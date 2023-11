Worauf bereiten sich die Saudis wirklich vor?

Von Tom Luongo

Rufen Sie den Roller großer Zigarren

und fordere ihn auf, in Küchenbechern konkupiszenten Quark zu peitschen…

… der einzige Kaiser ist der Kaiser der Eiscreme Wallace Stevens

Neulich wurde bekannt, dass Saudi-Arabien und China eine Swap-Linie in Landeswährung in Höhe von 7 Mrd. Dollar eröffnen werden. Dies führte zu dem meistgeklickten Tweet, den ich je abgesetzt habe.

BREAKING NEWS CHINA UND SAUDI-ARABIEN HABEN EIN SWAP-ABKOMMEN IN LOKALER WÄHRUNG IM WERT VON RUND 7 MILLIARDEN DOLLAR UNTERZEICHNET UND DAMIT IHRE BEZIEHUNGEN VERTIEFT, DA DIE LÄNDER DES NAHEN OSTENS BESTREBT SIND, IHREN NICHT-ÖLHANDEL STÄRKER VOM DOLLAR WEG ZU DIVERSIFIZIEREN Wichtige Neuigkeiten. Der Trend beschleunigt sich.

Mark Wauck von Meaning in History hat darauf verwiesen. Mark ist nicht wirklich auf meinen Standpunkt eingegangen, also habe ich eine Antwort in seinem Kommentarbereich veröffentlicht.

Sie [die Neocons] sind ganz sicher auf dem Holzweg, Mark [seine Schlussfolgerung]. Was jetzt geschieht, ist reine Verzweiflung, da sie versuchen, herauszufinden, wie sie diesen Krieg durch den Wahlzyklus verlängern und vortäuschen können, um die Möglichkeit der jahrhundertealten Feindschaft gegen Russland aufrechtzuerhalten. Aber die Kehrtwende der KSA ist real. Swap-Linien sind eine Vorstufe zur Intervention. Mein Tweet war sehr ausgeklügelt, aber er geht so: 1) Swap-Linien ankündigen

2) Beginn der Annahme von realen Yuan-Beträgen für Öl

3) Dadurch wird die Bindung des Riyal an den USD aufgehoben, wenn das Öl relativ stark ist und sich nicht im Krisenmodus befindet

4) Die Substitution des CNY durch den USD ist für die USA existenziell, die dann den KSA-Wechselkurs angreifen und Geld aus dem Land abziehen…

5) SANKTIONEN GEGEN KSA.

6) Ausgedehnte Swaps zur Umwandlung von USD-belasteten Vermögenswerten in Riyal-Vermögenswerte, sobald USD in KSA verboten sind.

7) China versorgt sie mit Krediten, die in CNY zurückgezahlt werden.

Bewegungen, die vor 10 Jahren stattfanden, sind aufschlussreich dafür, warum wir heute dort sind, wo wir sind, und wohin wir uns möglicherweise bewegen.

Die Ankündigung der Swap-Linien ist wahrscheinlich eine Vorankündigung eines Angriffs der USA auf Saudi-Arabien im Stil eines Economic Hitman. Das ist nicht wirklich schwer vorherzusehen.

Zum historischen Kontext: Russland wurde 2014/15 durch den Zusammenbruch der Ölpreise hart getroffen. Als Vergeltung für den „Diebstahl der Krim“ organisierten Präsident Obama und die Schar der üblichen Verdächtigen einen Angriff auf die Ölpreise, um den Ölpreis zu ruinieren.

Im Juni 2014 schloss der Ölpreis bei 112,36 $. Und der Preis begann am ersten Handelstag im Juli 2014 zu fallen und hörte bis Ende 2015 nicht mehr auf.

Saudi-Arabien unterstützte diesen Prozess, indem es die Produktion ausweitete und glaubte, Russland Marktanteile abnehmen zu können, als der russische Rubel zusammenbrach und die russischen Devisenreserven aufgebraucht waren.

Der Schlüssel zum erhofften Erfolg lag darin, dass russische Unternehmen, vorwiegend die großen Staatsunternehmen wie Gazprom und Rosneft, viele auf Dollar lautende Schulden hatten, die bald fällig wurden und umgeschuldet werden mussten. Die USA verhängten also Sanktionen gegen Russland, sodass Unternehmen wie Gazprom ihre Schulden nicht mehr verlängern konnten, weil sie die Anleihen nicht mehr an US-amerikanische oder europäische Investoren verkaufen konnten. Die derzeitigen Anleihegläubiger mussten ausgezahlt werden… in Höhe von über 50 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2014 und weiteren 50 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2015.

