Verfasst von Leonid SAVIN

Man nennt sie die Vierte Demokratische Welle.

Das in Washington ansässige International Center for Nonviolent Conflict (Internationales Zentrum für gewaltfreie Konflikte) hat kürzlich ein weiteres Handbuch über farbige Revolutionen mit dem Titel Fostering a Fourth Democratic Wave: A Playbook for Countering the Authoritarian Threat. Dieses Zentrum setzt die Tradition der Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Länder in der Art von Gene Sharp, Bruce Ackerman und anderen Theoretikern von politischen Protestaktionen und -bewegungen fort. Es sei darauf hingewiesen, dass der geschäftsführende Direktor dieses Zentrums heute Ivan Marovic ist, einer der Führer der jugoslawischen Otpor, der eine Schlüsselrolle beim Sturz von Slobodan Milosevic spielte.

Ein weiteres wichtiges Detail ist, dass der Bericht gemeinsam mit dem Scofort Center for Strategy and Security des Atlantic Council erstellt wurde, der wichtigsten Denkfabrik der NATO in den Vereinigten Staaten, die militärische und politische Empfehlungen für die Bündnismitglieder ausarbeitet. Ash Jayne vom Atlantic Council und Gardy Merriman vom Zentrum waren Mitverfasser des Berichts. Der dritte Mitautor ist Patrick Quirk vom International Republican Institute. Wie jedoch zu Beginn des Dokuments festgestellt wird, wurde das Handbuch von Mitgliedern einer speziellen Arbeitsgruppe erstellt, zu der auch Vertreter der Open Society Foundation von George Soros, der National Endowment for Democracy, von Freedom House, der Alliance of Democracies Foundation und einer Reihe anderer Zentren und Organisationen gehörten, die seit vielen Jahren an Aufwiegelung beteiligt sind, Staatsstreiche initiieren und regierungsfeindliche Kampagnen in der ganzen Welt unterstützen, wenn dies im Interesse der Vereinigten Staaten ist.

In der Einleitung wird übrigens erklärt, dass eine solche Einmischung angeblich für die Sicherheit sowohl der USA als auch ihrer demokratischen Verbündeten (d. h. der „Satelliten“) notwendig ist und vom Zustand der Demokratie weltweit abhängt. Und da es neben den USA auch andere Länder gibt, die als autoritär oder gar diktatorisch bezeichnet werden, müssen sie die Machtverhältnisse dort ändern. Dazu müssen die Bürger einen Staatsstreich durchführen. Wörtlich heißt es im dritten Satz: „Diktatorische Regime in China, Russland, Iran, Venezuela und vielen anderen Ländern sind repressiver geworden.“ Wie üblich schweigen die Autoren über ihre Verbündeten, wie die Autokratien des Nahen Ostens. Nehmen Sie Bahrain, wo nach Beginn des Arabischen Frühlings alle Proteste brutal niedergeschlagen und viele Teilnehmer zum Tode verurteilt wurden.

Die USA sehen ihr demokratisches System gefährdet, weil autoritäre Regime aufgrund ihrer Offenheit ihre Einrichtungen schädigen, Entscheidungen beeinflussen und Informationen manipulieren. Ferner befinden sich viele Demokratien in einer Legitimationskrise. Der zweite Punkt ist sicherlich zutreffend, da der kollektive Westen seit Langem repressive, autoritäre Methoden anwendet und die Völker nicht in die politischen Prozesse einbezogen und sogar von der Regierungsführung ausgeschlossen werden (so werden unter anderem die Kommissare der Europäischen Kommission, die die Hauptagenda der EU-Länder festlegt, nicht durch Volksabstimmung gewählt).

Ziel dieser Strategie ist es, eine sogenannte vierte demokratische Welle zu schaffen, um autokratische Regime, d. h. Staaten, die von den Vereinigten Staaten als Bedrohung eingestuft werden, wenn schon nicht zu zerstören, so doch zumindest einzudämmen.

Verschiedene zivile Widerstandsbewegungen sind das Herzstück dieses Ansatzes. Die Autoren gehen davon aus, dass es in der Geschichte bestimmte Zyklen gibt, in denen demokratische Tendenzen zunehmen und wieder zurückgehen. Die letzte dritte Welle fand von 1974 bis 2006 statt. Ihrer Meinung nach ist es nun an der Zeit, die vierte Welle einzuleiten, die von den US-Behörden auf jede erdenkliche Weise unterstützt werden sollte.

Anhänger der Opposition demonstrieren gegen Venezuelas Präsident Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, 2. Juni 2017.

