Warum Barack Obama nicht die Klappe halten kann

Margaret Kimberley

Barack Obama hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zugrundegerichtet und spricht von seinen Taten, als wären sie von jemand anderem begangen worden. Es ist eine meisterhafte Vorstellung eines Mannes, der sich der Täuschung verschrieben hat.

„Wenn Sie den von den Überschwemmungen in Libyen betroffenen Menschen helfen wollen, sollten Sie sich diese Hilfsorganisationen ansehen“ – Barack Obama

Wenn man sagen kann, dass eine Person für die schreckliche Zahl der Todesopfer bei den jüngsten Überschwemmungen im Osten Libyens verantwortlich ist, sollte man Barack Obama als Schuldigen benennen. Zumindest hat Obama mit Sicherheit starke Nerven. Die Person, die entschlossen war, den libyschen Staat zu zerstören, hat genau das getan. Seine persönliche Handlangerin, die Außenministerin Hillary Clinton, hat die Drecksarbeit erledigt. Zusammen mit Verbündeten wie dem Vereinigten Königreich und Frankreich setzte sie sich für eine Flugverbotszone ein, die den Schutz der libyschen Armee durch die Luftwaffe verhinderte. Um das Ganze abzurunden, fabrizierte sie eine falsche Menschenrechtsgeschichte mit Behauptungen über Truppen, die Viagra nehmen, um Massenvergewaltigungen zu begehen.

Das Endergebnis dieser kriminellen Machenschaften war eine zerstörte Nation, ein Rassenkrieg gegen afrikanische Migranten und dunkelhäutige Libyer, die Ermordung des Präsidenten und der Beginn einer Migrationskrise, die bis heute anhält. Auch Obama kann es sich nicht verkneifen, sich dazu zu äußern. Nachdem die USA mit Hilfe dschihadistischer Gruppen einen Angriffskrieg gegen Libyen geführt hatten, wandte sich die Obama-Regierung Syrien zu und versuchte, dort dasselbe zu tun. Der syrische Staat lebt weiter, ist aber durch die Vertreibung von Millionen von Menschen, Sanktionen, den US-amerikanischen Diebstahl seines Öls und seine eigene Migrationskrise geschwächt.

Bürger aus Westasien und afrikanischen Ländern fliehen vor der Instabilität auf Booten und Flößen, die nicht seetüchtig sind, in der Hoffnung, in Europa Asyl zu finden. Diese riskanten Reisen führen zu schrecklichen Tragödien, wie im Juni 2023, als ein überladenes Schiff mit mehr als 700 Migranten aus Libyen versuchte, Griechenland zu erreichen. Das Schiff sank, und nur 104 Überlebende konnten gerettet werden.

Vor der Zerstörung Libyens durch die USA und die NATO herrschten keine solchen Bedingungen, aber Obama enttäuschte nicht. Er fragte sich, warum es mehr Nachrichten über den Untergang eines kleinen Tauchbootes an der Stelle der Titanic gab als über die Migrationstragödie. Diese Frage wäre für jeden anderen normal, aber nicht für einen Mann, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass zwischen 2014 und 2023 rund 20.000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben gekommen sind.

„Genau hier vor der griechischen Küste hatten wir 700 Tote, 700 Migranten, die offenbar hierher geschmuggelt wurden. Das hat für Schlagzeilen gesorgt, aber es dominiert nicht auf dieselbe Weise. In gewisser Weise ist es ein Zeichen dafür, dass die Lebenschancen der Menschen so ungleich geworden sind. Es ist sehr schwer, eine Demokratie aufrechtzuerhalten, wenn sich der Wohlstand so stark konzentriert. Daher war ein Teil meines Arguments, dass, wenn wir den Menschen nicht das Gefühl geben, wirtschaftlich sicherer zu sein, und wenn wir die Notwendigkeit ernster nehmen, eine Leiter der Möglichkeiten und ein stärkeres Sicherheitsnetz zu schaffen, das an diese neuen Technologien und die Verlagerungen, die auf der ganzen Welt stattfinden, angepasst ist, wenn wir uns nicht darum kümmern, dies auch die Art von Populismus anheizen wird, der hauptsächlich von der extremen Rechten kommt, aber möglicherweise auch von der Linken, die die Demokratie untergräbt, weil sie die Menschen wütend und nachtragend und verängstigt macht.“

Es ist nicht nur die Libyen-Katastrophe, über die sich Obama äußert, als sei er unbeteiligt. Auf einen Schlag hat er es geschafft, zwei Katastrophen miteinander zu verbinden, die ausschließlich von ihm verursacht wurden. Unter seiner Regierung wurden im Rahmen der quantitativen Lockerung der US-Notenbank mehr als 1,5 Billionen Dollar an die Banken der Wall Street überwiesen, wodurch die Taschen des einen Prozents der Bevölkerung mit dem größten Vermögenstransfer der Geschichte gefüllt wurden, während die arbeitende Bevölkerung in der Prekarität versank.

Ja, die Menschen haben Angst vor Kriegen und Arbeitslosigkeit und fliehen, wohin sie können. Aber wenn die Demokratie ausgehöhlt wird, dann nicht, weil jemand vom Zweiparteien-Duopol abweicht. Obama erklärt, warum es dem System an Legitimität mangelt, zeigt dann aber mit dem Finger auf andere, als wären wir an all diesen Krisen unbeteiligt.

Obama tut das, was andere ehemalige Präsidenten auch tun. Er hält Reden, hat eine Stiftung und baut eine Bibliothek auf. Er taucht auch wieder auf, wenn Biden Deckung für seine Katastrophen braucht. Als der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 von den USA angezettelt wurde, hielt Obama plötzlich Reden, in denen er behauptete, er sei besorgt über „Desinformation“, während er in Wirklichkeit für die Zensur von Big Tech eintrat.

Obama kann scheinbar nicht ruhig sein. George W. Bush ist ebenfalls ein Kriegsverbrecher, der den Irak und Afghanistan verwüstet hat, zwei der Länder, deren Bürger zu denen gehören, die auf klapprigen Booten aus ihrer Heimat fliehen. Aber Bush malt Bilder von Welpen und benimmt sich wie eine großväterliche Figur. Normalerweise meldet er sich nicht zu den aktuellen Themen zu Wort. Abgesehen von Donald Trump, der derzeit mit einer Flut von juristischen Problemen zu kämpfen hat, werden frühere Präsidenten geschont und positiv gesehen, egal wie viel Schaden sie angerichtet haben.

Obama ist aus härterem Holz geschnitzt als Bush oder seine anderen Vorgänger. Er ist entschlossen, für den Rest seines Lebens der Laufbursche der 1% zu sein. Er hat Millionen von Menschen verarmen lassen, Länder zerstört und gibt sich nun fälschlicherweise verwirrt über die Zustände, die er herbeigeführt hat. Dabei weiß er genau, was er tut. Er hat dem Kapitalismus und dem Imperialismus lebenslange Treue geschworen. Obama hat sogar einen aufkeimenden NBA-Streik im Jahr 2020 gestoppt, um die schwarzen Sportler auch in seinem Quasi-Ruhestand bei der Stange zu halten.

Wir werden diesen Mann niemals loswerden. Solange er lebt, wird er seine Unschuld beteuern und Millionen von Menschen in die Irre führen, um sie über die Ursache ihrer Misere zu verwirren. Diejenigen von uns, die aufmerksam sind, wissen es besser. Barack Obama wird immer so tun, als würde ihm die Butter nicht auf der Zunge zergehen. Es ist die Aufgabe aller anderen, die Wahrheit über ihn zu sagen.