Dieses „Rollover-Risiko“ sollte die Finanzen der russischen Regierung in den nächsten 18 Monaten belasten, als der Ölpreis unaufhaltsam fiel.

Der russische Rubel fiel von den hohen 20er/niedrigen 30er Jahren gegenüber dem Dollar auf einen Höchststand von über 80 Ende November, aber das geschah erst, nachdem Putin persönlich die Präsidentin der Bank von Russland, Elvira Nabiullina, angewiesen hatte, den Rubel floaten zu lassen. Zuvor hatte es eine weiche Bindung an den US-Dollar gegeben, die leicht aufrechtzuerhalten war, solange der Ölpreis über 100 $ pro Barrel lag.

Auf dem Höhepunkt des Rubelverfalls griff China ein, um Russland eine Swap-Linie zwischen Yuan und Rubel einzurichten. China bezahlte die Schulden von Gazprom. Russland zahlte sie in Yuan zurück, die es dank dieser Swap-Linien damals und dank Power of Siberia in Zukunft kostenlos erhalten würde.

Die USA haben sich nicht getraut, China dafür zu sanktionieren, da dies, sowohl Rückwirkungen auf unsere Wirtschaft hätte haben können als auch einer Kriegserklärung gleichgekommen wäre. Das ist auch der Grund, warum China nicht einmal mit Sanktionen bedroht wurde, als Russland letztes Jahr in die Ukraine „einmarschierte“.

Der „Sweetheart Deal“ für das Gas, das jetzt durch die Power of Siberia-Pipeline zu ihnen fließt, macht jetzt viel mehr Sinn. Ich hatte es falsch in Erinnerung, dass es 2015 als Reaktion auf die Krise unterzeichnet wurde, aber es war, bevor die Krise überhaupt ausbrach.

Das deutet auf einige Dinge hin: 1) die Kombination der Ereignisse von Anfang 2014 veranlasste die Formulierung eines koordinierten Angriffs auf die Ölpreise, der gegen Russland gerichtet war, für später in diesem Jahr und 2) dass Putin dies vorhersah und Verhandlungen mit Xi Jinping aufnahm, um den Bau von Power of Siberia schnell zu erreichen.

Nahezu alles, was seitdem passiert ist, ist eine Folge der Ereignisse, die auf Anfang 2014 zurückgehen

Russland überlebte diese Zeit des „Überschlagsrisikos“ und schuf damit die Blaupause für andere Länder, es ihm gleichzutun.

Ein Tweet von Eric Yeung hat all das, was Sie gleich lesen werden, in meinem Kopf sofort ins Rollen gebracht.

Ich habe gerade mit einem Wirtschaftswissenschaftler aus Festlandchina zu Abend gegessen, der sich mit den „höheren Mächten“ in China „auskennt“. Er hat mir Folgendes erzählt: Seit die FED begonnen hat, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, hat China ein Programm gestartet, bei dem es US-Dollar an Länder des Globalen Südens verleiht (denen es an US-Dollar mangelt), aber Yuan/RMB als Zahlung für diese Kredite verlangt. Die Sicherheiten sind Bergbau-, Hafen- und Energierechte in diesen Ländern des Globalen Südens. Diese Informationen sind bisher nicht veröffentlicht worden. Ich werde mehr darüber berichten, sobald ich mehr von diesem Mann erfahren habe.

I just had dinner with a mainland China economist who is “in the know” with the “higher powers” in China. This is what he told me:



und meine unmittelbare Antwort:

Ich denke, das ist nur evolutionär und Teil des schrittweisen Prozesses zur Internationalisierung des Yuan. Ja. Ich habe diesen Prozess sofort verstanden, weil China Russland auf diese Weise 2014/15 bei der Stabilisierung des RUB während des Ölcrashs und der Rollover-Krise der russischen Staatsunternehmen geholfen hat. Sie benötigten USD, um Kredite zurückzuzahlen, konnten sie aber vom Westen nicht bekommen (Sanktionen). China verlieh sie an Russland und half bei der Umwandlung dieser auf USD lautenden Schulden in RUB- und CNY-Schulden.