Das Papier enthält Empfehlungen für die US-Regierung und ihre Partner, die in drei thematische Abschnitte gegliedert sind. Im ersten Abschnitt wird die Notwendigkeit erörtert, die Bemühungen um die Unterstützung aufständischer Gruppen, die als fünfte Kolonnen bezeichnet werden, in anderen Ländern auszuweiten. Die Demokratie soll zu einem zentralen nationalen Interesse erhoben werden.

Die US-Regierung sollte die Unterstützung der Demokratie zu einem zentralen Faktor in den Außenbeziehungen machen. Der Präsident sollte die nationalen Sicherheitsbehörden und den Nationalen Sicherheitsberater anweisen, bei allen wichtigen Entscheidungen die Auswirkungen auf die Demokratie zu berücksichtigen. Ferner sollte der Präsident eine nationale Sicherheitsstrategie oder eine Richtlinie zur Unterstützung der Demokratie im Ausland herausgeben. Eine solche Richtlinie würde ein starkes Signal an die Verbündeten der USA und die autoritären Regime aussenden, dass die Vereinigten Staaten sich der Unterstützung der Demokratie im Ausland verpflichtet fühlen.

Die EU und andere demokratische Staaten sollten vergleichbare Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Unterstützung der Demokratie und die Ablehnung des Autoritarismus als wesentliche nationale Anliegen wahrgenommen werden.

Es wird erörtert, in neue Alternativen zu investieren und zivile Widerstandsbewegungen, die die Demokratie unterstützen, zu organisieren.

Hier wird auf die Regierungsbehörden, den US-Kongress, das Außenministerium und USAID verwiesen, die geeignete Mechanismen zur Unterstützung der „Eigenen“ und zur Bestrafung der „Außenstehenden“ entwickeln. Auch andere Regierungen werden aufgefordert, spezielle Fonds einzurichten und NROs zu unterstützen. Ferner ist es wichtig, neue Bildungsmaterialien und Lehrbücher für künftige Rebellen zu erstellen und Unterstützung auf legislativer und praktischer Ebene zu leisten.

Es wird berichtet, dass die diplomatischen Dienste an der Unterstützung einschlägiger Bewegungen und autonomer Medien auf lokaler und globaler Ebene beteiligt sein werden. Natürlich handelt es sich dabei nicht wirklich um unabhängige, sondern um vom Westen abhängige Narrative und finanzabhängige Medien, die zur Verbreitung der Propaganda beitragen.

Der zweite Block betrifft die Entwicklung eines neuen normativen Rahmens mit der Bezeichnung Recht auf Unterstützung (R2A). Dies erinnert an die berüchtigte „Responsibility to Protect (R2P)“-Doktrin, die westliche Länder einst sogar auf die UN ausdehnten. Unter ihrem Deckmantel intervenierten die USA in Haiti und Jugoslawien, bombardierten Libyen und lieferten Waffen und Ausrüstung an Militante in Syrien.

Der Block argumentiert, dass das Recht auf Souveränität nicht absolut ist. „Wenn also ein Autokrat das Selbstbestimmungsrecht seiner Bevölkerung verweigert und darüber hinaus die Menschenrechte der Bevölkerung verletzt, eröffnet dies die Möglichkeit eskalierender Formen der Intervention zum Schutz und zur Wiederherstellung der Rechte der Bevölkerung.“

Als jedoch das Kiewer Regime seiner Bevölkerung dieses Recht verweigerte und den Willen des Volkes unterdrückte und Russland eingriff, um ihre Rechte zu schützen, nannte der Westen dies aus einem Grund „ungerechtfertigte Aggression“ oder „Annexion“. Ähnliche Beispiele gibt es auch in anderen Ländern. Und das jüngste Beispiel ist die Unterstützung der USA für Israel bei der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands.

Wir haben es also wieder einmal mit einer Doppelmoral zu tun. Wie wir aus jahrelanger Erfahrung wissen, gibt es ein klares Kriterium dafür, was aus Sicht der USA unter Demokratie und Menschenrechten zu verstehen ist: Wenn die Regierung eines Landes Washington gegenüber loyal ist und die Politik der USA unterstützt, dann kann sie mit ihrer Bevölkerung machen, was sie will, und sogar US-Hilfe zur Unterdrückung erhalten. Wenn eine Regierung ihren eigenen politischen Kurs verfolgt und es sogar wagt, die Vereinigten Staaten zu kritisieren, dann werden die unbedeutendsten Vorfälle in diesem Land, auch wenn es sich um ein geringfügiges kriminelles Vergehen handelt, von Washington als Verletzung der Menschenrechte und als Niedertrampeln der Grundlagen der Demokratie betrachtet.

