Norwegische Forscher: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Masken und Covid-Infektionen

Von Guy Gin

Eine neue, von Experten begutachtete Studie norwegischer Forscher wurde kürzlich unter dem Titel „Association between Face mask use and Risk of SARS-CoV-2 Infection – Cross-sectional study“ veröffentlicht. Falls Sie es bisher nicht wussten: Eine Querschnittsstudie „ist eine Art von Beobachtungsstudie, die Daten aus einer Population oder einer repräsentativen Untergruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt analysiert„, in diesem Fall Anfang 2022. Die Daten wurden jedoch während einer RCT zum Tragen einer Brille erhoben. Was für einen Zusammenhang haben sie also gefunden?

Wir untersuchten den Zusammenhang zwischen Gesichtsmasken und dem Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 anhand von Querschnittsdaten von 3.209 Teilnehmern an einer randomisierten Studie zur Verwendung von Brillen zur Verringerung des Risikos einer Infektion mit SARS-CoV-2. Die Verwendung von Gesichtsmasken basierte auf den Antworten der Teilnehmer auf die Nachbefragung am Ende der Studie. Wir fanden heraus, dass die Inzidenz von COVID-19 nach eigenen Angaben bei denjenigen, die häufig oder manchmal Gesichtsmasken trugen, um 33 % (aRR 1,33; 95 % CI 1,03 – 1,72) und bei denjenigen, die fast immer oder immer Gesichtsmasken trugen, um 40 % (aRR 1,40; 95 % CI 1,08 – 1,82) höher war als bei den Teilnehmern, die angaben, nie oder fast nie Gesichtsmasken zu tragen.

Oh je. Und das sind die Ergebnisse nach Kontrolle für beobachtbare Störfaktoren. In den Rohdaten hatten regelmäßige Maskenträger ein 74-75 % höheres Risiko, positiv auf Covid zu testen.

Die groben Schätzungen zeigen eine höhere Inzidenz positiver Tests auf COVID-19 in den Gruppen, die häufiger Gesichtsmasken verwendeten: 8,6 % der Teilnehmer, die nie oder fast nie Masken verwendeten, 15,0 % der Teilnehmer, die manchmal Masken verwendeten, und 15,1 % der Teilnehmer, die fast immer oder immer Masken verwendeten, meldeten ein positives Testergebnis. Das Risiko war 1,74 (1,38 bis 2,18) Mal höher bei denjenigen, die oft oder manchmal einen Mundschutz trugen, und 1,75 (1,39 bis 2,21) Mal höher bei denjenigen, die fast immer oder immer einen Mundschutz trugen, im Vergleich zu den Teilnehmern, die angaben, nie oder fast nie einen Mundschutz zu tragen.

Nun, das ist peinlich für die Befürworter der Maske, nicht wahr? Offen gesagt, müsste man ein Herz aus Stein haben, um über diese Ergebnisse nicht zu lachen.

Beweist diese Studie also, dass Masken das Risiko, sich mit Covid anzustecken, tatsächlich erhöhen? Nein. Die Autoren erwähnen verschiedene mögliche Verzerrungen, die die Ergebnisse beeinflusst haben könnten.

Eine wichtige Einschränkung unserer Studie ist das nicht-randomisierte, querschnittliche Studiendesign. Es könnte sein, dass Maskenträger eher dazu neigen, Masken zu tragen, um andere vor ihrer eigenen Infektion zu schützen. Diese umgekehrte Kausalität könnte den positiven Zusammenhang zwischen dem Infektionsrisiko und der Verwendung von Masken erklären und könnte durch die Feststellung gestützt werden, dass die Teilnehmer, die angaben, Masken zu tragen, auch eher bereit waren, sich selbst auf COVID-19 zu testen. Ferner könnte es andere Verhaltensunterschiede im Kontext der Risikowahrnehmung oder dem Beruf geben, die wir nicht beobachtet haben und die mit der Wahrscheinlichkeit des Maskentragens oder der Wahrscheinlichkeit, sich auf COVID-19 testen zu lassen, wenn Symptome auftreten, zusammenhängen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Maskenträger sich in gewisser Weise geschützt fühlen und daher ihr Verhalten ändern, um die soziale Distanz nicht zu beachten, sodass jeglicher Nutzen der Maskierung durch eine erhöhte Exposition ausgeglichen wird. Schließlich basierte unser Hauptergebnis auf Selbstauskünften, was ebenfalls eine mögliche Quelle für Verzerrungen darstellt.

Ich denke, das sind alles gültige Punkte. Norweger, die Anfang 2022 Masken trugen oder nicht trugen, arbeiteten wahrscheinlich in anderen Berufen und verhielten sich auch außerhalb der Arbeit anders, und einige trugen möglicherweise Masken, weil sie positiv getestet wurden. Ohne die vorherige Randomisierung von Personen in möglichst identische Gruppen, wie in der dänischen Masken-RCT, bei der keine Wirkung festgestellt wurde, besteht die Gefahr, dass Forscher alle möglichen falschen Korrelationen und Zusammenhänge finden. Daher stimme ich den Autoren rundum zu, dass „bei der Interpretation der Ergebnisse dieser und anderer Beobachtungsstudien zum Zusammenhang zwischen Maskentragen und Infektionsrisiko Vorsicht geboten ist“.

Allerdings haben Regierungen in aller Welt Menschen zum Tragen von Masken gezwungen, und zwar auf der Grundlage von Beobachtungsstudien, die weitaus schlechter waren als die vorliegende Studie, wie die klassische Studie der amerikanischen CDC über zwei Friseure.

Wenn wir seit 2020 etwas gelernt haben, dann, dass es keine Studie gibt, die zu schäbig ist, als dass Politiker und andere Beamte sie nicht als Vorwand benutzen würden, um Sie zu zwingen, das zu tun, was sie von Ihnen wollen.

Sollten wir also die Messlatte für den Nachweis höher legen, die erfüllt sein muss, bevor ähnliche Mandate und Beschränkungen in Zukunft eingeführt werden können? Zum Beispiel, indem wir statistisch signifikante Ergebnisse aus gut durchgeführten RCTs verlangen? Das wäre ein Anfang, würde aber wahrscheinlich nicht ausreichen, um uns vor künftiger Tyrannei oder Dummheit zu bewahren.

Nehmen wir unter anderem die RCT zum Tragen von Brillen, aus der die oben genannten Daten stammen. Brillenträger hatten ein statistisch signifikant um 10 % geringeres Risiko für selbst angegebene Atemwegsinfektionen und ein um 17 % geringeres Risiko für selbst angegebene Covid-Infektionen, was fast signifikant war. Aber selbst wenn die Ergebnisse für die selbstberichteten Covid-Infektionen ebenfalls signifikant gewesen wären, glaubt irgendjemand, dass diese Ergebnisse eine Vorschrift zum Tragen von Brillen rechtfertigen würden? Letztlich sollte die Entscheidung, ob man eine Maske, eine Brille oder einen aufgeklebten Schnurrbart trägt, jedem selbst überlassen bleiben: Mein Gesicht, meine Wahl.

Einfach ausgedrückt: Wenn wir vermeiden wollen, dass die Behörden unser Handeln erneut durch unüberlegte Maßnahmen einschränken, müssen wir die unüberlegten Maßnahmen der Behörden einschränken.