Yes. The reason I understood this process immediately is because this is how China helped Russia stabilize the RUB in 2014/15 during the oil crash and rollover crisis Russia SOE's faced.



Worauf Eric antwortete:

Der alte chinesische Wirtschaftswissenschaftler erwähnte genau diese russische Episode, als wir unsere Diskussion führten. 👌 Das Problem bei den meisten Analysen ist der dumme Untergangsporno… Was, wenn China seine USTs abstößt!???? Was Sie wirklich befürchten sollten, ist, dass China die UST-Bestände seiner Handelspartner durch PBoC-T-Bestände ersetzt und seinen USD-Bedarf zur Aufwertung des CNY im Handel nutzt.

The problem with most analysis is the stupid doom porn… What if China dumps its USTs!????



What you should really fear is China replacing their trade partners' UST holdings with PBoC-T holdings, using their USD needs to broaden the CNY in trade.



Bevor ich fortfahre, möchte ich also zusammenfassen:

China verwendet seine US-Staatsanleihen und US-Dollar-Überschüsse, um sie an Handelspartner in Schwellenländern zu verleihen, die für CHINA von Bedeutung sind! Für die Rückzahlung verlangen sie Yuan. Dies stabilisiert den Yuan/USD-Wechselkurs, während China die Geldmenge rasch ausweiten kann und auch ausweitet, um seine nachgebenden Immobilienmärkte als Folge der aggressiv straffen Geldpolitik der Fed in den Griff zu bekommen. Damit China den Yuan in das neue Dollar-Vakuum ausweiten kann, ohne auch sein Gold zu verlieren (wie Luke Gromen in dem Gespräch sagte), muss es einen Nachfragezyklus für seine Schulden schaffen und die Kreditkosten niedrig halten. Da sie mit ihren südostasiatischen Partnern währungsübergreifende Swap-Linien haben und der Yuan in der gesamten Region, z. B. in Singapur, offshore abgewickelt wird, können sie auf diese Weise die Expansion bewältigen, ohne dass es zu einer galoppierenden Inflation kommt. Der Yuan ersetzt den Dollar, ohne dass es zu einer massiven Veränderung der Wechselkurse und/oder Anleiherenditen kommt.

Die Rubel-/Rollover-Krise 2014/15 war der Testlauf dafür. Kehren wir also an den Anfang des Artikels zurück.

Man muss diese Dinge jetzt im Nachhinein betrachten, aber in diesem Fall denke ich, dass die Vergangenheit für die Zukunft Prolog ist.

Et Tu, Riyal?

Überlegen Sie jetzt, was die USA und Davos in einem ähnlichen Szenario mit den Saudis machen würden. Die Saudis haben sich den Forderungen der USA widersetzt, sich den außenpolitischen Exkursionen der USA wie der Ukraine und dem Gazastreifen anzuschließen, während sie gleichzeitig mit Russland zusammenarbeiten, um die OPEC+ zusammenzuhalten, obwohl der Westen mit allen Mitteln versucht, was….? Bombe den Ölpreis.

Was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass die Saudis heute ein ähnliches Problem haben (und das schon seit über einem Jahrzehnt): Während ihre Kosten für die Förderung von Öl aus dem Boden extrem niedrig sind, treibt der Geldbetrag, den Saudi-Aramco an die Regierung zahlen muss, um den Staatshaushalt zu decken, den Preis in die Höhe.

Während also ihre COGS niedrig sind, ist ihr EBITDA ebenfalls niedrig, je nach Preis.

Aus diesem Grund (siehe Anmerkungen zur Grafik oben) sind die Saudis (im Folgenden KSA) mit Präsident Trump gemeinsame Sache gemacht, um den Ölpreis zu drücken, indem sie mehr pumpten und ihren Preis 2018 senkten.

Ihr Haushaltsdefizit explodierte, und Russland mit seinem frei schwankenden Rubel und seinem flexiblen Ölzollsystem überlebte den Angriff auf das Öl.

Zum Vergleich: Russlands COGS sind etwas höher als die von KSA, aber sein EBITDA ist weitaus niedriger. Unterhalb eines bestimmten Preises pro Barrel (~40 $, aber das ändert sich) zahlen die russischen Ölkonzerne keine Steuern. Das System ähnelt dem der US-Einkommenssteuer, mit progressiv höheren Sätzen bei höheren Gewinnspannen.