Dieser doppelzüngige Ansatz wird auch im Abschnitt „Beantwortung von Fragen“ deutlich. Auf die Frage, wie die Unterstützung des zivilen Widerstands in anderen Ländern mit den nationalen Interessen der USA in der Außenpolitik in Einklang gebracht werden sollte, heißt es, dass es keine eindeutige Antwort gibt und der Kontext eine große Rolle spielt.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Sicherheit eine wirksame Unterstützung der Zivilgesellschaft, direkt oder indirekt, nicht unbedingt ausschließt. Hier können wir uns daran erinnern, wie die USA beim Sturz von Machthabern, die viele Jahre lang ihre strategischen Partner waren, wie Hosni Mubarak in Ägypten während des Arabischen Frühlings, ein Auge zugedrückt haben.

Der dritte Block spricht von der Stärkung der demokratischen Solidarität, um Druck auf repressive Regime auszuüben. Er ist die logische Fortsetzung zweier früherer Blöcke auf internationaler Ebene, darunter die G7 und die mögliche Gründung der D-10-Allianz (wer dazu gehören wird, ist nicht bekannt). Es geht um die Koordinierung von Sanktionen und die Schaffung verschiedener Tribunale zur Einschüchterung anderer Staaten. Aber es geht auch um militärischen Einfluss. Zunächst einmal ist von internationalen Kontakten des Militärs und dessen Ausbildung und Übung in westlichen Ländern die Rede. Das heißt, es gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass sie ihre eigenen rekrutierten Agenten in verschiedenen Ländern einsetzen. In der Tat hat eine Reihe von in den USA ausgebildeten Ordnungskräften Staatsstreiche vorbereitet oder daran teilgenommen. Zum Beispiel beim versuchten Sturz von Rafael Correa in Ecuador im Jahr 2010.

Außerdem soll sie in westlichen Ländern formale Militärstrategien entwickeln, um proaktiv und dauerhaft auf internationaler Ebene Einfluss zu nehmen. Dabei wird der ursprüngliche Begriff der Demokratie jedoch deutlich verwässert. Dieser Trend kann gefährlich sein und tatsächlich die Tür für militärische Interventionen der NATO-Länder gegen Staaten öffnen, die sich nicht gegen ihre Aggression wehren können.

Das Handbuch ermutigt übrigens nicht nur zu allen Arten von Sanktionen und Druck, sondern auch zu Cyberangriffen auf die Regierungsinfrastruktur von Zielstaaten. Gleichzeitig ist im Westen ein ständiger Aufschrei zu vernehmen, wenn verdächtige Bots entdeckt werden, oder wenn es um die Einmischung in Wahlprozesse geht, wenn man kritische Äußerungen von irgendjemandem in den sozialen Medien bemerkt.

Das kürzlich eingerichtete NATO-Cyberforum setzt diese Linie der Errichtung der digitalen Diktatur des Westens fort.

In der Zwischenzeit wurde im Oktober ein recht interessanter Bericht von einer anderen Einrichtung – der Eurasia Group Foundation – vorgelegt, in dem es um die Ansichten zur Außenpolitik der USA geht.

Darin heißt es: „Amerikanischer Exzeptionalismus ist eine Überzeugung, die im gesamten politischen Spektrum vertreten wird, aber eher von Republikanern als von jeder anderen politischen Gruppierung. Ungefähr 90 Prozent der Republikaner halten die Vereinigten Staaten für außergewöhnlich, weil sie

was sie für die Welt getan haben (24 %) oder was sie repräsentieren (66 %). Nur 10 Prozent glauben, dass ihr Land nicht außergewöhnlich ist.

Im Gegensatz dazu sind drei Viertel der Demokraten und der Unabhängigen der Meinung, dass die Vereinigten Staaten aufgrund dessen, was sie getan haben (24 % bzw. 23 %) oder was sie repräsentieren (jeweils 54 %), außergewöhnlich sind, und fast ein Viertel hält das Land für nicht außergewöhnlich (22 % bzw. 23 %).“

Dies erklärt die Dreistigkeit, mit der sich die USA in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen und unter dem Deckmantel der Demokratie blutige Staatsstreiche und andere Interventionen organisieren.

Dasselbe Projekt zur „Entkolonialisierung Russlands“, das die USA bereits 2022 gestartet haben. Obwohl die USA in dieser Richtung keinen eindeutigen Erfolg erzielt haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie in Zukunft auf die Versuche verzichten werden, Russland unter einem Vorwand zu zerstückeln.

Es ist wahrscheinlich, dass die US-Regierung die Empfehlungen des Playbooks ganz oder teilweise übernehmen wird. Das bedeutet, dass es neue Provokationen und Versuche geben wird, die innenpolitische Situation in Russland zu beeinflussen, insbesondere am Vorabend und während der Wahlen im Jahr 2024.