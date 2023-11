Wie sehr hassen Muslime Israel?

Alex Berenson

Das ist keine rhetorische Frage; ihre Beantwortung wird darüber entscheiden, ob ein Frieden zwischen Juden und Palästinensern auch nur theoretisch möglich ist.

Erinnern Sie sich noch an den 11. September?

Ich tue es. Ich entschuldige mich bei denjenigen, die diese Geschichte schon gehört haben, aber ich bin an jenem Morgen von North Carolina, wo ich für einen Artikel für die Times recherchierte, nach Newark geflogen, 90 Minuten. Der Flug verlief reibungslos, ich landete früh und fuhr mit meinem Motorrad auf dem New Jersey Turnpike zurück nach Manhattan, als ich bemerkte, dass Autofahrer anhielten.

Was ist passiert, fragte ich einen. Ein Flugzeug sei in das World Trade Center geflogen, sagte er. Ich schaute auf und sah die Wahrheit: In der Ferne brannten die Zwillingstürme, Streichhölzer in einer Höhe von einer Viertelmeile, die riesige Rauchfahnen in den strahlend blauen Himmel schickten.

–

So schnell befand sich der Westen im Krieg mit dem Islam.

Aber das war er nicht.

In den 22 Jahren seit dem 11. September gab es nur zwei große muslimische Terroranschläge in westlichen Ländern – 2005 in London und 2015 in Paris. Auch diese waren blutig, aber sie gingen nur auf das Konto einer Handvoll Attentäter.

Das Ausbleiben des islamistischen Terrors ist auch nicht darauf zurückzuführen, dass der Westen um Frieden gebettelt hätte. In denselben zwei Jahrzehnten haben die USA zwei muslimische Länder besetzt und in vielen anderen tödliche Gewalt angewendet.

–

Ein Grund für den relativen Frieden ist natürlich, dass die Fähigkeit der USA, Kommunikationsnetzwerke zu verfolgen, uns geholfen hat, Dschihadisten auf der ganzen Welt zu töten oder gefangen zu nehmen, was es islamistischen Gruppen erschwert, komplexe Verschwörungen zu schmieden.

Aber das ist nicht der einzige Grund, nicht einmal der Hauptgrund (fragen Sie Israel nach den Gefahren, wenn man sich zu sehr auf technologische Überlegenheit gegenüber einem motivierten Feind verlässt).

Der Hauptgrund ist, dass sich die Muslime weltweit nach einem kurzen Flirt weitgehend von Osama bin Ladens Aufruf zum globalen Dschihad abgewandt haben.

Diese Ablehnung war nicht das Ergebnis einer vorausschauenden amerikanischen Politik.

Der Einmarsch der Amerikaner in den Irak, der von Anfang an juristisch fragwürdig war, scheiterte wenige Monate nach dem Sturz Saddam Husseins (ich weiß es, ich war dabei). Der darauf folgende gewaltsame Aufstand kostete Zehn-, wenn nicht Hunderttausende Iraker das Leben und ebnete einer radikal-islamistischen Machtübernahme in weiten Teilen des Irak und Syriens den Weg, die erst nach zehn Jahren rückgängig gemacht werden konnte.

–

(Erinnern Sie sich noch an die Grüne Zone? Und an die stiefeltragenden Bürokraten der Provisorischen Koalitionsbehörde? Wir haben sie gewarnt. Sie hörten nicht zu).

EINE REGION INFLAMED: DIE BESETZUNG; Ein Bagdader Viertel, einst hoffnungsvoll, taumelt nun angesichts der anhaltenden Unruhen im Irak Quelle

Unser Einmarsch in Afghanistan war zwar viel vertretbarer, dauerte aber mindestens ein Jahrzehnt zu lange. Auf dem Weg dorthin wurde sie zu dem Nation-Building-Projekt, das die Bush-Administration von Anfang an abgelehnt hatte. (Seit 200 Jahren wollen die Paschtunen im Süden Afghanistans nur, dass die Welt sie in Ruhe lässt. Vielleicht ist es an der Zeit, nicht mehr mit ihnen zu streiten).

Doch trotz aller Bemühungen der skrupellosesten Dschihadisten der Welt, von Osama bin Laden über Abu Musab al-Zarqawi bis Abu Bakr al-Baghdadi, haben die amerikanischen Misserfolge im Irak und in Afghanistan den Dar al-Islam nicht dazu gebracht, gegen den Dar al-Harb Krieg zu führen.