Aber die Russen können auf einen schwankenden Rubel zurückgreifen. Unabhängig von der Höhe ihres Einkommens werden sie in Rubel bezahlt. Wenn das Öl schwach ist, sollte auch der Rubel schwach sein, und intern sind die Kosten für Gazprom oder Lukoil für Arbeit, VVG usw. dieselben wie bei einem hohen Ölpreis.

Die USA greifen den Rubel immer wieder an, weil sie glauben, dass dies Russland in den Bankrott treiben wird, aber das ist nicht der Fall. Vor allem jetzt, wo das Land keine Dollar-Schulden und keine US-Schatzpapiere als Devisenreserven hält. Den Rubel jetzt anzugreifen, ist reine Petitesse.

Das KSA hingegen hat einen fest an den US-Dollar gekoppelten Riyal. Ihre COGS, EBITDA, alles kann genauso gut in Dollar sein, einschließlich der Arbeitskosten, der Kosten für staatliche Subventionen usw.

Die Lösung besteht natürlich darin, die Bindung des Riyal an den Dollar aufzuheben.

Et voila, sofortiger Haushaltsausgleich bei niedrigeren Ölpreisen, einfach ausländische Käufer hinzufügen, die keine Dollar anbieten.

Jedes Jahr ist die Thanksgiving-Woche hier in den USA durch eine gewisse Volatilität der Ölpreise gekennzeichnet, da die OPEC+ in dieser Woche ihre Wintertagung abhält. Die Thanksgiving-Woche ist ein guter Zeitpunkt, um die Märkte durcheinander zu bringen, weil die USA durch Urlaubsreisen und Logistik abgelenkt sind.

Neulich wurde die OPEC+-Tagung aufgrund von Streitigkeiten zwischen afrikanischen Ländern, darunter auch das pflichtbewusste, von Davos aus gesteuerte Nigeria, verschoben, was einen Einbruch der Ölpreise zur Folge hatte.

Die Saudis benötigen/wollen einen Ölpreis von 80 Dollar pro Barrel. Das brauchen sie, um ihren Haushalt aufrechtzuerhalten (siehe oben).

China bietet den Saudis eine Swap-Linie an, um sicherzustellen, dass die Aufhebung der Bindung reibungslos verläuft. Mit anderen Worten: China wird dem Königreich Dollar leihen, die in Yuan zurückgezahlt werden, so wie es das Land mit Russland getan hat und heute mit seinen südostasiatischen Handelspartnern tut, die versuchen, ihre Währungen gegen den Milkshake-Sog des Dollar zu verteidigen.

Wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, in der Russland und Power of Siberia einen großen Fluss von Yuan und Rubel zwischen Russland und China garantierten, könnten wir etwas sehen, das den Fluss von Riyal und Yuan ankurbeln würde?

Wie die Kinder auf Twitter gerne sagen, „kek“.

Dieses OPEC+-Treffen bedeutete, dass Davos durch die Biden-Administration eine ganze Reihe von Gesprächen führen wird, um das Kartell zu brechen und den Ölpreis fallen zu lassen. Es wird derselbe müde Trick sein, den sie 2014 mit einem willigen KSA abgezogen haben und für den Trump sie 2018 verarscht hat:

„Wir lassen den Ölpreis sinken. Alle anderen werden darunter leiden, es sei denn, ihr pumpt wie verrückt für uns und wir belohnen euch mit einem größeren Marktanteil in den USA. Wenn wir den Preis steigen lassen, werdet ihr der neue König sein.“

Letztendlich hat der Angriff von 2018 nur dazu geführt, dass Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) endlich erkannt hat, dass die USA ein unzuverlässiger und rachsüchtiger Partner sind. Er hat die Zukunft des KSA und der OPEC von Putin und den Russen abhängig gemacht. Bislang wurde er für diese Entscheidung belohnt.

Die Saudis bereiten sich auf einen Angriff auf den Ölpreis vor, um sie für die mangelnde Weitsicht der Neocons zu bestrafen, die nie aus ihren Fehlern der Vergangenheit lernen.

Raten Sie mal! Wenn Nigeria, Angola und der Kongo heute das süße Nichtstun des Westens hören, würde ich sagen, dass sie bald von Russland und China überrollt werden, aber dieses Mal werden sie von MbS und den Saudis unterstützt, die sich auf das Unvermeidliche vorbereiten.