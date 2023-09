Wann wird der erste Schuss auf Migrantenboote abgefeuert?

Von Peter Haisenko

Die Flutung Deutschlands mit kulturfremden Migranten hat ein Ausmaß erreicht, dass selbst grüne Politiker einen Zuwanderungsstopp fordern. Das Unwort Kontrollverlust, das bislang der AfD vorbehalten war, geistert durch alle Parteien. Kann es da noch eine gewaltfreie Lösung geben?

Die Bilder aus Lampedusa sind erschreckend. Man musste dort den Notstand ausrufen, weil mittlerweile mehr Migranten auf der kleinen Insel sind als Einheimische. An einem Tag sind mehr als 10.000 junge Männer dort angelandet. Ein Teil von denen ist alles andere als friedlich und das erstreckt sich schon auf Sizilien, wohin die Massen an Migranten weiter gereicht werden. Ist es da nicht zutreffender, von einer Invasion zu sprechen? Immerhin sind in Lampedusa bis zu 100 Boote an einem Tag eingetroffen. Die Invasoren tragen zwar keine Schusswaffen, aber es sind alles junge Männer im wehrfähigen Alter und manche von ihnen haben einen Militärdienst abgeleistet.

In Deutschland selbst sind die Kommunen überfordert und schlagen Alarm. Die Situation vor Ort ist dermaßen angespannt, dass selbst ein Kommunalpolitiker von den Grünen einen Zuwanderungsstopp fordert. Allenthalben sind Aussagen von Politikern