Deshalb ist der Flirt der üblichen progressiven Verdächtigen mit Bin Ladens Brief, in dem er die Anschläge vom 11. September rechtfertigte, an Ironie kaum zu überbieten. Bin Laden behauptete, er spreche für die Umma, die muslimische Gemeinschaft, aber die Umma hat ihm nie zugestimmt.

Dasselbe gilt für den Islamischen Staat, auch ISIS genannt, den noch grausameren Nachfolger von al-Qaida.

Als der Islamische Staat 2015 auf dem Höhepunkt seiner Macht war und weite Teile Syriens und des Iran kontrollierte, unterstützte die Mehrheit der Muslime die von den Amerikanern angeführten Bemühungen, ihn zu vernichten. 77 Prozent der Jordanier und mehr als die Hälfte der Palästinenser stimmten einer Umfrage von Pew Research vom Dezember 2015 zufolge zu, dass die USA militärisch gegen ISIS vorgehen sollten.

Eine andere Umfrage einen Monat zuvor zeigte, wie sehr Muslime weltweit den Islamischen Staat hassen:

In Ländern mit bedeutenden muslimischen Bevölkerungsanteilen ist die Verachtung für ISIS groß. Quelle

In jeder Hinsicht (mit Ausnahme der Nutzung von Video und Internet zur Verbreitung seiner Gräueltaten) lehnte der Islamische Staat das moderne, westliche Leben zutiefst ab.

Seine Vision stieß jedoch bei den Muslimen auf wenig Gegenliebe. Sie lehnten den Islamischen Staat zutiefst ab und ebneten damit den Weg für den von den USA geführten Feldzug zu seiner Vernichtung. Türken und Kurden sind sich – gelinde gesagt – in vielem nicht einig, aber beide haben erkannt, dass der Islamische Staat nicht überleben darf.

–

Die Hamas kontrolliert zwar weniger Gebiete, ist aber raffinierter und besser bewaffnet als der Islamische Staat. Ihre Führer leben in Katar und nicht im Elend der Wüste.

Dennoch sind die vorsätzlichen Gräueltaten vom 7. Oktober, die von der militärischen Führung der Hamas geplant und von ihrer politischen Führung bejubelt wurden, ein Zeichen dafür, dass die Hamas der wahre Nachfolger des Islamischen Staates ist. Beide Gruppen haben gemeinsam, dass sie den Terror zu Propagandazwecken einsetzen, dass ihnen das Leben der Zivilbevölkerung gleichgültig ist und dass sie sich auf die blutrünstigsten Verse des Korans berufen.

Doch ihre Feinde sind anders.

Der Islamische Staat strebt ein modernes Kalifat auf muslimischem Boden an und verbringt deshalb die meiste Zeit damit, andere Muslime zu töten. Die Hamas konzentriert sich – jetzt und in absehbarer Zukunft – auf die Zerstörung Israels, vom (Jordan-)Fluss bis zum (Mittelmeer-)Meer und wieder zurück.

Das Projekt der Hamas findet unter Muslimen und Arabern weitaus mehr Unterstützung. Eine große Umfrage in arabischen Ländern im vergangenen Jahr ergab eine überwältigende Unterstützung für die palästinensische Sache und eine Ablehnung der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel.

Wie überwältigend? 84 Prozent der Befragten sagten, ihr Land solle keine Beziehungen zu Israel aufnehmen, nur 8 Prozent waren dafür.

–

(viel Rot)

Wie ich Anfang dieser Woche schrieb, hat sich die überwältigende rhetorische Unterstützung für die palästinensische Sache bisher nicht in Taten niedergeschlagen, weder bei den muslimischen Ländern noch bei ihren Führern – vielleicht zum Teil deshalb, weil die Hamas am 7. Oktober in ihrer Brutalität zu weit ging und Erinnerungen an die Grausamkeit des Islamischen Staates weckte. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob die Muslime in den kommenden Monaten und Jahren den 7. Oktober, anders als den 11. September, als Aufruf zu den Waffen verstehen werden. Israel kann die Hamas besiegen. Den Zorn der gesamten muslimischen Welt auf sich zu ziehen, steht auf einem anderen Blatt.