forscher der Carnegie Mellon University die neueste WiFi-Sensortechnologie mit einer Engine zur Schätzung der menschlichen Gestalt namens Compound Density Pose kombinieren.

(Linke Spalte) bildbasiertes DensePose (rechte Spalte) WiFi-basiertes DensePose

DensePose ist eine von Meta/Facebook ab 2018 entwickelte Technologie, die dem zuvor besprochenen WiPose-System sehr ähnlich ist und darauf abzielt, „alle menschlichen Pixel eines RGB-Bildes auf der 3D-Oberfläche eines menschlichen Körpers abzubilden“. Die Forscher haben DensePose so modifiziert, dass es kein RGB-Bild aufnimmt, sondern mit Bildern kompatibel ist, die von den neuesten WLAN-Sensortechnologien erzeugt werden. Das resultierende System „kann die Haltung von Personen in einem Raum allein anhand der WLAN-Signale erkennen, die durch die Umgebung fließen“.

Die neuen Augen von Big Brother

Es ist bezeichnend, wie sich die Bedeutung dieser Technologie vom militärischen und polizeilichen Einsatz hin zur Sicherheit der Menschen in ihren eigenen vier Wänden verlagert hat. Die wahren Nutznießer sind offensichtlich die Strafverfolgungsbehörden, das Militär und die Geheimdienste. Wir leben bereits mit digitaler Massenüberwachung, und wenn Sie nicht glauben, dass dies nicht Teil ihrer Pläne ist, alles, was Sie tun, zu überwachen, dann haben Sie nicht aufgepasst.

Abgesehen von der Installation von Überwachungskameras in jedem Wohnraum bietet diese Technologie eine umfassende und äußerst heimliche Möglichkeit, jeden Raum Ihres Hauses und Ihres Arbeitsplatzes im Auge zu behalten. Tatsächlich könnte dies zur Norm werden. Fast ein Drittel der Generation Z befürwortet die Installation staatlicher Überwachungskameras in ihrem Zuhause, und diese weniger aufdringliche Methode könnte unter den gehirngewaschenen Massen sogar noch mehr Unterstützung finden. Es wird möglich sein, genau zu wissen, wo man sich im Haus befindet und was man gerade tut, vom Sitzen auf der Toilette bis zum Liebesspiel.

Wir haben gesehen, wie leicht Geheimdienste geheime Durchsuchungsbefehle erhalten können, um Personen von besonderem Interesse zu überwachen. Wir haben auch gesehen, wie leicht jemand zum Ziel einer Überwachung werden kann. Es ist möglich, dass Sie eines Tages feststellen, dass Ihr WLAN-Router und Ihre Access Points Bilder an eine Geheimdienstagentur senden, der Ihre Social-Media-Posts nicht gefallen, während bewaffnete Gangster auf den perfekten Moment für ihre nächste Razzia warten.